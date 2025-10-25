Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Senin Hangi Diyete Daha Yatkın Olduğunu Buluyoruz!

Sen yemekle olan ilişkinde dengeyi, hafifliği ve kontrolü önemsiyorsun ama arada sırada porsiyonları büyüttüğün de oluyor... Tabağında genelde sebzeler, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar var. Bunun yanı sıra canın arada makarna da çekmiyor değil! Yine de bu tarz karbonhidratlara mesafeli davranıyorsun. Yediklerinin seni nasıl hissettirdiğine dikkat ediyorsun bu yüzden senin diyetin düşük karbonhidrat yani low carb diyeti! Şişkinlik veya ağırlık yaratmayan menüler tercih edebilirsin!