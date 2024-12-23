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Ekonomi
Yılbaşı Sofrası Kurmanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Yılbaşı Sofrası Kurmanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 17:48

Yeni yıl denilince akla sevdiklerinizle, ailenizle birlikte kalabalık sofraların gelmesi kaçınılmazdır. “Yıla nasıl girdiysek öyle geçer” düşüncesiyle o sofralarda neredeyse bir tek kuş sütü eksik olurdu. Ancak zamlar nedeniyle kuş sütünün eksik olduğu sofralar adeta tarihe karıştı. 

Gıda fiyatlarındaki artan yükseliş yılbaşı sofralarına kemer sıkma politikası olarak yansıdı. Öyle ki fiyatlardaki artış da bunu doğrular nitelikte.

Peki yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti ne kadar oldu? Ekonomim’den Özer Şeyda Uyanık, yılbaşı sofrası maliyetinin 4 yılda ne kadar arttığını hesapladı.

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Yılbaşının keyfi sevdiklerimizle, ailemizle kalabalık sofrada toplanmakla çıkıyor. Her 31 Aralık akşamı akrabalar bir evde toplanır ve gece boyunca neredeyse sabaha gider tabaklar, masalar boş kalmazdı.

Yılbaşının keyfi sevdiklerimizle, ailemizle kalabalık sofrada toplanmakla çıkıyor. Her 31 Aralık akşamı akrabalar bir evde toplanır ve gece boyunca neredeyse sabaha gider tabaklar, masalar boş kalmazdı.

Tüm yılın acısı o sofrada çıkarılır, yeni yıla sofranın kalabalıklığına benzer bir kalabalık ve mutluluk girilmek istenir. En azından çocukluğumda geçirdiğim yılbaşı akşamları böyleydi...

Şimdi o kalabalık sofralardan eser kaldı mı bilinmez ama ekonomik krizin yılbaşı sofrasını vurduğu bir gerçek. Bu gerçeği veriler de doğruluyor.

Şimdi o kalabalık sofralardan eser kaldı mı bilinmez ama ekonomik krizin yılbaşı sofrasını vurduğu bir gerçek. Bu gerçeği veriler de doğruluyor.

Tüketici Birliği Federasyonu’nun verilerine göre yılbaşı sepetlerindeki fiyat artışı yüzde 63.2'ye ulaştı.

2023 yılında 2 bin 573 liraya satılan standart yılbaşı sepeti, 2024 yılında 4 bin 200 TL'ye ulaştı. Bütçe dostu sepetler ise geçen sene 595 TL iken, bu sene bin lirayı aştı. Premium sepetlerin fiyatı ise 3 bin TL oldu.

2023 yılında 2 bin 573 liraya satılan standart yılbaşı sepeti, 2024 yılında 4 bin 200 TL'ye ulaştı. Bütçe dostu sepetler ise geçen sene 595 TL iken, bu sene bin lirayı aştı. Premium sepetlerin fiyatı ise 3 bin TL oldu.

Zincir markette abur cubur içeren yılbaşı sepetinin bin 800 TL'den indirimle bin 300 TL'ye düştüğü görülüyor.

Daha az malzemeli abur cubur sepeti ise 990 TL.

Yılbaşının vazgeçilmezi hindide durum aynı. 2020 yılında 8 kişilik hazır iç pilavlı hindi fiyatı 319 TL'ydi. Peki, 2024'te ne kadar oldu? Bir zincir markette yer alan fiyatla karşılaştıralım:

Yılbaşının vazgeçilmezi hindide durum aynı. 2020 yılında 8 kişilik hazır iç pilavlı hindi fiyatı 319 TL'ydi. Peki, 2024'te ne kadar oldu? Bir zincir markette yer alan fiyatla karşılaştıralım:

  • 8 kişilik bir aile için doldurulmuş hindi, yanında 250 gramlık beşer meze, 2 bir litrelik içecekle 3.590 TL.

  • 6 kişilik aile için yarım hindi 2.190 TL.

  • 6 kişilik aile için doldurulmuş piliç 1.490 TL.

Bir ailenin hindi, meze ve abur cuburdan oluşan yılbaşı sofrası için yaklaşık 6 bin TL'yi gözden çıkarmak durumunda.

Bir ailenin hindi, meze ve abur cuburdan oluşan yılbaşı sofrası için yaklaşık 6 bin TL'yi gözden çıkarmak durumunda.
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Evde kutlama fiyatları böyleydi. Peki bir aile yılbaşını dışarda kutlamak istese ne kadar ödeyecek?

Evde kutlama fiyatları böyleydi. Peki bir aile yılbaşını dışarda kutlamak istese ne kadar ödeyecek?

  • İstanbul’da bir restoranda en düşük fiyatlı yılbaşı eğlencesi kişi başı 1500 TL. 

  • Boğaz’da tekne turuyla 2025’e girmek isterseniz kişi başı en düşük 4 bin TL ödemek zorundasınız. 

  • Boğaz manzaralı bir restoranda yılbaşı eğlencesi yaşamak istiyorsanız kişi başı en düşük ücret 4 bin TL’yi gözden çıkarmalısınız.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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