Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Senin Hangi Diyete Daha Yatkın Olduğunu Buluyoruz!

Begüm
25.10.2025 - 21:06

Seçimlerin her şeyi anlatır... Özellikle akşam yemeği seçimlerin! Sen akşam yemeği için içinden gelen o yemekleri seç, biz de testin sonunda senin beslenme tarzına ve zevkine en uygun olan diyeti söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Akşam yemeğini genelde saat kaçta yiyorsun?

2. Peki bir çorba seçer misin?

3. Akşam yemeğinde masada olmazsa olmaz dediğin şey nedir?

4. Peki bir başlangıç seçer misin?

5. Akşam dışarıda yemek yiyorsan tercihin ne olur?

6. Peki bir tavuk yemeği seçer misin?

7. En sevdiğin akşam yemeği kombinasyonu bunlardan hangisi?

8. Tatlı da seçer misin?

Akdeniz diyeti!

Senin için beslenme, denge ve özen demek. Sofranda hep zeytinyağı, sebze, balık ve taze baharat oluyor. Ne çok ağır ne de çok hafif şeyler yapıyorsun, hepsi tam kararındA! Hayatında da bu ölçülü yaklaşımı benimsiyorsun. Senin tabağın bol yeşillikli olmalı çünkü gerçekten de seviyorsun. Sosların da çok ağır olmamalı. Akdeniz diyeti tam senlik!

Protein diyeti!

Sen kararlı, hedef odaklı ve kendini motive etmeyi bilen birisin.Yeme düzeninde kontrolü çok önemsiyorsun. Hem kontrollü hem de verimli şekilde yemek istiyorsun. Enerjini doğru kaynalardan almak senin için çok önemli. Senin tabağında tavuk, et, balık, yumurta ve baklagiller olmalı. Sporu da hayatına eklediğinde enerjini iyi şekilde dengeleyebilirsin.

Vegan diyeti!

Sen doğayla uyumlu, bilinçli ve sorumluluk sahibi bir ruhsun! Bu yüzden vegan diyeti tam olarak sana göre. Sen yediklerine önem veriyor dikkat ediyorsun. Bir süre et, süt ve hayvansal ürünlerden uzak durmak sana ve bedenine iyi gelecek. Bunlar yerine bitkisel proteinler, sebze, tahıl ve kuruyemişleri rutinine ekleyebilirsin. Bedenine ve ruhuna çok iyi geleceğine eminiz!

Low carb diyeti!

Sen yemekle olan ilişkinde dengeyi, hafifliği ve kontrolü önemsiyorsun ama arada sırada porsiyonları büyüttüğün de oluyor... Tabağında genelde sebzeler, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar var. Bunun yanı sıra canın arada makarna da çekmiyor değil! Yine de bu tarz karbonhidratlara mesafeli davranıyorsun. Yediklerinin seni nasıl hissettirdiğine dikkat ediyorsun bu yüzden senin diyetin düşük karbonhidrat yani low carb diyeti! Şişkinlik veya ağırlık yaratmayan menüler tercih edebilirsin!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
