2024'te Bomba Gibi İlerliyor: Sinematik Bir Maceraya Çıkacağınız Beklentisi Yüksek A24 Filmleri

Batı Massachusetts kırsalında, 11 yaşındaki Lacy 1991 yazını evde, kendi hayal gücünün ve annesi Janet'in ilgisinin büyüsüne kapılarak geçirir. Aylar geçtikçe, dünyalarına üç ziyaretçi girer; hepsi de Janet ve onun büyüleyici doğası tarafından büyülenmiştir. Lacy, yalnız kaldığı anlarda öylesine olağanüstü ayrıntılarla dolu bir iç dünya yaşar ki, bu dünya dış dünyaya sızmaya başlar.

Pulitzer ödüllü oyun yazarı Annie Baker, bu ilk filminde bir çocuğun zamanın nasıl geçtiğine dair deneyimini ve annesine âşık olan bir kızın tarifsizliğini benzersiz bir şekilde yansıtıyor.