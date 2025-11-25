onedio
25 Kasım Salı Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl?

25 Kasım Salı Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2025 - 09:39

25 Kasım Ankara'da Hava Nasıl?

Ankara'da yağış bekleyenler bugün puslu ve parçalı bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı Ankara'da bugün yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Ankara'da hafta sonu yağış görülecek.

Ankara'da bugün hava puslu ve parçalı bulutlu olacak.

Ankara'da bugün hava puslu ve parçalı bulutlu olacak.

Yağışların etkisini göstermeyeceği 25 Kasım Salı gününde sabah saatlerinde görülen puslu hava, öğle saatlerinden itibaren yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Ankara'da bugün en yüksek sıcaklık 14 derece, en düşük sıcaklık ise 7 derece olacak. Haftayı yağışsız kapatacak Ankara'da cumartesi günü yağışların yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
