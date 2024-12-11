Suriye’de Esad’ın Can Simidi Uyuşturucu: Kardeşi Tarafından Yönetiliyormuş
Suriye’de Esad’ın Can Simidi Uyuşturucu: Kardeşi Tarafından Yönetiliyormuş
Suriye’de yönetimi ele geçiren muhalifler, ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini basarak görüntüleri paylaştı. Ülkeden kaçan Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın başında olduğu askeri birlik tarafından yönetilen uyuşturucu deposunun, ülkedeki uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri olduğu öğrenildi. 13 yıldır süren iç savaş nedeniyle ekonomisi adeta batan Suriye’nin, uyuşturucu ticareti ile yıllık en az 10 milyar dolarlık bir gelir ettiği tahmin ediliyor.
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Çoğunlukla amfetamin içeren, “fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen ve son derece bağımlılık yapana captagon haplarının en büyük üreticisinin Esad yönetimindeki Suriye olduğu biliniyordu.
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NTV’de yer alan habere göre, Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın başında olduğu 4. Tümen Suriye’deki uyuşturucu imalatını yürütüyordu.
Resmi gayrisafi yurtiçi hasılası sadece 9 milyar dolar olan Esad rejiminin captagon ticaretinden yılda 10 milyar dolar kadar gelir elde ettiği söyleniyordu.
Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu.
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Suriye’de üretilen uyuşturucu captagonun en büyük alıcısının ise Körfez ülkeleri olduğu iddia ediliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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