Bunlar İçin de Hesabımıza Para Yatmalı: Büyük Şehirde Yaşayanların Karşılığında Maaş Alması Gereken 11 Şey
Bunlar İçin de Hesabımıza Para Yatmalı: Büyük Şehirde Yaşayanların Karşılığında Maaş Alması Gereken 11 Şey
Büyük şehirde yaşamak, bir yandan ışıl ışıl bir macera sunarken diğer yandan türlü zorluklarıyla insanı adeta hayatta kalma yarışına sokuyor. Trafik çilesinden kalabalık sokaklara, bitmeyen inşaat gürültüsünden pazar sabahı matkap senfonisine kadar her gün ayrı bir mücadeleye sahne oluyor. İşte tüm bu çaba ve sabrımızın karşılığında maaş almayı hak ettiğimizi düşündüren 10 şey! 👏
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1. Trafik çilesine göğüs germek.
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2. Toplu taşıma, ayakta kalma maratonu.
3. Havada uçuşan ev kiraları fiyatlarına katlanmak.
4. Pazar günü sabah saati çalıştırılan matkap sesine dayanmak.
5. Ağzına kadar dolup taşan kafelerde yer bulmak.
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6. Sokak lezzetlerini yiyebilmek için uzun kuyruklara girmek.
7. Her an Instagram'a yakalanma stresi.
8. Devasa AVM’lerde kayıp aile sendromu.
9. Bitmeyen inşaat gürültüsü.
10. Yağmurda taksi bulma yarışı.
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11. Kalabalıklar içinde yalnız hissetmek.
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