Prof. Dr. Semih Çelenk, Sosyal Medyadaki Sahte Can Yücel Şiirlerine Savaş Açtı
Tiyatro dünyasından ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanlığı sürecindeki hukuk mücadelesi ile tanınan Prof. Dr. Semih Çelenk, sosyal medyadaki sahte Can Yücel şiirlerine usta şairin ölüm yıl dönümü vesilesiyle adeta savaş açtı.
Usta şairi anarken paylaşılan birbirinden ilgin., şairin kalemine hakaret sözleri tek tek 'Bu dizeler Can Yücel'e ait değil' diyerek paylaşan Çelenk, birçok sosyal medya efsanesini de sona erdirdi.
12 Ağustos şair Can Yücel'in ölüm yıl dönümüydü. Yazar Semih Çelenk de bugünü usta şaire ayırdı.
Google'a "Can Yücel özlü söz" yazılmış, fotoğraf bile düzgün kırpılmamış
Daha çok kişisel temenni ve motivasyon gibi olmuş bu da...
Bu sözlerin "oda bugündür" şeklinde yazılanı da var...
"Günaydın lan yaşamak" diyen Ferhan Şensoy'a da bir tık selam çakılmış gibi...
Can Yücel'in "Çay var içersen" ayarında şiirler yazdığını düşünmek en korkuncu
Google'da en çok çıkanlardan...
"Sevdiğin kadar sevilirsin" ve Can Yücel o kadar çok bir araya geldi ki bu da onlardan biri...
O kadar çok paylaşılmış ki piksellere ayrılmış görsel...
Beşiktaş için güzel marş başlangıcı olabilirmiş...
Can Yücel'i "dünyanın en hızlı laf sokan adamı" sanan karanlık...
Yani hiç mi şüphelenmediniz dedirtiyor insana bu sözler
Semih Çelenk, 20 yıldır bu tarz dezenformasyonlarla uğraştığını belirtirken, böyle durumlara düşmemek için Can Yücel'in kitaplarını okumayı tavsiye ediyor.
