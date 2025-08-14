Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünün Sıralama Hesabı Kafaları Karıştırdı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı yaptığı bir konuşmada üniversitenin isminin verildiği ünlü iş insanı ve mimar İzzet Baysal'ın ilk 15 üniversite içerisinde yer alma sözünün tutulduğunu belirtti. Ulusal sıralamada 39. sırada olduklarını belirten rektör yeni üniversite sayısını hesapladığında bu sözün yerine getirildiğini savundu.
Rektör Alişarlı'nın konuşması şöyle;
Bu hesap yöntemi X'te en çok konuşulanlar arasına girdi.
