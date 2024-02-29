7'den 70'e Herkesi Ekranların Başına Kitleyen Dune Destanının Kitaplarını Hangi Sırayla Okumalısınız?

Villeneuve yönetimindeki Dune film serisi, Lynch'in 1984 uyarlamasının aksine hem gişede hem de eleştirel açıdan başarılı oldu. Hepimizin ikinci filmini heyecanla beklediği film serisinin aslında bir kitap serisinden uyarlandığını biliyoruz. Dune Günceleri'nde toplam 23 kitap bulunmakta. Kitabın yazarı Frank Herbert altı orijinal roman yazdı, ardından oğlu mirasını devam ettirdi. Bu kadar çok kitap bulunması da haliyle kitapları okumak isteyenlerin hangi sırayla okuyacakları konusunda aklını karıştırıyor. Dune kitaplarını kronolojik olarak okumak, serinin karmaşık zaman çizgisi nedeniyle en iyi deneyimi sunar. Siz de seriyi izlemenin yetmediğini bir de okumanın gerektiğini düşünenlerdenseniz 👇