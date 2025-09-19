Altın Yatırımında En Sık Yapılan 10 Hata

Evde çekmecede altın saklamak, sandığınızdan çok daha risklidir. Hırsızlık, kayıp ya da doğal afet gibi durumlarda tüm birikiminiz yok olabilir. Banka kasası, güvenilir dijital hesaplar ya da resmi altın hesapları çok daha güvenlidir. Unutmayın, yatırımı korumak da yatırım kadar önemlidir.