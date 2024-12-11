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Hakan Fidan ile DEM Partililer Arasında 'Kürdofobik' Tartışması

Hakan Fidan ile DEM Partililer Arasında 'Kürdofobik' Tartışması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2024 - 13:44 Son Güncelleme: 11.12.2024 - 13:52

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DEM Parti'den gelen 'İzlediğiniz 'Kürdofobik' dış politikadan ne zaman vazgeçeceksiniz?' sorusuna 'Siyasi çizginize daha iyi hizmet etmek için kendinizi update edin' yanıtını verdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

TBMM'de DEM grubundan Fidan'a, "İzlediğiniz 'Kürdofobik' dış politikadan ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorusu geldi.

TBMM'de DEM grubundan Fidan'a, "İzlediğiniz 'Kürdofobik' dış politikadan ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorusu geldi.

Bakan Fidan, "Kimin 'Kürdofobik' olduğu, kimin başka Kürt entitelerinden alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken, bizim Erbil ile olan ilişkilerimiz ortadayken, bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileriyle olan ilişkilerimiz ortadayken, bize silah çekene düşmanlık yapmamızı, 'Kürdofobik' olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor. 3. dünyacı demagojiyle bir yere gitme şansımız yok. Siyasi çizginize daha iyi hizmet etmek için kendinizi update edin" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Kimin 'Kürdofobik' olduğu, kimin başka Kürt entitelerinden alerji duyduğu tarihsel olarak da veri olarak da matematik olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken, bizim Erbil ile olan ilişkilerimiz ortadayken, bizim Suriye'nin meşru Kürt siyasi temsilcileriyle olan ilişkilerimiz ortadayken, bize silah çekene düşmanlık yapmamızı, 'Kürdofobik' olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor. 3. dünyacı demagojiyle bir yere gitme şansımız yok. Siyasi çizginize daha iyi hizmet etmek için kendinizi update edin" ifadelerini kullandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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