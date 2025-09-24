onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Adamlar Grubu Dağıldı mı, Konserleri İptal mi Oldu? Adamlar Şarkıları ve Üyeleri

Adamlar Grubu Dağıldı mı, Konserleri İptal mi Oldu? Adamlar Şarkıları ve Üyeleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 17:13

Adamlar, Türk alternatif rock müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri oldu. 2014 yılında çıkış yapan Adamlar, ilk olarak 'Eski Dostum Tankla Gelmiş' albümünü yayınladı. Ardından yeni albümler ve singlelarla Adamlar, müzik kariyerine devam etti. Büyük bir fan kitlesine ulaşan grup, son olarak sosyal medya hesaplarından ise şaşırtıcı bir açıklama paylaştı.

Peki Adamlar grubu dağıldı mı, ne oldu? 

Adamlar konserleri iptal mi olacak?

Adamlar Grubu Dağıldı mı?

Adamlar Grubu Dağıldı mı?

Adamlar, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla faaliyetlerine 'bir süreliğine' ara verdiklerini duyurdu. Adamlar, tüm konserlerin de iptal edildiğini açıkladı. Bu duyuru, grubun tamamen dağıldığı anlamına gelmiyor ancak grubun akıbeti de şu an için belirsiz.

Adamlar grubu dağılmadı ancak faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini açıkladı.

Adamlar Konserleri İptal mi, Neden?

Adamlar Konserleri İptal mi, Neden?

Adamlar, faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini ve tüm konserlerin de iptal edildiğini açıkladı. Bu kararın sebebi ise henüz duyurulmadı. Adamlar'dan yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında ve sonraki aylarda gerçekleşecek olan konserler iptal edildi.

Adamlar Üyeleri

Adamlar Üyeleri

Adamlar üyeleri aşağıdaki gibidir:

  • Tolga Akdoğan

  • Gürhan Öğütücü

  • Berat İşçioğlu

  • Berkan Tilavel

Adamlar Solisti Kimdir?

Adamlar Solisti Kimdir?

Adamlar grubunun solisti Tolga Akdoğan'dır. Adamlar grubu, solist Tolga Akdoğan'ın girişimiyle kurulmuştur. Akdoğan, 'Adamlar' adıyla müzik üretmeye başlamış ve daha sonra Berkan Tilavel, Burak Güngörmüş, Gürhan Öğütücü ve Burak Irmak ile grup kurulmuştur. 

Eylül 2014'te Adamlar'ın ilk albümü 'Eski Dostum Tankla Gelmiş' yayınlanmıştır.

Adamlar Albümleri ve Şarkıları

Adamlar Albümleri ve Şarkıları

Adamlar Albümleri

  • 2014: Eski Dostum Tankla Gelmiş

  • 2016: Rüyalarda Buruşmuşuz

  • 2018: Hikaye

  • 2019: Dünya Günlükleri

  • 2024: Kahırlı Merdiven

Adamlar'ın En Popüler Şarkıları

  • Koca Yaşlı Şişko Dünya: Eski Dostum Tankla Gelmiş

  • Zombi: Dünya Günlükleri

  • Dal: Harekete Kimse Mani Olamaz

  • Sarılırım Birine: Dünya Günlükleri

  • Dalgalı: Kahırlı Merdiven

  • Acının İlacı: Rüyalarda Buruşmuşuz

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın