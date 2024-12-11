onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kübra Par ve Enver Aysever Twitter’da Kavga Etti: “Hadsiz, Ezik, Cahil”

Kübra Par ve Enver Aysever Twitter’da Kavga Etti: “Hadsiz, Ezik, Cahil”

kübra par
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2024 - 21:25

Suriye’de yönetimin el değiştirmesi sonrasında bölgeye giden gazetecilerden Kübra Par ilk izlenimleri olarak “HTŞ’liler kimsenin inancına karışmayacaklarını söyledi” paylaşımında bulundu. Par ayrıca kimsenin kendisine başörtüsü takması için baskı yapmadığını da sözlerine ekledi. Enver Aysever ise Kübra Par’a “Temelli orada kalın” dedi. Kübra Par’ın Aysever’e cevabı ise “Hadsiz, ezik ve cahil” oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşta muhalifler yönetimi ele geçirmiş ve Beşar Esad ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.

Suriye’de 13 yıl süren iç savaşta muhalifler yönetimi ele geçirmiş ve Beşar Esad ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.

Türkiye’den bölgeye giden gazeteci Kübra Par Twitter paylaşımında, “3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar. Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den bölgeye giden gazeteci Kübra Par Twitter paylaşımında, “3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar. Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten.” ifadelerini kullandı.

👇

👇
twitter.com

Gazeteci Enver Aysever, Kübra Par’ın bu paylaşımına “Temelli orada kalmanızı temenni ederim” diye cevap verdi.

Gazeteci Enver Aysever, Kübra Par’ın bu paylaşımına “Temelli orada kalmanızı temenni ederim” diye cevap verdi.
twitter.com

Kübra Par ise Enver Aysever’e yönelik olarak “Hadsiz, ezik ve cahil” tanımlamalarını yaptı.

Kübra Par ise Enver Aysever’e yönelik olarak “Hadsiz, ezik ve cahil” tanımlamalarını yaptı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kübra Par’ı iktidar yanlısı olmakla itham eden Enver Aysever’in kavgada son cevabı ise şöyle oldu 👇

Kübra Par’ı iktidar yanlısı olmakla itham eden Enver Aysever’in kavgada son cevabı ise şöyle oldu 👇
twitter.com

Kübra Par ve Enver Aysever'in kavgası yorumları da beraberinde getirdi 👇

Kübra Par ve Enver Aysever'in kavgası yorumları da beraberinde getirdi 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın