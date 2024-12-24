Bunlar İçin de Hesabımıza Para Yatmalı: Büyük Şehirde Yaşayanların Karşılığında Maaş Alması Gereken 11 Şey

Büyük şehirlerde trafik sadece bir yerden bir yere gitmek değil aynı zamanda sabır testi! Her gün, şoförlerin sanatsal korna performanslarına maruz kalıyor, kırmızı ışıkta bile klakson çalanları dinliyoruz. Hele sabah trafiğinde, metrobüslerde sardalya gibi sıkışmak tam bir survivor mücadelesi. Bu kadar dayanıklılığın ödülü bir maaş olmaz mı? Hem de bol sıfırlı!