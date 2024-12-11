Kübra Par ve Enver Aysever Twitter’da Kavga Etti: “Hadsiz, Ezik, Cahil”

Suriye’de yönetimin el değiştirmesi sonrasında bölgeye giden gazetecilerden Kübra Par ilk izlenimleri olarak “HTŞ’liler kimsenin inancına karışmayacaklarını söyledi” paylaşımında bulundu. Par ayrıca kimsenin kendisine başörtüsü takması için baskı yapmadığını da sözlerine ekledi. Enver Aysever ise Kübra Par’a “Temelli orada kalın” dedi. Kübra Par’ın Aysever’e cevabı ise “Hadsiz, ezik ve cahil” oldu.