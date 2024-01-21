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Dünyayı Ardında Bırak Filmini Severek İzleyenler İçin Psikolojik Gerilim Temalı Film Önerileri

Dünyayı Ardında Bırak Filmini Severek İzleyenler İçin Psikolojik Gerilim Temalı Film Önerileri

film
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 14:01

'Dünyayı Ardında Bırak' filmine hayran olan ve psikolojik gerilim türündeki yapımları tercih eden sinemaseverler için özel olarak seçilmiş film önerilerini sizler için hazırladık. Bu filmler sizi derin düşüncelere sevk edecek, zihninizi zorlayacak ve kalbinizin ritmini hızlandıracak. 

Şimdiden keyifli seyirler.

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20. Original Sin (2001)

20. Original Sin (2001)

IMDb: 6,1

Özet: Julia isimli esrarengiz ve güzeller güzeli bir kadın Luis Antonio Vargas isimli genç bir adamın aklını başından alarak onu birtakım sahtekarlık olaylarına bulaştırır. Luis, artık asla geri dönemeyeceği bir suçlar bataklığına girmiştir. 

Yönetmen: Michael Cristofer

Oyuncular: Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane

19. Unfaithful (2002)

19. Unfaithful (2002)

IMDb: 6,7

Özet: Sumner ailesi hayatta hiçbir sıkıntıları olmadan mutlu bir şekilde yaşamaktadırlar. Anne Connie Sumner, iş için New York'ta bulunduğu bir sırada ufak bir kaza atlatır. Yere düşen kadını kaldıran genç Paul, Connie'nin dizinde oluşan yarayı tedavi edebilmek için evine davet eder. 

Yönetmen: Adrian Lyne

Oyuncular: Diane Lane, Richard Gere, Olivier Martinez

18. Contagion (2011)

18. Contagion (2011)

IMDb: 6,8

Özet: Hava ve solunum yoluyla rahatlıkla geçen ve insanları birkaç gündür içinde öldüren, ölümcül bir virüs salgın şeklinde yayılmaktadır. Dünya çapında uzmanlardan oluşan medikal bir ekip, hem salgına çare bulmaya çalışır hem de insanlarda virüsten daha da hızlı yayılan panik halini kontrol altına almaya çalışırlar.

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne

17. Jack Reacher (2012)

17. Jack Reacher (2012)

IMDb: 7

Özet: Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall

16. Cloud Atlas (2012)

16. Cloud Atlas (2012)

IMDb: 7,4

Özet: 1850 yılında Pasifik Okyanusu'ndayız. Adam Ewing Yeni Zelanda'daki takım adalardan zorlu bir deniz yolculuğu yaparak Californiya’daki evine dönmektedir. 1930'lu yıllarda Belçika'da yaşayan beş parasız ama yetenekli bir bestekar olan Robert Frobisher'ın elinde Adam Ewing'in günlüğü vardır. 

Yönetmen: Lana Wachowski, Tom Tykwer, Lilly Wachowski

Oyuncular: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent

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15. Eyes Wide Shut (1999)

15. Eyes Wide Shut (1999)

IMDb: 7,5

Özet: Bill Harford ve karısı Alice Harford'ın dış dünyaya mutlu bir yansıyan bir evlilikleri vardır. İlişkilerinde her şey yolunda gibi görünmektedir. Bir gün katıldıkları bir davette Alice, başka erkeklerle sohbetlere dalar. Bunu fark eden Bill, hem sinirlenir hem de yaşanan bu duruma tuhaf bir tepki gösterir. 

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton

14. 127 Hours (2010)

14. 127 Hours (2010)

IMDb: 7,5

Özet: Genç dağcı Aron Ralston, kimseye haber vermeden çıktığı yolculuğunda Utah yakınlarında Moab bölgesinde büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. 

Yönetmen: Danny Boyle

Oyuncular: James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

13. The Town (2010)

13. The Town (2010)

IMDb: 7,5

Özet: Boston’da Charlestown adlı bir bölge, nesiller boyu çok sayıda hırsızlıklara sahne olmakla ünlüdür. Bu işi yapanlar da kendi aralarında aile gibi olmuşlardır. Örneğin Dough MacRay özellikle banka soygunları yapan grubun başında lider konumundadır. 

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm

12. American Psycho (2000)

12. American Psycho (2000)

IMDb: 7,6

Özet: Patrick Bateman, aileden zengin bir adamdır. Gençliği ve yakışıklı olması, kendisine hem işinde hem de sosyal hayatında avantajlar sağlamaktadır. Oldukça sıradan bir hayata kapılıp gidiyormuş gibi görünen Bateman'ın hayatının karanlık tarafın ise oldukça derinliklidir. 

Yönetmen: Mary Harron

Oyuncular: Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto

11. Argo (2012)

11. Argo (2012)

IMDb: 7,7

Özet: 1979 yılında 4 Kasım tarihinde Şah'ın devrildiği İran devriminin en yoğun günlerinde, militanlar başkent Tahran’daki Amerikan Büyük Elçilik binasına girip 52 Amerikalı’yı rehin alırlar. O hengamede kaçmayı başaran 6 Amerikan vatandaşı Kanada Elçiliği’ne sığınır ve hayatları halen tehlikededir.

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman

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10. Changeling (2008)

10. Changeling (2008)

IMDb: 7,8

Özet: Ağırlıklı işçi sınıfından insanların oturduğu varoş mahallelerinden birinde, Los Angeles banliyölerindeyiz. 1928'in mart ayında, telefon operatörü olarak çalışan anne Christine Collins, sakin bir cumartesi sabahında işe gitmek üzere evden ayrılırken dokuz yaşındaki oğlu Walter ile vedalaşır. Akşam evine döndüğünde her ebeveynin en büyük kabusuyla yüz yüze gelir.

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly

9. Captain Phillips (2013)

9. Captain Phillips (2013)

IMDb: 7,8

Özet: 2009 senesinin Nisan ayında yola çıkan MV Maersk Alabama isimli Amerikan kargo gemisi, Somali'nin doğu kıyılarında korsanlar tarafından saldırıya uğrar. Bu durum Amerikalılar'ın yaklaşık 200 yüzyıldır başına gelmeyen türden bir korsan saldırısıdır. 

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi

8. 12 Monkeys (1995)

8. 12 Monkeys (1995)

IMDb: 8

Özet: Dünyada insanlığın yok olmasına yetecek derecede tehlikeli olan bir virüs yaklaşık beş milyar kişinin ölümüne yol açmıştır. Geriye kalan az sayıdaki insan yer altlarına kurdukları barınaklarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler. 

Yönetmen: Terry Gilliam

Oyuncular: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer

7. Black Swan (2010)

7. Black Swan (2010)

IMDb: 8

Özet: Genç bir kadın olan Nina, yetenekli bir balerindir. Eski bir balerin olan ve dans konusundaki hırsını kendisine aşılayan annesi ile New York’ta yaşayan Nina’nın hayatı danstan ibarettir. Bale yönetmeni Thomas Leroy, sahneye koyduğu Kuğu Gölü Balesi’nin baş dansçısını yeni sezonda değiştirmeye karar verir. 

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

6. Gone Girl (2014)

6. Gone Girl (2014)

IMDb: 8,1

Özet: Amerika'nın Missouri eyaletlerinden birinde sıcak bir yaz sabahı, Nick ve Amy evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadır. Fakat o gün Amy aniden ortadan kaybolur. 

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

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5. Catch Me If You Can (2002)

5. Catch Me If You Can (2002)

IMDb: 8,1

Özet: FBI ajanları hiç şüphe yok ki kendilerine çok fazla güvenmektedirler; ancak bu kez karşılarındaki, onlar için bile pek de kolay bir lokma olmayacaktır. 

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

4. The Sixth Sense (1999)

4. The Sixth Sense (1999)

IMDb: 8,2

Özet: Altıncı His'te, uzun yıllardır mesleğinden uzakta yaşayan psikiyatr Crowe geçmişinde yaşadığı korkunç bir tecrübenin canlı anılarını halen daha taşımaktadır. Crowe yıllar önce ağır bir saldırıyı uğramış ve ölüm tehlikesi atlatmıştır.

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

3. The Prestige (2006)

3. The Prestige (2006)

IMDb: 8,5

Özet: 19.yy sonlarında Londra’da Robert Angier, sevgili eşi Julia McCullough ve Alfred Borden hem arkadaştırlar hem de bir sihirbazın asistanlarıdırlar. Bir gösteri esnasında Julia ölünce Robert, onun ölümünden Alfred’i suçlar ve birbirlerine düşman olurlar.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine

2. The Silence of the Lambs (1991)

2. The Silence of the Lambs (1991)

IMDb: 8,6

Özet: Akademiden mezun olmuş genç FBI ajanı Clarice Starling, FBI ajanı kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katila ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır. Lecter’dan bilgi alması için önce onun güvenini kazanması gerekmektedir.

Yönetmen: Jonathan Demme

Oyuncular: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn

1. Fight Club (1999)

1. Fight Club (1999)

IMDb: 8,8

Özet: Jack, hayatın sıradanlığına kapılmış bir sigorta memurudur. Uzun bir süredir 'insomnia' yani uykusuzluk hastalığından şikayetçidir. Kendi psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adına grup terapilerine katılmaktadır. Terapiler esnasında Marla adında bir kızla tanışır. Bir süre sonra da hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile...

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter

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