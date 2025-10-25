Akşam Yemeği Seçimlerine Göre Senin Hangi Diyete Daha Yatkın Olduğunu Buluyoruz!
Seçimlerin her şeyi anlatır... Özellikle akşam yemeği seçimlerin! Sen akşam yemeği için içinden gelen o yemekleri seç, biz de testin sonunda senin beslenme tarzına ve zevkine en uygun olan diyeti söyleyelim. E hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
1. Akşam yemeğini genelde saat kaçta yiyorsun?
2. Peki bir çorba seçer misin?
3. Akşam yemeğinde masada olmazsa olmaz dediğin şey nedir?
4. Peki bir başlangıç seçer misin?
5. Akşam dışarıda yemek yiyorsan tercihin ne olur?
6. Peki bir tavuk yemeği seçer misin?
7. En sevdiğin akşam yemeği kombinasyonu bunlardan hangisi?
8. Tatlı da seçer misin?
Akdeniz diyeti!
Protein diyeti!
Vegan diyeti!
Low carb diyeti!
