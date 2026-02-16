onedio
2025’e Veda: Bu Yıl Çıkan ve En Çok Dinlenen Şarkılar

Aslı Uysal
16.02.2026 - 19:01

2025 müzik açısından oldukça verimli bir yıl oldu. Bu yıl içinde farklı zamanlarda, farklı şarkılar dilimizden asla düşmedi... Peki, en çok hangi şarkılar dinlendi? İşte tüm yıl hayatımıza eşlik eden şarkılar.

1. ROSÉ & Bruno Mars - APT.

2. Teddy Swims - Lose Control

3. Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

4. Billie Eilish - BIRDS OF A FEATHER

5. Alex Warren - Ordinary

6. BAD BUNNY - DtMF (Visualizer)

7. Golden

8. Taylor Swift - The Fate of Ophelia

9. Kendrick Lamar & SZA - luther

10. Gracie Abrams - That’s So True

