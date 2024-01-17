Her Bölüm Film Gibi: Jenna Ortega Wednesday'in İkinci Sezonundan Heyecan Verici Detayları Paylaştı!
Her Bölüm Film Gibi: Jenna Ortega Wednesday'in İkinci Sezonundan Heyecan Verici Detayları Paylaştı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/690591/...
Jenna Ortega, Wednesday dizisinin nefes kesici ikinci sezonundan bazı çarpıcı bilgileri paylaştı. Ortega, bu sezonun öncekinden daha korkutucu olacağına dair ipuçları verdi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Ünlü yıldız Jenna Ortega, Wednesday dizisinin ikinci sezonunun daha korkunç olacağına dair ipuçları paylaşarak hayranlarını meraklandırdı. Ortega, ikinci sezonun daha dehşet verici olacağını belirtti.
2023 Emmy Ödülleri'nin dün sahiplerini bulduğu büyüleyici gecede Jenna Ortega E News ile yaptığı röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Ortega, gelecek projelerde korku elementlerinin daha baskın olacağını belirtti.
21 yaşındaki ünlü oyuncu ikinci sezonda rol almanın yanı sıra yürütücü yapımcı olarak da görev alacak.
Jenna Ortega, yeni sezon hakkında "İkinci sezondan bazı senaryolar aldım ve kesinlikle korkuya daha fazla yöneliyoruz" açıklamalarını yaptı.
Ortega açıklamalarına "Bu gerçekten çok heyecan verici çünkü dizi boyunca Wednesday'in biraz değişime ihtiyacı olsa da aslında hiç değişmiyor ve bu da onun harika bir yanı." diyerek devam etti.
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Ünlü isim Wednesday'in ikinci sezonunun her bölümünün film gibi olacağını da söyledi.
Kısa bir süre önce Çığlık 7 filminden ayrılan Jenna Ortega'nın Netflix'in popüler dizilerinden biri olan You'nun yeni sezonunda da rol alması bekleniyor.
Ünlü oyuncuya ilk Emmy adaylığını getiren Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in yeni sezon çekimlerinin ise Nisan ayında başlanması bekleniyor.
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