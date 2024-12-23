Kübra Par’dan Yılbaşı Ağacına Saldırıya Tepki: "Ne Geçti Elinize!"
Kübra Par’dan Yılbaşı Ağacına Saldırıya Tepki: "Ne Geçti Elinize!"
İstanbul’da bir grup, belediyenin yılbaşı için süslediği ağaca saldırmış ve parçalamıştı. Yüzleri kapalı olan grubun elindeki baltayla yılbaşı ağacını parçalamaya çalıştığı görülüyordu. Gazeteci Kübra Par, yılbaşına ağacına karşı nefretlerini ortaya çıkan kişilere tepki gösterdi.
İşte Kübra Par’ın açıklamaları 👇
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Yeni yılın gelmesiyle birlikte ülkenin birçok bölgesinde hazırlıklar da yapılıyor. Belediyeler ağaçları ve meydanları süsleyerek vatandaşların eğlenceli bir yılbaşı geçirmesini sağlamaya çalışıyor.
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir grup, belediyenin süslediği yılbaşı ağacına balta ile saldırarak vandallık yapmıştı.
Görüntüler 👇
Gazeteci Kübra Par, yılbaşı ağacına saldıranlara tepki gösterdi. Olayı “cahillik”, “vandallık” olarak yorumlanan Par, hayat tarzı tartışmalarının ne zaman sona ereceğini de sordu.
Kübra Par’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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