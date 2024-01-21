Dünyayı Ardında Bırak Filmini Severek İzleyenler İçin Psikolojik Gerilim Temalı Film Önerileri

IMDb: 7,5

Özet: Bill Harford ve karısı Alice Harford'ın dış dünyaya mutlu bir yansıyan bir evlilikleri vardır. İlişkilerinde her şey yolunda gibi görünmektedir. Bir gün katıldıkları bir davette Alice, başka erkeklerle sohbetlere dalar. Bunu fark eden Bill, hem sinirlenir hem de yaşanan bu duruma tuhaf bir tepki gösterir.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Tom Cruise, Nicole Kidman, Madison Eginton