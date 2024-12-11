Suriye’de Esad’ın Can Simidi Uyuşturucu: Kardeşi Tarafından Yönetiliyormuş

Suriye’de yönetimi ele geçiren muhalifler, ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini basarak görüntüleri paylaştı. Ülkeden kaçan Esad’ın kardeşi Mahir Esad’ın başında olduğu askeri birlik tarafından yönetilen uyuşturucu deposunun, ülkedeki uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri olduğu öğrenildi. 13 yıldır süren iç savaş nedeniyle ekonomisi adeta batan Suriye’nin, uyuşturucu ticareti ile yıllık en az 10 milyar dolarlık bir gelir ettiği tahmin ediliyor.