Akademisyen Emrah Gülsunar Bir Kez Daha Gözaltına Alındı
Akademisyen ve Yazar Emrah Gülsunar gözaltına alındı. Gülsunar, X hesabı üzerinden 'Gözaltına alınıyorum' paylaşımında bulundu.
Gülsunar'ın gözaltı sebebi henüz bilinmiyor iken kısa süre önce X hesabından açtığı bir anket sebebiyle Gülsunar hedef gösterildiğini söylemişti.
Gülsunar geçtiğimiz dönemde de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in gelişiyle ilgili attığı tweet sebebiyle gözaltına alınmıştı.
Hedef gösterildiğini söylemişti.
Gülsunar'ın "Nobel tartışmaları" bağlamında açtığı anket şu şekildeydi:
