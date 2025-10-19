Altmışıncı Dakika Sendromu
Bu sezon Beşiktaş’ta anlayamadığım bir şey var: Takım, 60. dakikadan sonra adeta oyundan kopuyor. Kocaelispor ve Galatasaray maçlarını hatırlayın; her iki karşılaşmada da 60. dakikadan sonra oyunu bırakıp goller yemişlerdi. Bu maçta da aynı tabloyu gördük. Bunun nedeni;
a) Fiziksel kondisyon eksikliği olabilir,
b) Psikolojik olarak “gol yeme korkusu” olabilir,
c) Ya da teknik direktörün taktiğinden kaynaklanıyor olabilir.
Maç sonlarında Sergen Yalçın, üçüncü maddeyi reddeden açıklamalarda bulunduğuna göre, onun beyanlarına güvenmek zorundayız.
Sergen Yalçın, milli maç arasında iyi hazırlanacaklarını söylemişti.
Mustafa’ya yapılan faul doğrudan kırmızı kart gerektirirken, hakem sarı kartla yetindi.
