Adamlar Grubu Dağıldı mı, Konserleri İptal mi Oldu? Adamlar Şarkıları ve Üyeleri
Adamlar, Türk alternatif rock müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri oldu. 2014 yılında çıkış yapan Adamlar, ilk olarak 'Eski Dostum Tankla Gelmiş' albümünü yayınladı. Ardından yeni albümler ve singlelarla Adamlar, müzik kariyerine devam etti. Büyük bir fan kitlesine ulaşan grup, son olarak sosyal medya hesaplarından ise şaşırtıcı bir açıklama paylaştı.
Peki Adamlar grubu dağıldı mı, ne oldu?
Adamlar konserleri iptal mi olacak?
Adamlar Grubu Dağıldı mı?
Adamlar Konserleri İptal mi, Neden?
Adamlar Üyeleri
Adamlar Solisti Kimdir?
Adamlar Albümleri ve Şarkıları
