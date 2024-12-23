Yılbaşı Sofrası Kurmanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Yılbaşı Sofrası Kurmanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Yeni yıl denilince akla sevdiklerinizle, ailenizle birlikte kalabalık sofraların gelmesi kaçınılmazdır. “Yıla nasıl girdiysek öyle geçer” düşüncesiyle o sofralarda neredeyse bir tek kuş sütü eksik olurdu. Ancak zamlar nedeniyle kuş sütünün eksik olduğu sofralar adeta tarihe karıştı.
Gıda fiyatlarındaki artan yükseliş yılbaşı sofralarına kemer sıkma politikası olarak yansıdı. Öyle ki fiyatlardaki artış da bunu doğrular nitelikte.
Peki yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti ne kadar oldu? Ekonomim’den Özer Şeyda Uyanık, yılbaşı sofrası maliyetinin 4 yılda ne kadar arttığını hesapladı.
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Yılbaşının keyfi sevdiklerimizle, ailemizle kalabalık sofrada toplanmakla çıkıyor. Her 31 Aralık akşamı akrabalar bir evde toplanır ve gece boyunca neredeyse sabaha gider tabaklar, masalar boş kalmazdı.
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Şimdi o kalabalık sofralardan eser kaldı mı bilinmez ama ekonomik krizin yılbaşı sofrasını vurduğu bir gerçek. Bu gerçeği veriler de doğruluyor.
2023 yılında 2 bin 573 liraya satılan standart yılbaşı sepeti, 2024 yılında 4 bin 200 TL'ye ulaştı. Bütçe dostu sepetler ise geçen sene 595 TL iken, bu sene bin lirayı aştı. Premium sepetlerin fiyatı ise 3 bin TL oldu.
Yılbaşının vazgeçilmezi hindide durum aynı. 2020 yılında 8 kişilik hazır iç pilavlı hindi fiyatı 319 TL'ydi. Peki, 2024'te ne kadar oldu? Bir zincir markette yer alan fiyatla karşılaştıralım:
Bir ailenin hindi, meze ve abur cuburdan oluşan yılbaşı sofrası için yaklaşık 6 bin TL'yi gözden çıkarmak durumunda.
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Evde kutlama fiyatları böyleydi. Peki bir aile yılbaşını dışarda kutlamak istese ne kadar ödeyecek?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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