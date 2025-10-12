Akademisyen Emrah Gülsunar Bir Kez Daha Gözaltına Alındı

Gülsunar’ın gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmazken, son dönemde bir anket paylaşımı üzerinden kendisini hedef gösterildiğini iddia etmişti. . Gülsunar, bu iddialara yanıt olarak, 'Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor' açıklamasında bulunmuştu.