'The Bear' Dizisini Seviyorsanız Size Önereceğimiz Bu Dizilere de Mutlaka Bir Şans Vermelisiniz!

IMDb: 8,5

Özet: Bir aile düşünün; her bir ferdi bir başka pis işe bulaşmış olsun. Alkolik bir baba ve yaşları 2'den 20'ye uzanan 6 çocuk, terkedip giden bir anne.. En büyük kardeş Fiona'nın ayakta tutmaya çalıştığı ailesi, her geçen gün biraz daha uçuruma sürüklenirken, işler bir türlü düzelmek bilmiyor.

Yaratıcı: Paul Abbott

Oyuncular: William H. Macy, Jeremy Allen White, Emmy Rossum