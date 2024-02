2024'te Bomba Gibi İlerliyor: Sinematik Bir Maceraya Çıkacağınız Beklentisi Yüksek A24 Filmleri

'I Saw the TV Glow' Jane Schoenbrun'un değeri bilinmemiş korku filmi 'We're All Going to the World's Fair 'in devamı niteliğinde. Bu yeni gerilim filmi, çok sevdikleri bir televizyon dizisi sayesinde birbirlerine bağlanan iki gencin hikâyesini anlatıyor. Dizi beklenmedik bir şekilde yayından kaldırılınca, gerçeklik algıları bulanıklaşmaya başlıyor. Schoenbrun'un hikâye anlatımı tutarlı ve bütünlüklü bir anlatım vaat ederken, izleyicileri filmdeki gizemleri çözmeye davet ediyor ve onları koltuklarının ucunda tutuyor.