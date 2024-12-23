Yeni yıl denilince akla sevdiklerinizle, ailenizle birlikte kalabalık sofraların gelmesi kaçınılmazdır. “Yıla nasıl girdiysek öyle geçer” düşüncesiyle o sofralarda neredeyse bir tek kuş sütü eksik olurdu. Ancak zamlar nedeniyle kuş sütünün eksik olduğu sofralar adeta tarihe karıştı.

Gıda fiyatlarındaki artan yükseliş yılbaşı sofralarına kemer sıkma politikası olarak yansıdı. Öyle ki fiyatlardaki artış da bunu doğrular nitelikte.

Peki yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti ne kadar oldu? Ekonomim’den Özer Şeyda Uyanık, yılbaşı sofrası maliyetinin 4 yılda ne kadar arttığını hesapladı.