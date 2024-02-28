Vin Diesel'den Hayranlarına Veda Mektubu Gibi Açıklama: Hızlı ve Öfkeli 11'in Son Film Olacağı Kesinleşti!
Vin Diesel'den Hayranlarına Veda Mektubu Gibi Açıklama: Hızlı ve Öfkeli 11'in Son Film Olacağı Kesinleşti!
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Geçen yıl mayısta vizyona giren "Hızlı ve Öfkeli 10" serinin sonunu getirecek iki parçalı finalin ilk bölümü olarak tanıtıldı.
Ancak Vin Diesel'in film galasında yaptığı açıklamalar Universal'ın seriyi bir film daha uzatabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.
Film dünya çapında büyük bir gişe başarısı elde etmesine rağmen 340 milyon dolarlık yüksek üretim maliyeti nedeniyle Universal için beklenen finansal kazancı sağlamadı.
Bu, stüdyonun maliyetleri düşürme planları yapmak zorunda kaldığı anlamına geliyordu ve yaklaşık bir ay önce serinin 12. filminin yapılmayacağına dair iddialar ortaya atıldı.
Vin Diesel ise yakın zamanda Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla serinin sonuncusu olacak 11. filmle ilgili bilgiler verdi.
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Bitir artık hocaa bitir yaaa… İlk film çıktığında vcd vardı lan