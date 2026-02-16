2025’e Veda: Bu Yıl Çıkan ve En Çok Dinlenen Şarkılar
2025 müzik açısından oldukça verimli bir yıl oldu. Bu yıl içinde farklı zamanlarda, farklı şarkılar dilimizden asla düşmedi... Peki, en çok hangi şarkılar dinlendi? İşte tüm yıl hayatımıza eşlik eden şarkılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ROSÉ & Bruno Mars - APT.
2. Teddy Swims - Lose Control
3. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile
4. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER
5. Alex Warren - Ordinary
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. BAD BUNNY - DtMF (Visualizer)
7. Golden
8. Taylor Swift - The Fate of Ophelia
9. Kendrick Lamar & SZA - luther
10. Gracie Abrams - That’s So True
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın