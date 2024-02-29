7'den 70'e Herkesi Ekranların Başına Kitleyen Dune Destanının Kitaplarını Hangi Sırayla Okumalısınız?
7'den 70'e Herkesi Ekranların Başına Kitleyen Dune Destanının Kitaplarını Hangi Sırayla Okumalısınız?
Kaynak: https://screenrant.com/dune-books-in-...
Villeneuve yönetimindeki Dune film serisi, Lynch'in 1984 uyarlamasının aksine hem gişede hem de eleştirel açıdan başarılı oldu. Hepimizin ikinci filmini heyecanla beklediği film serisinin aslında bir kitap serisinden uyarlandığını biliyoruz. Dune Günceleri'nde toplam 23 kitap bulunmakta. Kitabın yazarı Frank Herbert altı orijinal roman yazdı, ardından oğlu mirasını devam ettirdi. Bu kadar çok kitap bulunması da haliyle kitapları okumak isteyenlerin hangi sırayla okuyacakları konusunda aklını karıştırıyor. Dune kitaplarını kronolojik olarak okumak, serinin karmaşık zaman çizgisi nedeniyle en iyi deneyimi sunar. Siz de seriyi izlemenin yetmediğini bir de okumanın gerektiğini düşünenlerdenseniz 👇
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Frank Herbert'ın Dune'u, Timothée Chalamet'in Denis Villeneuve'un popüler Dune serisinde Paul Atreides olarak başrol oynamadan önce 50 yıldan fazla bir süre önce yayımlandı ve bu bilim kurgu distopya dünyasında ilk romandan sonra birkaç kitap daha geldi.
Dune'un 2021'deki prömiyeri büyük bir başarıydı. Film, gişede 430 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenler, görüntü yönetimi, kaynak materyale olan sadakati, Villeneuve'un yönetimi ve oyuncu performanslarını övdü.
Halihazırda Dune Günlükleri'nde toplam 23 yayımlanmış kitap bulunmaktadır, Frank Herbert altısını yazdı, oğlu Brian Herbert ise diğer 17 romanı bilimkurgu yazarı Kevin J. Anderson ile birlikte yazdı.
Peki bu 23 kitaplık seriyi hangi kronolojik sıraya göre okumalısınız? 👇
1. Dune - 1965
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6.Chapterhouse: Dune (Dune Rahipler Meclisi) - 1985
11. The Machine Crusade (Makinelerin Seferi) - 2003
16. The Winds of Dune - 2009
21. The Lady of Caladan (2020)
Peki hangi Dune kitapları okunmazsa olmaz?
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Siz de bu seriyi biraz fazla uzun bulanlardan mısınız? Buyurun yorumlara 👇
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