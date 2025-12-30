2025’in Özeti
Koca bir yılı özetlemek aslında pek de kolay değil. Dünya gündemi, Türkiye gündemi ve kişisel gündemim bu yıl durdurulamaz bir hızla, adeta raydan çıkmış bir roller coaster gibiydi. 2025 yılının ilk günlerinde yazdığım bir yazıda şöyle demişim:
“2025’e bir girişimiz var, sanki 2024’te yangın çıkmış da kendimizi kurtarıyoruz… Kiminle konuşsam 2024 için ‘Ne seneydi be!’ diyor. Evet, ne seneydi be! Fakat 2025’e girişimiz de pek olaylı olmadı mı sizce?”
Oldu elbette. Hatta 2025’in ilk iki haftası öylesine sert, öylesine sarsıcıydı ki, sonrasının gümbür gümbür gelmesi kimseyi şaşırtmadı.
Çünkü 2025’te netleşti ki, algoritmalar için en verimli duygu öfkeydi.
Tüm bu karmaşanın içinde küçük ama inatçı bir şey de vardı: Vazgeçmeyenler.
