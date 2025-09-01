Altın Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilsin?

Altın sadece takı ya da yatırım aracı değil, binlerce yıldır uygarlıkların gücünü, zenginliğini ve hayallerini temsil eden bir maden. Tarihi epey karışık ve zengin olan altın madeni hakkında neler biliyoruz?

Altını sadece yatırım aracı olarak görmeyip tarihi hakkında da bir şeyler biliyorsan bilgini ölçmeye geldik!