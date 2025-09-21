onedio
ABD'de Caron McBride Ehliyetini Değiştirirken Hangisinden Ötürü "Ağır Suç Kaydı"nın Olduğunu Öğrenmiştir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 22:25

Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümünde sorulan 200 bin TL değerindeki soru gündem oldu. 'ABD'de 20 yıl boyunca iş bulmakta zorlanan, sebebini öğrenemeden işten çıkarılan Caron McBride ehliyetini değiştirirken hangisinden ötürü ağır suç kaydının olduğunu öğrenmiştir?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

ABD'de 20 yıl boyunca iş bulmakta zorlanan, sebebini öğrenemeden işten çıkarılan Caron McBride ehliyetini değiştirirken hangisinden ötürü ağır suç kaydının olduğunu öğrenmiştir?

A) Kiraladığı VHS filmi iade etmemek

B) Restoranda eksik hesap ödemek

C) Kimlik fotoğrafında filtre kullanmak

D) Park otomatına gazoz kapağı atmak

Doğru Cevap: A, Kiraladığı VHS filmi iade etmemek

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
