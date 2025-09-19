onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Altın Yatırımında En Sık Yapılan 10 Hata

etiket Altın Yatırımında En Sık Yapılan 10 Hata

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 14:03

Altın, birçok kişinin gönlünde ayrı bir yere sahip. Düğünde takılır, köşede saklanır, kriz gelince güvenli liman olur… Ama iş yatırım yapmaya gelince çoğumuz aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz. “Altın alayım, köşede dursun.” demek kolay ama yanlış stratejiler, paranızı eritebilir. İşte altın yatırımında en sık yapılan hatalar. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kısa vadede büyük kazanç beklemek!

Altın, borsa hissesi gibi kısa sürede ani kazanç sunmaz. Ancak birçok yatırımcı, birkaç haftada büyük kar bekleyip hayal kırıklığına uğruyor. Oysa altın, uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracıdır. Kısacası, sabırlı olan kazanır!

2. Sadece fiziki altına güvenmek!

Herkesin evinde ya da bankada sakladığı bilezikler, çeyrekler vardır ama yatırım sadece bunlardan ibaret değil. Dijital altın, altın fonları veya vadeli işlemler gibi seçenekleri de değerlendirmek lazım. Alternatifleri bilmek, yatırımınızı daha güvenli hale getirir.

3. Alım-satım dengesini iyi kuramamak!

“Altın hep kazandırır, ne zaman alırsam alayım fark etmez.” düşüncesi büyük yanılgıdır. Döviz kuru, global ekonomi, merkez bankalarının kararları altın fiyatını sürekli etkiler. Zamansız yapılan alım-satımlar, karı düşürüp zararı artırabilir. Doğru zamanı kollamak, bu açıdan önemli!

4. Duygusal kararlar vermek...

Altın yatırımında en sık yapılan hatalardan biri de panikle almak veya panikle satmak. Haberlerde gördüğünüz her dalgalanmaya tepki verip altınınızı elden çıkarmak, uzun vadede zarara yol açar. Duygularınız yerine stratejiniz sizi yönlendirmeli!

5. Yatırım planı yapmamak!

Altın alıp köşeye koymak tek başına bir plan değildir. “Ne kadar süreyle saklayacağım, hangi seviyede satacağım, toplam portföyümün ne kadarını altına ayıracağım?” gibi soruları baştan sormak gerekir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Altını güvensiz şekilde saklamak!

Evde çekmecede altın saklamak, sandığınızdan çok daha risklidir. Hırsızlık, kayıp ya da doğal afet gibi durumlarda tüm birikiminiz yok olabilir. Banka kasası, güvenilir dijital hesaplar ya da resmi altın hesapları çok daha güvenlidir. Unutmayın, yatırımı korumak da yatırım kadar önemlidir.

7. Tüm birikimi altına yapmak!

“Altın en güvenli limandır!” diye bütün paranızı altına gömmek doğru bir strateji değildir. Her yatırım aracında olduğu gibi, çeşitlendirme burada da kritik rol oynar. Döviz, hisse senedi ya da fonlarla birlikte dengeli bir yatırım portföyü oluşturmak daha sağlıklıdır.

8. Kuyumcu marjını görmezden gelmek!

Çeyrek ya da bilezik aldığınızda aslında işçilik ve marj ödersiniz. Altını satarken bu fark size kayıp olarak döner. Yatırım amaçlı alımlarda işçilik payı olmayan gram altın veya sertifikalı altın tercih etmek daha mantıklıdır.

9. Küçük rakamları hafife almak!

“Bir tane çeyrekle yatırım mı olur?” diye düşünen çok kişi var. Oysa düzenli ve disiplinli bir şekilde küçük miktarlarda yapılan alımlar, yıllar içinde ciddi bir birikim yaratır. Altın yatırımında önemli olan başlamak ve istikrarlı olmaktır!

10. Ekonomik gelişmeleri takip etmemek!

Altın fiyatları global gelişmelerden doğrudan etkilenir: Ekonomik kararlar, enflasyon, savaşlar, jeopolitik krizler… Bunları takip etmeden yatırım yapmak, büyük hata olur! Dünyada olup biteni takip eden yatırımcı her zaman bir adım önde olur!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın