22 – 28 Aralık 2025 Haftanın Sayı Sekansı: 888 – 369 – 717 – 444

22 – 28 Aralık 2025 Haftanın Sayı Sekansı: 888 – 369 – 717 – 444

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
22.12.2025 - 21:27

Bolluk · Bereket · Aşk Enerjisini Aktive Eden Güçlü Frekans

22 – 28 Aralık 2025 haftası, bir döngünün kapanıp yenisinin bilinçle açıldığı özel bir zaman aralığıdır. Bu hafta, yalnızca takvimsel bir geçişi değil; maddi-manevi alanlarda niyetlerin mühürlenmesini temsil eder. Sayılar ise bu mühürlemenin en saf dilidir. Çünkü sayı sekansları, bilinçaltı ile evrensel düzen arasında doğrudan çalışan titreşim kapılarıdır.

Bu haftanın sayı sekansı; bolluk, bereket ve aşk enerjisini aynı anda aktive edecek şekilde yapılandırılmıştır. Amaç yalnızca para ya da ilişki çekmek değil; bereket bilincini kalıcı hale getirmek, aşkı güvenli ve dengeli bir zemine oturtmak ve 2026’ya güçlü bir iç frekansla geçiş yapmaktır.

22 – 28 Aralık 2025 Haftanın Güçlü Sayı Sekansı

888 – 369 – 717 – 444

Bu sekans, dört ana bilinç katmanını aynı hat üzerinde çalıştırır.

888, bolluk ve sınırsız rızık frekansıdır. Emekle gelen kazancı büyütür, tıkanmış maddi alanları açar. Bolluğun sadece gelmesini değil, kalmasını ve çoğalmasını sağlar. Bu sayı, “hak edilmiş bereket” bilinciyle çalışır.

369, ilahi denge ve aşk enerjisinin anahtarıdır. Kalp ile zihin arasındaki uyumu kurar. İlişkilerde çekim gücünü artırır, kırgınlıkları yumuşatır ve sevgi akışını doğal hale getirir. Aynı zamanda kişinin kendi değerini hatırlamasını sağlar; çünkü gerçek aşk, öz değerden doğar.

717, kader ve zamanlama sayısıdır. Doğru kişilerin, doğru fırsatların ve doğru kapıların açılmasını hızlandırır. Bu sayı, niyetin evrenle senkronize olmasını sağlar. “Neden olmuyor?” sorusunun yerini, “Şimdi oluyor” bilinci alır.444, kalıcılık ve güven titreşimidir. Bolluğun da aşkın da geçici olmaması için devreye girer. Hayatta sağlam temeller kurmayı, ilişkilerde sadakati ve maddi konularda sürdürülebilirliği destekler. Bu sayı, enerjinin dağılmasını önleyen koruyucu mühür görevi görür.

Bu Sayı Sekansı Nasıl Çalıştırılır?

22 – 28 Aralık 2025 haftası boyunca bu sayı sekansı her gün en az bir kez okunabilir. Özellikle nar mumu yakıldığında, sakin bir anda ya da uyumadan önce okunması etkisini artırır. Bir kâğıda yazıp cüzdanda, başucunda ya da evin bereket alanında bulundurmak da yeterlidir. Sayılar, hatırlandıkça aktive olur; tekrar ettikçe derinleşir.

Bu hafta için önerilen niyet şudur:

“Bolluk, bereket ve aşk enerjisi hayatımda dengeli, kalıcı ve ilahi düzenle uyumlu şekilde akıyor. 2026’ya güçlü, açık ve güvenli bir bilinçle giriyorum.”

Astrodeha yaklaşımında sayı sekansları, bir dilek aracı değil; bilinç kodudur. 22 – 28 Aralık 2025 haftasında bu kodu aktive edenler, yeni yıla sadece umutla değil, hazır bir frekansla girer. Çünkü evren, niyeti değil; titreşimi karşılık verir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

