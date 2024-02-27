60 Yaşında Aramızdan Ayrılan Oyuncu Tolga Savacı'nın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Özet: Barış, kendi halinde yaşayan ama mutsuz bir çocuktur. Cinler diyarında Barış'ın mutsuzluğunu fark eden cinler, onun derdine çare olması, arkadaşlık etmesi ve eğlenmesi için Cino adında bir cini dünyaya yollarlar. Barış'ın en iyi arkadaşı olacak Cino hem komik ve sakar hem de tembelliği ile ün yapmış bir cindir. Yapması gereken tek şey Barış'ı mutlu ederek kendi gittiği Cin Okulu'ndan mezun olabilmektir. Bu hedefini yerine getirirken de Cinler ülkesi ve Dünya arasında çok fazla seyahat etmesi gerekecektir.

Oyuncular: Hamdi Alkan, Yılsu Sarper, Yılmaz Tüzün