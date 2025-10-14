Amazon Prime Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: Amazon Prime Üyelik Ne Kadar?

Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatları bu sene içerisinde ikinci kez arttı. İlk olarak Nisan ayında abonelik fiyatlarında bir artış yaşanmıştı. Bu artış, iki yılın ardından ilk kez uygulanmıştı. Son artış ise 2025'in ikinci fiyat artışı oldu.

Amazon’un aylık abonelik hizmeti Prime, hızlı ve ücretsiz kargolu alışveriş avantajlarının yanında, Prime Video ile birçok farklı hizmeti kullanıcıya tek bir ücret karşılığında sunuyor.