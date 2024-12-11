Kübra Par ve Enver Aysever Twitter’da Kavga Etti: “Hadsiz, Ezik, Cahil”
Kübra Par ve Enver Aysever Twitter’da Kavga Etti: “Hadsiz, Ezik, Cahil”
Suriye’de yönetimin el değiştirmesi sonrasında bölgeye giden gazetecilerden Kübra Par ilk izlenimleri olarak “HTŞ’liler kimsenin inancına karışmayacaklarını söyledi” paylaşımında bulundu. Par ayrıca kimsenin kendisine başörtüsü takması için baskı yapmadığını da sözlerine ekledi. Enver Aysever ise Kübra Par’a “Temelli orada kalın” dedi. Kübra Par’ın Aysever’e cevabı ise “Hadsiz, ezik ve cahil” oldu.
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Suriye’de 13 yıl süren iç savaşta muhalifler yönetimi ele geçirmiş ve Beşar Esad ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.
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Türkiye’den bölgeye giden gazeteci Kübra Par Twitter paylaşımında, “3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar. Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten.” ifadelerini kullandı.
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Gazeteci Enver Aysever, Kübra Par’ın bu paylaşımına “Temelli orada kalmanızı temenni ederim” diye cevap verdi.
Kübra Par ise Enver Aysever’e yönelik olarak “Hadsiz, ezik ve cahil” tanımlamalarını yaptı.
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Kübra Par’ı iktidar yanlısı olmakla itham eden Enver Aysever’in kavgada son cevabı ise şöyle oldu 👇
Kübra Par ve Enver Aysever'in kavgası yorumları da beraberinde getirdi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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