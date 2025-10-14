onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Amazon Prime Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: Amazon Prime Üyelik Ne Kadar?

Amazon Prime Türkiye Fiyatlarına Zam Geldi: Amazon Prime Üyelik Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.10.2025 - 11:44

Amazon’un aylık abonelik hizmeti Prime'a zam geldi. Amazon Prime, hızlı ve ücretsiz kargolu alışveriş avantajlarından Prime Video’ya kadar birçok farklı hizmeti aynı anda sunuyor. En iyi abonelik hizmetlerinden biri olarak bilinen Amazon Prime ücretlerine Türkiye'de yüzde 40 oranında zam geldi. Bu zam, 2025 yılındaki ikinci zam oldu.

Peki yeni Amazon Prime ücreti ne kadar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amazon Prime ücretlerine zam geldi.

Amazon Prime ücretlerine zam geldi.

Amazon Prime Türkiye abonelik fiyatları bu sene içerisinde ikinci kez arttı. İlk olarak Nisan ayında abonelik fiyatlarında bir artış yaşanmıştı. Bu artış, iki yılın ardından ilk kez uygulanmıştı. Son artış ise 2025'in ikinci fiyat artışı oldu.

Amazon’un aylık abonelik hizmeti Prime, hızlı ve ücretsiz kargolu alışveriş avantajlarının yanında, Prime Video ile birçok farklı hizmeti kullanıcıya tek bir ücret karşılığında sunuyor.

Amazon Prime Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Amazon Prime Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Amazon Prime'a yüzde 40 oranında zam yapıldı. Amazon Prime aboneliği 69.90 TL oldu.

  • Eski fiyatı (aylık): 49,90 TL

  • Yeni fiyatı (aylık): 69,90 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
okisi

prime adamsın amk olum yıllarca 7 liraya kullanmadıkmı bunu biz çoğu kişi zaen amazon prime ile giriyo çok bedava ya hakkını yemeyin güzel yapımlarda var aq