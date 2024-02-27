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60 Yaşında Aramızdan Ayrılan Oyuncu Tolga Savacı'nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

60 Yaşında Aramızdan Ayrılan Oyuncu Tolga Savacı'nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 16:34

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Tolga Savacı'nın rol aldığı dizi ve filmleri sizler için listeledik. Savacı, Yeşilçam'dan televizyon dizilerine sıçrayan oyunculuk kariyerini 2014 yılına kadar sürdürdü. Gelin, Tolga Savacı'nın oynadığı dizi ve filmlere birlikte göz atalım. 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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1. Sekreter, 1985

1. Sekreter, 1985

Özet: Çapkın bir ofis patronu, özel sekreteri olarak işe aldığı genç bir saf kızdan kendisini memnun etmesini isteyerek asistanına şantaj yapar. Bunun üzerine genç kız, patronu suçüstü yakalatacak kadar kanıt toplamaya karar verir.

OyuncularHülya Avşar, Tolga Savacı, Güzin Doğan

Yönetmen: Temel Gürsu

2. Tapılacak Kadın, 1985

2. Tapılacak Kadın, 1985

Özet: Film, bir genelevde şarkıcılık yapan Sebiha'nın ve ona aşık olan iki adamın hikayesini konu ediniyor.

OyuncularHülya Avşar, Tolga Savacı, Ekrem Bora

Yönetmen: Temel Gürsu

3. Arzu, 1985

3. Arzu, 1985

Özet: Ünlü model Arzu farkında olmasa da ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu tehlike Arzu'yu takıntı haline getirmiş Cezmi adında bir fotoğrafçıdır. Beklediği ilgiyi göremeyen Cezmi, Arzu'dan intikam almak için her yolu deneyecektir.

Oyuncular: Banu Alkan, Tolga Savacı, Yusuf Sezgin

Yönetmen: Şahin Gök

4. Seviyorum, 1986

4. Seviyorum, 1986

Özet: Film, iki erkek arasında seçim yapmak zorunda kalan bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Oyuncular: Banu Alkan, Tolga Savacı, Şehnaz Dilan

Yönetmen: Temel Gürsu

5. Sıcak Yatak, 1986

5. Sıcak Yatak, 1986

Özet: Yurtdışındayken ablasına tecavüz edenlerden intikam almak isteyen kardeş, aynı oyunla adamın kardeşine karşılık vermek ister ve aşık olur.

Oyuncular: Harika Avcı, Tolga Savacı, Salih Kırmızı

Yönetmen: Ümit Efekan

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6. Işıkta Kaybolanlar İbret, 1987

6. Işıkta Kaybolanlar İbret, 1987

Özet: Sevtap yoldan çıkmıştır. Tolga ise onu kurtarmak için çeteyle mücadele eder. 

Oyuncular: Sevtap Parman, Tolga Savacı, Kazım Kartal 

Yönetmen: Ali Avaz

7. Kurtlar Geceyi Sever, 1988

7. Kurtlar Geceyi Sever, 1988

Özet: İki polis memuru uluslararası bağlantılı bir uyuşturucu çetesi tarafından öldürülür. Polis teşkilatından müfettişler Murat ve Kemal olayı soruşturmak üzere görevlendirilir. İki arkadaş, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak bir soruşturma başlatır. 

Oyuncular: Tolga Savacı, Filiz Aker, Aytekin Akkaya 

Yönetmen: Kunt Tulgar

8. Gazeteci Kız, 1988

8. Gazeteci Kız, 1988

Özet: Gazeteci olan Mine, ikiz kardeşi Ebru ile birlikte yaşamaktadır. İşe gittiğinde engelli kardeşini evde yalnız bırakmak zorunda kalmaktadır. Bir süredir şehirde ardı ardına kadın cinayetleri işlenmektedir. Mine de evde yalnız kalan kardeşini korumak istemektedir. Bu yüzden Mine katili bulmaya çalışacaktır. 

Oyuncular: Serpil Çakmaklı, Tolga Savacı, Orhan Alkan 

Yönetmen: Melih Gülgen

9. Ahu Gözlüm, 1990

9. Ahu Gözlüm, 1990

Özet: Murat, kuşaklardır Rumeli Feneri'nde yaşayan bir ailenin oğludur. Babası ölünce annesi küçük oğlunu da alıp İstanbul'a gider. Murat köyünün masallarıyla büyür. Tek hayali para biriktirip evlerini yeniden satın almaktır. 

Oyuncular: Tolga Savacı, Nuray Hafiftaş, Yılmaz Köksal 

Yönetmen: Temel Gürsu

10. Yalnızlar, 1990

10. Yalnızlar, 1990

Özet: Ahmet ve Nazlı birbirlerine aşık iki gençtir. Ahmet bir araba tamircisinde çalışmaktadır. Nazlı ise varlıklı bir aileye mensuptur. İkili evlenmeye karar verse de önlerinde engeller vardır. Durumu öğrenen Nazlı'nın ağabeyi Orhan, iki genci birbirinden ayırmaya çalışır. 

Oyuncular: Tolga Savacı, Fulden Uras, Gökhan Mete 

Yönetmen: Kamil Renklidere

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11. Berivan, 2002

11. Berivan, 2002
image.tmdb.org

Özet: Güneydoğu Anadolu'da aşklarıyla geleneklere meydan okuyan iki aşığın hikâyesi. 

Oyuncular: Sibel Taşçıoğlu, Sevda Ferdağ, Emre Kınay

12. En İyi Arkadaşım, 2003

12. En İyi Arkadaşım, 2003

Özet: Barış, kendi halinde yaşayan ama mutsuz bir çocuktur. Cinler diyarında Barış'ın mutsuzluğunu fark eden cinler, onun derdine çare olması, arkadaşlık etmesi ve eğlenmesi için Cino adında bir cini dünyaya yollarlar. Barış'ın en iyi arkadaşı olacak Cino hem komik ve sakar hem de tembelliği ile ün yapmış bir cindir. Yapması gereken tek şey Barış'ı mutlu ederek kendi gittiği Cin Okulu'ndan mezun olabilmektir. Bu hedefini yerine getirirken de Cinler ülkesi ve Dünya arasında çok fazla seyahat etmesi gerekecektir. 

Oyuncular: Hamdi Alkan, Yılsu Sarper, Yılmaz Tüzün

13. Aşkın Dansı, 2007

13. Aşkın Dansı, 2007

Özet: Boston'da okuyan Saliha, Amerika'da profesyonel bir dansçı olmak istiyor. Ancak Türkiye'ye geldiğinde ailesi bu isteğine karşı çıkar. Arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Saliha bir kaza geçirir ve bir bacağını kaybeder. İntihar etmeye karar veren genç kadın Ürgüp'e gider. 

Oyuncular: Tolga Savacı, Yıldız Asyalı, Ahmet Mekin 

Yönetmen: Sami Güçlü

14. Kızım Nerede, 2010

14. Kızım Nerede, 2010

Özet: Zafer Demiray hem ülkenin zengin ve önde gelen iş adamlarından biridir, hem de eşi, çocukları ve kardeşleriyle büyük, huzurlu bir aileye sahiptir. Fakat maddi ve manevi açıdan altın günlerini yaşayan ailenin mutluluğu, Zafer'in kızı Zeynep'in ortadan kaybolmasıyla gölgelenecektir. 

Oyuncular: Burak Hakkı, Ece Uslu, Hüseyin Avni Danyal

15. Kurt Seyit ve Şura, 2014

15. Kurt Seyit ve Şura, 2014

Özet: Çarlık Rusyası'nın son dönemlerinde geçen hikaye Nermin Bezmen'in aynı adlı romanından uyarlanıyor. Geleneklerine bağlı bir hayat süren, Çar'ın en değerli subaylarından Kurt Seyit, asil bir Rus ailenin küçük kızları Şura ile ilk kez karşılaştığında, her ikisinin de hayatları baştan aşağıya değişecektir. 

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Demet Özdemir

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