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Vin Diesel'den Hayranlarına Veda Mektubu Gibi Açıklama: Hızlı ve Öfkeli 11'in Son Film Olacağı Kesinleşti!

Vin Diesel'den Hayranlarına Veda Mektubu Gibi Açıklama: Hızlı ve Öfkeli 11'in Son Film Olacağı Kesinleşti!

Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 10:05

Vin Diesel, Instagram üzerinden yaptığı bir duyuru ile Hızlı ve Öfkeli serisinin 11. filminin serinin son filmi olacağını açıkladı. Diesel ayrıca uzun yıllar süren destekleri için hayranlarına teşekkür etti. Detaylar içerikte. 👇

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Geçen yıl mayısta vizyona giren "Hızlı ve Öfkeli 10" serinin sonunu getirecek iki parçalı finalin ilk bölümü olarak tanıtıldı.

Geçen yıl mayısta vizyona giren "Hızlı ve Öfkeli 10" serinin sonunu getirecek iki parçalı finalin ilk bölümü olarak tanıtıldı.

Ancak Vin Diesel'in film galasında yaptığı açıklamalar Universal'ın seriyi bir film daha uzatabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Vin Diesel'in film galasında yaptığı açıklamalar Universal'ın seriyi bir film daha uzatabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Film dünya çapında büyük bir gişe başarısı elde etmesine rağmen 340 milyon dolarlık yüksek üretim maliyeti nedeniyle Universal için beklenen finansal kazancı sağlamadı.

Film dünya çapında büyük bir gişe başarısı elde etmesine rağmen 340 milyon dolarlık yüksek üretim maliyeti nedeniyle Universal için beklenen finansal kazancı sağlamadı.

Bu, stüdyonun maliyetleri düşürme planları yapmak zorunda kaldığı anlamına geliyordu ve yaklaşık bir ay önce serinin 12. filminin yapılmayacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Bu, stüdyonun maliyetleri düşürme planları yapmak zorunda kaldığı anlamına geliyordu ve yaklaşık bir ay önce serinin 12. filminin yapılmayacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Vin Diesel ise yakın zamanda Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla serinin sonuncusu olacak 11. filmle ilgili bilgiler verdi.

Vin Diesel ise yakın zamanda Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla serinin sonuncusu olacak 11. filmle ilgili bilgiler verdi.
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Diesel, bu filmi serinin "finali" olarak nitelendirerek hayranlarına uzun yıllar boyunca gösterdikleri destek için teşekkür etti.

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ömer

Bitir artık hocaa bitir yaaa… İlk film çıktığında vcd vardı lan