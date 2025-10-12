onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Akademisyen Emrah Gülsunar Bir Kez Daha Gözaltına Alındı

Akademisyen Emrah Gülsunar Bir Kez Daha Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 23:30

Akademisyen ve Yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Gülsunar, X hesabı üzerinden 'Gözaltına alınıyorum' paylaşımında bulundu.

Gülsunar'ın gözaltı sebebi henüz bilinmiyor iken kısa süre önce X hesabından açtığı bir anket sebebiyle Gülsunar hedef gösterildiğini söylemişti. 

Gülsunar geçtiğimiz dönemde de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in gelişiyle ilgili attığı tweet sebebiyle gözaltına alınmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hedef gösterildiğini söylemişti.

Hedef gösterildiğini söylemişti.

Gülsunar’ın gözaltına alınma gerekçesi henüz açıklanmazken, son dönemde bir anket paylaşımı üzerinden kendisini hedef gösterildiğini iddia etmişti. . Gülsunar, bu iddialara yanıt olarak, 'Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olarak beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor' açıklamasında bulunmuştu.

Gülsunar'ın "Nobel tartışmaları" bağlamında açtığı anket şu şekildeydi:

Gülsunar'ın "Nobel tartışmaları" bağlamında açtığı anket şu şekildeydi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
4
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Dragunov

Diktatör deyince de hemen alınmış narin tüylü akkoyunlar.🐑🐑🐑🐑

Uğur Balaban

Trol ler bile kabul etmiş ülkenin diktatöryal bir yönetimin elinde olduğunu. Aksi taktirde neden bu anketten gözaltına alınsın ki?

fitzpatrick

Bu adamcağız n'apmış, halka açık alanda burnunu falan karıştırıp halkı kin ve düşmanlığa sevketme tahrik veya aşağılama suçu mu işlemiş? ajsjjajajajaj simüla... Devamını Gör