60 Yaşında Aramızdan Ayrılan Oyuncu Tolga Savacı'nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
60 Yaşında Aramızdan Ayrılan Oyuncu Tolga Savacı'nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Tolga Savacı'nın rol aldığı dizi ve filmleri sizler için listeledik. Savacı, Yeşilçam'dan televizyon dizilerine sıçrayan oyunculuk kariyerini 2014 yılına kadar sürdürdü. Gelin, Tolga Savacı'nın oynadığı dizi ve filmlere birlikte göz atalım. 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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1. Sekreter, 1985
2. Tapılacak Kadın, 1985
3. Arzu, 1985
4. Seviyorum, 1986
5. Sıcak Yatak, 1986
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6. Işıkta Kaybolanlar İbret, 1987
7. Kurtlar Geceyi Sever, 1988
8. Gazeteci Kız, 1988
9. Ahu Gözlüm, 1990
10. Yalnızlar, 1990
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11. Berivan, 2002
12. En İyi Arkadaşım, 2003
13. Aşkın Dansı, 2007
14. Kızım Nerede, 2010
15. Kurt Seyit ve Şura, 2014
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