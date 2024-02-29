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7'den 70'e Herkesi Ekranların Başına Kitleyen Dune Destanının Kitaplarını Hangi Sırayla Okumalısınız?

7'den 70'e Herkesi Ekranların Başına Kitleyen Dune Destanının Kitaplarını Hangi Sırayla Okumalısınız?

Sinema film Kitap
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 14:22

Villeneuve yönetimindeki Dune film serisi, Lynch'in 1984 uyarlamasının aksine hem gişede hem de eleştirel açıdan başarılı oldu. Hepimizin ikinci filmini heyecanla beklediği film serisinin aslında bir kitap serisinden uyarlandığını biliyoruz.  Dune Günceleri'nde toplam 23 kitap bulunmakta. Kitabın yazarı Frank Herbert altı orijinal roman yazdı, ardından oğlu mirasını devam ettirdi. Bu kadar çok kitap bulunması da haliyle kitapları okumak isteyenlerin hangi sırayla okuyacakları konusunda aklını karıştırıyor. Dune kitaplarını kronolojik olarak okumak, serinin karmaşık zaman çizgisi nedeniyle en iyi deneyimi sunar. Siz de seriyi izlemenin yetmediğini bir de okumanın gerektiğini düşünenlerdenseniz 👇

Kaynak: https://screenrant.com/dune-books-in-...
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Frank Herbert'ın Dune'u, Timothée Chalamet'in Denis Villeneuve'un popüler Dune serisinde Paul Atreides olarak başrol oynamadan önce 50 yıldan fazla bir süre önce yayımlandı ve bu bilim kurgu distopya dünyasında ilk romandan sonra birkaç kitap daha geldi.

Frank Herbert'ın Dune'u, Timothée Chalamet'in Denis Villeneuve'un popüler Dune serisinde Paul Atreides olarak başrol oynamadan önce 50 yıldan fazla bir süre önce yayımlandı ve bu bilim kurgu distopya dünyasında ilk romandan sonra birkaç kitap daha geldi.

David Lynch, Herbert'ın kitabının ilk sinema uyarlamasını yönetti ve bu film, 1984 yılının sonlarında gösterime girdi ve eleştirel ve ticari bir başarısızlık oldu. Ancak, neredeyse 40 yıl sonra, Villeneuve, iki bölümlük epik bilim kurgu serisiyle sinema franchise'ını yeniden canlandırmaya çalıştı ve Lynch'ten önemli ölçüde daha başarılı oldu.

Dune'un 2021'deki prömiyeri büyük bir başarıydı. Film, gişede 430 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenler, görüntü yönetimi, kaynak materyale olan sadakati, Villeneuve'un yönetimi ve oyuncu performanslarını övdü.

Dune'un 2021'deki prömiyeri büyük bir başarıydı. Film, gişede 430 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenler, görüntü yönetimi, kaynak materyale olan sadakati, Villeneuve'un yönetimi ve oyuncu performanslarını övdü.

Birkaç yıl sonra, Dune: Bölüm İki'nin Rotten Tomatoes puanı rekor kırdı ve birçok eleştirmen onu en büyük bilim kurgu filmlerinden biri olarak gördü. Artık 2021'den önce Dune evreninden haberi olmayanlar bile franchise'ın büyük hayranları oldular ve şükür ki, daha fazla içerik istiyorlarsa, Dune Chronicles serisindeki çeşitli romanları okuyabilirler.

Halihazırda Dune Günlükleri'nde toplam 23 yayımlanmış kitap bulunmaktadır, Frank Herbert altısını yazdı, oğlu Brian Herbert ise diğer 17 romanı bilimkurgu yazarı Kevin J. Anderson ile birlikte yazdı.

Halihazırda Dune Günlükleri'nde toplam 23 yayımlanmış kitap bulunmaktadır, Frank Herbert altısını yazdı, oğlu Brian Herbert ise diğer 17 romanı bilimkurgu yazarı Kevin J. Anderson ile birlikte yazdı.

Yaşça büyük Herbert, Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune ve Chapterhouse: Dune kitaplarını yazdıktan sonra 1986'da öldü, son Dune kitabının yayımlandığı yılın bir yıl sonrasında. Oğlu Brian, on dört yıl sonra, babasının bıraktığı yerden devam etmeye karar verdi ve Dune evreninde geçen romanlar yazmaya Anderson ile birlikte başladı.

''Dune''hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsin 👇

Peki bu 23 kitaplık seriyi hangi kronolojik sıraya göre okumalısınız? 👇

Peki bu 23 kitaplık seriyi hangi kronolojik sıraya göre okumalısınız? 👇

1. Dune - 1965

1. Dune - 1965

2. Dune Messiah (Dune Mesihi) - 1969

3.  Children of Dune (Dune Çocukları) - 1976

4. God Emperor of Dune (Tanrı İmparatoru Dune) - 1981

5. Heretics of Dune (Dune Sapkınları) - 1984

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6.Chapterhouse: Dune (Dune Rahipler Meclisi) - 1985

6.Chapterhouse: Dune (Dune Rahipler Meclisi) - 1985

7.  House Atreides (Dune Atreides Hanedanı) - 1999

8. House Harkonnen (Harkonnen Hanedanı) - 2000

9. House Carriono (Corrino Hanedanı) - 2001

10. The Butlerian Jihad (Butleryan Cihadı) - 2002

11. The Machine Crusade (Makinelerin Seferi) - 2003

11. The Machine Crusade (Makinelerin Seferi) - 2003

12. The Battle of Corrin (Corrin Savaşı) - 2004

13. Hunters od Dune (Dune Avcıları) - 2006

14. Sanworms of Dune - 2007

15. Paul of Dune - 2006

16. The Winds of Dune - 2009

16. The Winds of Dune - 2009

17. Sisterhood of Dune - 2012

18. Mentats of Dune - 2014

19. Navigators of Dune - 2016

20. The Duke of Caladan - 2020 

21. The Lady of Caladan (2020)

21. The Lady of Caladan (2020)

22. The Heir of Caladan - 2022

23. Princess of Dune - 2023

Peki hangi Dune kitapları okunmazsa olmaz?

Peki hangi Dune kitapları okunmazsa olmaz?

En iyi başlangıç noktası, serinin Frank Herbert'in altı katkısına sahip olduğu yerdir. Herbert, bu distopik evrenin orijinal yazarı ve yaratıcısıdır. Bu nedenle, dünyanın yorumu eşsizdir, hatta oğlu ve Kevin J. Anderson bazı mükemmel hikayeler oluşturmuş olsalar da.

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Siz de bu seriyi biraz fazla uzun bulanlardan mısınız? Buyurun yorumlara 👇

Siz de bu seriyi biraz fazla uzun bulanlardan mısınız? Buyurun yorumlara 👇

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