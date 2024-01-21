Dünyayı Ardında Bırak Filmini Severek İzleyenler İçin Psikolojik Gerilim Temalı Film Önerileri
Dünyayı Ardında Bırak Filmini Severek İzleyenler İçin Psikolojik Gerilim Temalı Film Önerileri
'Dünyayı Ardında Bırak' filmine hayran olan ve psikolojik gerilim türündeki yapımları tercih eden sinemaseverler için özel olarak seçilmiş film önerilerini sizler için hazırladık. Bu filmler sizi derin düşüncelere sevk edecek, zihninizi zorlayacak ve kalbinizin ritmini hızlandıracak.
Şimdiden keyifli seyirler.
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20. Original Sin (2001)
19. Unfaithful (2002)
18. Contagion (2011)
17. Jack Reacher (2012)
16. Cloud Atlas (2012)
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15. Eyes Wide Shut (1999)
14. 127 Hours (2010)
13. The Town (2010)
12. American Psycho (2000)
11. Argo (2012)
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10. Changeling (2008)
9. Captain Phillips (2013)
8. 12 Monkeys (1995)
7. Black Swan (2010)
6. Gone Girl (2014)
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5. Catch Me If You Can (2002)
4. The Sixth Sense (1999)
3. The Prestige (2006)
2. The Silence of the Lambs (1991)
1. Fight Club (1999)
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