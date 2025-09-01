Altın Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilsin?
Altın sadece takı ya da yatırım aracı değil, binlerce yıldır uygarlıkların gücünü, zenginliğini ve hayallerini temsil eden bir maden. Tarihi epey karışık ve zengin olan altın madeni hakkında neler biliyoruz?
Altını sadece yatırım aracı olarak görmeyip tarihi hakkında da bir şeyler biliyorsan bilgini ölçmeye geldik!
1. Altın parayı ilk kez basan medeniyet, bunlardan hangisi?
2. Antik Mısırlıların altını adlandırmak için kullandığı ifade nedir diye sorsak?
3. Roma İmparatorluğu'nun ekonomik gücüne büyük katkı sağlayan önemli altın madeni hangi bölgedeydi?
4. 19. yüzyılda yaşanan ve binlerce insanın göç etmesine neden olan "Altına Hücum" hangi eyalette başlamıştı?
5. "Hand of Faith" (İnancın Eli) adı verilen dev altın külçesi hangi ülkede bulunmuştur?
6. Hangi medeniyet altını "güneşin teri" olarak adlandırır ve onu kutsal kabul ederdi?
7. Antik Roma’da altın, savaş sonrası askerleri ödüllendirmek için kullanılırdı. Doğru mu?
8. Hangi dönemin sanat eserlerinde altın, kutsal bir atmosfer yaratmak için sıkça kullanıldı?
9. Dünyanın en zengin medeniyetlerinden biri haline gelen Antik Mısır'ın ana altın kaynağı hangi bölgeydi?
10. Dünyada bilinen en eski altın eserler nerede bulunmuştur?
