Bütçesi Kısılan Yeni "Hızlı ve Öfkeli" Filminde Vin Diesel'i Son Kez Göreceğimiz İddia Edildi
Bütçesi Kısılan Yeni "Hızlı ve Öfkeli" Filminde Vin Diesel'i Son Kez Göreceğimiz İddia Edildi
Universal Studios, 'Hızlı ve Öfkeli 11' filminin bütçesini düşürme kararı aldı. Ayrıca bu filmin, serinin başrol oyuncusu Vin Diesel için son film olabileceği bildiriliyor. Detaylar içerikte. 👇
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The InSneider raporuna göre Universal Pictures, "Hızlı ve Öfkeli" serisinin 11. filmi ile seriyi köklerine döndürmeyi planlıyor.
Bu karar, geçen yıl vizyona giren "Hızlı ve Öfkeli 10" filminin 340 milyon dolarlık yüksek yapım bütçesinin ardından alındı.
Film dünya çapında 714,6 milyon dolar hasılat elde etmesine rağmen yüksek maliyeti göz önüne alındığında beklenen gişe başarısını gösteremedi.
Stüdyo, gelecek filmde harcamaları kısıtlamayı ve filmi daha basit bir hale getirmeyi hedefliyor.
Jeff Sneider'ın kaynaklarına göre "Hızlı ve Öfkeli 11" 200 milyon dolar veya daha düşük bir bütçe ile sınırlı olacak.
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Film, dünya çapında maceralardan ziyade tek bir büyük soygun veya yarışa odaklanacak.
Vin Diesel, 11. filmde "son bir yükseliş" için geri dönüyor ve kendisi için bir 12. film olmayacak.
Ayrıca eğer bu film, serinin sonuncusu olursa Universal yeni bir kötü karaktere odaklanmayı planlıyor.
Hızlı ve Öfkeli 11’in 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
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