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2024'te Bomba Gibi İlerliyor: Sinematik Bir Maceraya Çıkacağınız Beklentisi Yüksek A24 Filmleri

2024'te Bomba Gibi İlerliyor: Sinematik Bir Maceraya Çıkacağınız Beklentisi Yüksek A24 Filmleri

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 20:46

Kazandığı birçok ödül ve eşsiz saygınlık, şirketin popüler ve güvenilir bir eğlence kaynağı olmanın ötesinde, sadece logosunu beyaz perdede göstererek izleyicileri heyecanlandırma gücüne sahip benzersiz bir marka haline gelmesine yardımcı oldu. Şirketin bundan sonra neler yapacağına dair ilginizi çekiyorsa, yaklaşan A24 filmlerine (şirketin resmî sitesinde ve diğer onaylı kaynaklarda belirtildiği gibi), ne hakkında olduklarına ve ne zaman izleyebileceğinize dair bu rehbere bir göz atabilirsiniz.

Kaynak: https://www.cinemablend.com/movies/up...
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Problemista

Problemista

Problemista adlı gerçeküstü macera filmi, El Salvador kökenli bir oyuncak tasarımcısı olan Alejandro'nun (Torres), sıra dışı fikirlerini New York'ta hayata geçirme mücadelesini anlatıyor. Çalışma vizesinin süresi dolmak üzereyken, onun ülkede kalması ve hayallerini gerçekleştirmesi için tek umudu, sanat dünyasından dışlanmış Elizabeth'e (Swinton) yardım ettiği bir iş olur. Problemista, New York City ve ABD göçmenlik sisteminin eşit derecede zorlu dünyalarında geçen bir gerçeküstü macera olarak nitelendiriliyor.

Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeding, 1980'lerin atmosferinde, izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Lou, toplumdan uzakta bir spor salonunun müdürü olarak hayatını sürdürürken, karşısına Jackie çıkar; hayallerini gerçekleştirmek için Las Vegas'a adım atan hırslı bir vücut geliştirici. Ancak bu tutkulu aşk, sadece romantizmi değil, aynı zamanda tehlikeyi ve aksiyonu da beraberinde getirir. Lou'un suç ailesinin gölgesi altında, ihanet ve karanlık sırlarla dolu bir hikâye başlar. Bu film, izleyicilere unutulmaz bir deneyim ve heyecan verici bir atmosfer sunuyor.

Civil War

Civil War

Yakın gelecekte bir grup gazeteci, Amerikan hükümeti ile Teksas ve Kaliforniya'nın başını çektiği ayrılıkçı 'Batı Güçleri' arasında hızla tırmanan ve tüm ülkeyi saran İkinci Amerikan İç Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşıyor. Film, hükümetin gittikçe diktatörlüğe dönüştüğü ve aşırı partizan milislerin düzenli olarak savaş suçu işlediği bir dönemde gazetecilerin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

A Different Man

A Different Man

A Different Man, Aaron Schimberg tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Sebastian Stan, Renate Reinsve ve Adam Pearson'ın yer aldığı 2024 yapımı Amerikan psikolojik gerilim filmidir. Nörofibromatozis hastası Edward, hayata yeni bir başlangıç yapmak için ameliyat olduktan sonra, eski hayatıyla ilgili bir tiyatro oyununda kendisini canlandıran başka bir adamı takıntı haline getirir. Bu durum Edward'ın kimliği ve gerçeklik algısı üzerinde derin bir etki yaratarak izleyiciyi zihinsel bir yolculuğa çıkarır.

I Saw The TV Glow

I Saw The TV Glow

'I Saw the TV Glow' Jane Schoenbrun'un değeri bilinmemiş korku filmi 'We're All Going to the World's Fair 'in devamı niteliğinde. Bu yeni gerilim filmi, çok sevdikleri bir televizyon dizisi sayesinde birbirlerine bağlanan iki gencin hikâyesini anlatıyor. Dizi beklenmedik bir şekilde yayından kaldırılınca, gerçeklik algıları bulanıklaşmaya başlıyor. Schoenbrun'un hikâye anlatımı tutarlı ve bütünlüklü bir anlatım vaat ederken, izleyicileri filmdeki gizemleri çözmeye davet ediyor ve onları koltuklarının ucunda tutuyor.

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Janet Planet

Janet Planet

Batı Massachusetts kırsalında, 11 yaşındaki Lacy 1991 yazını evde, kendi hayal gücünün ve annesi Janet'in ilgisinin büyüsüne kapılarak geçirir. Aylar geçtikçe, dünyalarına üç ziyaretçi girer; hepsi de Janet ve onun büyüleyici doğası tarafından büyülenmiştir. Lacy, yalnız kaldığı anlarda öylesine olağanüstü ayrıntılarla dolu bir iç dünya yaşar ki, bu dünya dış dünyaya sızmaya başlar. 

Pulitzer ödüllü oyun yazarı Annie Baker, bu ilk filminde bir çocuğun zamanın nasıl geçtiğine dair deneyimini ve annesine âşık olan bir kızın tarifsizliğini benzersiz bir şekilde yansıtıyor.

Tuesday

Tuesday

Nicole Holofcener'in 2023 draması You Hurt My Feelings ile A24'teki ilk çıkışını yapan Julia Louis-Dreyfus, yazar ve yönetmen Daina O. Pusic'in ilk uzun metrajlı filmi Tuesday'in başrolünde. Fantastik dramada eski Seinfeld ve Veep oyuncuları, Lola Petticrew'un canlandırdığı ölümcül hasta baş karakterin annesi rolünde, bir kuş şeklindeki Ölüm ziyarete geldiğinde onu bırakmayı öğrenmesi gerekiyor.

Sing Sing

Sing Sing

'Sing Sing,' yönetmenliğini Greg Kwedar'ın üstlendiği ve senaryosunu Clint Bentley ile birlikte yazdığı bir Amerikan drama filmidir. Film, gerçek hayattaki Sanat Yoluyla Rehabilitasyon programına dayanmaktadır ve Sing Sing hapishanesindeki mahkumların tiyatro sahnelemelerine katılımını konu edinmektedir. Profesyonel oyuncular Colman Domingo ve Paul Raci'nin yanı sıra, gerçek mahkumları da içeren bir oyuncu kadrosuna sahiptir.

Babygirl

Babygirl

Risklere ve önyargılara rağmen, çok başarılı bir CEO kendisinden çok daha genç olan stajyeriyle yasak bir ilişkiye başlar.

Backrooms

Backrooms

Gizemli bir Creepypasta'ya dayanan Backrooms, tuhaf ve tehlikeli olayların pusuda beklediği, görünüşte sonsuz bir labirent gibi görünen pis koridorlardan oluşan alternatif bir boyutu keşfeden animasyonlu, buluntu görüntü tarzı bir YouTube dizisidir. 2023'ün başlarında, viral sansasyonun genç yaratıcısı Kane Parsons'ın, kendisinin de yöneteceği bir beyaz perde uyarlaması geliştirmek için A24 ile ortaklık kurduğu açıklandı.

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Death Of A Unicorn

Death Of A Unicorn

Marvel filmlerinin yıldızı Paul Rudd ve 'Wednesday' dizisinin başrol oyuncusu Jenna Ortega, 'Death of a Unicorn' adlı filmde yanlışlıkla efsanevi bir yaratığa çarpan bir baba-kızı canlandırarak birlikte A24'e adım atıyorlar.

Death Stranding

Death Stranding

A24 yakında ilk video oyunu uyarlamasını gerçekleştiriyor. Stüdyo, kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen ve başrolünde Norman Reedus'un oynadığı ödüllü 2019 oyunu Death Stranding'i temel alan bir film geliştirmek için Hideo Kojima ve Kojima Productions ile iş birliği yaptı.

The Front Room

The Front Room

' The Front Room,' kendilerini hasta ve mesafeli bir üvey anneye bakmak zorunda bulan genç ve yeni hamile bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Susan Hill'in kısa öyküsünden uyarlanan bu psikolojik gerilim filmi, aile bireyleri arasındaki gerilimli dinamikleri irdeliyor. Şarkıcı Brandy Norwood, ürkütücü sırların keşfiyle ilgili tüyler ürpertici bir hikâye olan 'The Front Room 'un başrolünde yer alacaktır.

High And Low

High And Low

Yönetmen Spike Lee ve aktör Denzel Washington, beşinci iş birlikleri olan ve A24 tarafından dağıtılan suç gerilimi 'High and Low' için yeniden bir araya geliyor. İkilinin 2006 yapımı 'Inside Man 'den bu yana birlikte gerçekleştirdikleri ilk proje olan film, Akira Kurosawa'nın 1963 tarihli klasiğinin İngilizce bir uyarlaması. Film, bir ayakkabı şirketi yöneticisini gergin bir çıkmaza sürükleyen bir kaçırılma olayı etrafında dönüyor. 'High and Low', vizyona girmesinin ardından sadece Apple TV+ üzerinden izlenebilecek.

Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind

Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind

'Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind' efsanevi müzisyen Jerry Lee Lewis'in çalkantılı hayatını konu alan biyografik bir film. Film, bir rock and roll öncüsü olarak şöhrete yükselişini, çalkantılı özel hayatını ve onu çevreleyen tartışmaları anlatıyor. Müziğine, ilişkilerine ve şöhretle mücadelesine odaklanan film, müzik tarihinin en etkili figürlerinden birinin samimi bir tasvirini sunuyor.

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The Legend of Ochi

The Legend of Ochi

Alman aktör Helena Zengel, fantastik epik film 'The Legend of Ochi 'de, evden kaçtıktan sonra gizemli bir yaratık türüyle tanışan bir kızı canlandıracak.

MaXXXine

MaXXXine

X'in kanlı olaylarından sağ kurtulan tek kişi olan Maxine'in 1980'lerin Los Angeles'ında aktris olmak için şöhret yolculuğuna devam etmesini anlatıyor.

Mother Mary

Mother Mary

David Lowery, 2017'de 'A Ghost Story' ve 2021'de 'The Green Knight' gibi filmlerle tanınan bir yönetmendir. Lowery şimdi de bir müzisyen ile moda tasarımcısı arasındaki dostluğu konu alan 'Mother Mary' için A24 ile yeniden bir araya geliyor. Temmuz 2023'te Almanya'da çekilen filmde Oscar ödüllü Anne Hathaway, Michaela Coel ve 'Euphoria' dizisinden Hunter Schafer rol alıyor.

The Smashing Machine

The Smashing Machine

Dwayne Johnson'ın yaklaşan film programındaki birçok geleneksel gişe rekorları kıran filmin arasında, güreşçiden dönen aktör şimdiye kadar üstlendiği en karanlık ve en zorlu rolü üstleniyor. Rock, Benny Safdie'nin ilk solo yönetmenlik denemesi olan 'The Smashing Machine 'de sorunlu MMA efsanesi Mark Kerr'i canlandıracak.

Talk 2 Me

Talk 2 Me

Kimilerinin son yılların en korkunç filmlerinden biri olarak nitelendirdiği Talk to Me'nin başarısının ardından, heyecan arayanların yeni bir A24 korku filmi serisini dört gözle beklemesi çok da şaşırtıcı değil. Avustralya'da büyük beğeni toplayan şok edici filmin vizyona girmesinden birkaç gün sonra şirket, Danny ve Bill Hinzman'ın senaryosundan Danny ve Michael Philippou ikilisinin yöneteceği 'Talk 2 Me' adlı bir devam filmine yeşil ışık yaktı.

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We Live In Time

We Live In Time

Midsommar'dan Florence Pugh ve Under the Silver Lake'ten Andrew Garfield, We Live in Time adlı romantik filmin başrollerini paylaşıyor. Deadline'a göre, A24, yönetmen John Crowley ve The Sense of an Ending'in senaristi Nick Payne'in imzasını taşıyan filmin haklarını Mayıs 2023'te Londra'da çekilirken satın aldı.

Wizards!

Wizards!

Eski SNL yıldızı Pete Davidson, 2022'nin en iyi korku filmlerinden biri olan Bodies Bodies Bodies'de rol almadan önce bile Wizards adlı başka bir gerilim filmi için A24 ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyordu! Haziran 2022'de Deadline, Davidson ve Franz Rogowski'nin hayatlarını tehlikeye atan bir ganimete rastlayan uyuşturucu bağımlılarını canlandırdığı, David Michôd'un Joel Edgerton'la birlikte yazdığı ve yönettiği filmin oyuncu kadrosuna Orlando Bloom'un da katıldığını bildirmişti.

Y2K

Y2K

'Y2K' filmi Liseli iki kafadar, 1999 yılbaşı gecesi yeni milenyumdan önceki son büyük kutlamaya katılmaya karar verirler. Saatler gece yarısını gösterdiğinde gece hayal edebileceklerinden bile daha çılgın bir hal alır.

Adlandırılmamış Alex Garland/Ray Mendoza Savaş Filmi

Adlandırılmamış Alex Garland/Ray Mendoza Savaş Filmi

Alex Garland'ın İç Savaş'ının gösterime girmesinden önce A24, film yapımcısının kıyamet sonrası dramada askeri süpervizör olarak çalışan Ray Mendoza ile birlikte yazıp yönettiği bir başka savaş filmi üzerinde çalıştığını duyurdu. Deadline'a göre, MCU'ya Fantastik Dörtlü'nün İnsan Meşalesi olarak katılan Joseph Quinn, Mayıs Aralık'ta Charles Melton ile birlikte başrol için görüşüyor.

Adlandırılmamış Haenyeo Belgeseli

Adlandırılmamış Haenyeo Belgeseli

Güney Kore'de 'Haenyeo' olarak adlandırılan yaşlı, serbest dalış yapan balıkçı kadınlardan oluşan bir topluluk, Peabody Ödülü adayı yönetmen Sue Kim'in belgeselinin konusu oluyor. Variety, Eylül 2022'de Nobel Barış Ödüllü aktivist Malala Yousafzai'nin yapım şirketi Extracurricular'ın henüz resmi bir ismi olmayan filmin yapımcılığı için A24 ve Apple ile ortaklık kurduğunu özel olarak açıkladı.

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Adlandırılmamış Steve Martin Belgeseli

Adlandırılmamış Steve Martin Belgeseli

Tüm zamanların en saygın ve etkili komedyenlerinden biri olmak bir gecede kazanılan bir başarı değil, bu da Steve Martin'in hayatı ve kariyeri üzerine yaklaşan bir belgeselin neden iki bölüm halinde anlatıldığını açıklıyor. Ağustos 2022 tarihli THR özel haberinde, yönetmen Morgan Neville'in filminin Apple TV+ aboneliği ile izlenebilecek bir başka A24 yapımı olduğu belirtiliyor.

Adlandırılmamış Trey Edward Schults Filmi

Adlandırılmamış Trey Edward Schults Filmi

A24, yönetmen Trey Edward Schults önderliğinde dördüncü uzun metrajlı filmi için geri dönüyor. Projenin başrollerinde Jenna Ortega, Barry Keoghan ve Abel 'The Weekend' Tesfaye yer alıyor. A24'ün eğlence sektöründeki etkisi ve markası giderek artıyor ve gelecekte daha heyecan verici film ve projelerin önümüze çıkması bekleniyor.

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