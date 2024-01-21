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'The Bear' Dizisini Seviyorsanız Size Önereceğimiz Bu Dizilere de Mutlaka Bir Şans Vermelisiniz!

'The Bear' Dizisini Seviyorsanız Size Önereceğimiz Bu Dizilere de Mutlaka Bir Şans Vermelisiniz!

dizi
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 12:01

Eğer 'The Bear' dizisine hayranlık duyuyorsanız sizin için derlediğimiz bu dizi önerilerine de kesinlikle göz atmalısınız. Bu diziler, 'The Bear'ın sizde bıraktığı etkiyi tekrar yaşamanızı sağlayacak ve belki de yeni favorilerinizi keşfetmenize yardımcı olacak.

Şimdiden keyifli seyirler!

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15. Sweetbitter (2018)

15. Sweetbitter (2018)

IMDb: 7

Özet: 22 yaşında genç bir kadın olan Tessi yeni bir hayat kurmak için tek başına a New York City’e taşınır. Manhattan’ın en görkemli restoranlarından birinde eğitim görmeye başlayan Tess, para ve deneyim kazanmak için atıldığı bu yolculukta bilmediği bir dünya ile karşılaşır.

Yaratıcı: Stephanie Danler

Oyuncular: Ella Purnell, Tom Sturridge, Caitlin Fitzgerald

14. Gentefied (2020)

14. Gentefied (2020)

IMDb: 7,4

Özet: Aile bağlarına oldukça önem veren üç kuzen, Los Angeles'da bulunan dedelerine yardım etmek için harekete geçer. Dedeleri, yıllardır taco dükkanı işletmektedir ancak hızla burjuvalaşan mahallelerinde dükkanı ayakta tutmak artık epey zordur. 

Yaratıcı: Marvin Bryan Lemus, Linda Yvette Chavez

Oyuncular: Joaquín Cosío, Joseph Julian Soria, Carlos Santos

13. Family Business (2019)

13. Family Business (2019)

IMDb: 7,4

Özet: Bahtsız bir girişimci olan Joseph, Fransa'nın esrarı yasallaştırmak üzere olduğunu öğrenir. Bunun hayatını değiştirecek bir fırsat olarak gören Joseph ve ailesi, kasap dükkanlarını Fransa'nın ilk esrar kahvesi haline dönüştürmeye karar verir.

Yaratıcı: Igor Gotesman

Oyuncular: Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton

12. Happy Endings (2011)

12. Happy Endings (2011)

IMDb: 7,8

Özet: Dave ve Alex, yıllardır çevrelerindeki arkadaşlarını bir araya getiren bir çifttir. Ama ayrılık gelip de kapıyı çaldığında, eşyaları paylaşmaktan daha önemli olan bir şey vardır, arkadaşları paylaşmak!

Yaratıcı: David Caspe

Oyuncular: Elisha Cuthbert, Eliza Coupe, Zachary Knighton

11. Ramy (2019)

11. Ramy (2019)

IMDb: 8

Özet: Ramy Hassan, yıllar önce Mısır’dan göç eden ailesiyle birlikte New Jersey’de yaşar. Müslüman bir toplumda yetişen Ramy, bir kültür çatışması içerisindedir. Yetiştiği kültürle ABD’deki yaşam tarzı arasında sıkışan Ramy, kendi yolunu bulmaya çalışır. 

Yaratıcı: Ari Katcher, Ramy Youssef, Ryan Welch

Oyuncular: Ramy Youssef, Mohammed Amer, Dave Merheje

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10. Reservation Dogs (2021)

10. Reservation Dogs (2021)

IMDb: 8,3

Özet: Oklahoma'da yaşayan ergen yerlilerin yaşamını anlatan Reservation Dogs, ergenlerin Kaliforniya'ya gelebilmek için para biriktirme çabalarını konu ediniyor. Ama para biriktirme serüvenlerinde başlarına binbir türlü talihsizlik gelecektir.

Yaratıcı: Taika Waititi, Sterlin Harjo

Oyuncular: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Lane Factor

9. Julia (2022)

9. Julia (2022)

IMDb: 8,3

Özet: Julia, 1962'den 1976'ya kadar, harika Fransız yemeklerinin hazırlanmasını Amerikalı televizyon izleyicileri için erişilebilir hale getiren Amerikalı şef Julia Child'ın hayatına odaklanıyor. 

Yaratıcı: Daniel Goldfarb

Oyuncular: Sarah Lancashire, David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth

8. Midnight Diner (2016)

8. Midnight Diner (2016)

IMDb: 8,4

Özet: Şanghay'da her gün gece yarısından sabah 7'ye kadar açık olan küçük bir restoran, şefi tarafından sevgiyle işletilir. Restoranda müşterilere henüz bir menü sunulmaz; şef restorana gelen her misafir için onlara özel yemekler sunar. Yıllar boyunca restorana gelen müşteriler, hikayelerini paylaşıp, lezzetli yemeklerin tadını çıkarır.

Yönetmen Tony Leung Ka Fai

Oyuncular: Tony Leung Ka Fai, Tony Yo-Ning Yang, Tao Liu

7. This Is Going to Hurt (2022)

7. This Is Going to Hurt (2022)

IMDb: 8,4

Özet: Mesleğine yeni başlayan genç bir doktor, iş yerindeki stresli durumlardan dolayı oldukça bunalmıştır. Uzun süren mesailer, yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgi için verilen zor kararlar sonucu yıpranan adam, verdiği emeğin karşılığını da alamadığını düşünür.

Yaratıcı: Adam Kay

Oyuncular: Ben Whishaw, Ambika Mod, Michele Austin

6. Shameless (2011)

6. Shameless (2011)

IMDb: 8,5

Özet: Bir aile düşünün; her bir ferdi bir başka pis işe bulaşmış olsun. Alkolik bir baba ve yaşları 2'den 20'ye uzanan 6 çocuk, terkedip giden bir anne.. En büyük kardeş Fiona'nın ayakta tutmaya çalıştığı ailesi, her geçen gün biraz daha uçuruma sürüklenirken, işler bir türlü düzelmek bilmiyor.

Yaratıcı: Paul Abbott

Oyuncular: William H. Macy, Jeremy Allen White, Emmy Rossum

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5. Atlanta (2016)

5. Atlanta (2016)

IMDb: 8,6

Özet: Dizide, kendileri ve ailelerine daha iyi bir hayat sağlamak için Atlanta rap piyasasında isim yapmaya çalışan iki kuzenin başlarından geçen olaylar konu edilmektedir. 

Yaratıcı: Donald Glover

Oyuncular: Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield

4. Severance (2022)

4. Severance (2022)

IMDb: 8,7

Özet: Severance, iş ve özel yaşam anılarını ayıran yeni bir prosedürle iş-yaşam dengesini yeni bir düzeye taşımayı amaçlayan bir şirket olan Lumen Industries'de yaşananlara odaklanıyor.

Yaratıcı: Dan Erickson

Oyuncular: Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower

3. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)

3. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)

IMDb: 8,8

Özet: Philadelphia’da bir mahallede İrlanda barı işleten beş bencil arkadaş yetişkinler dünyasında yollarının bulmaya çalışır. Fakat bu konuda pek de başarılı değiller. Yaşamı günü birlik ve yüzeysel yaşayan grup çarpık görüşleri ve önyargılarıyla sık sık sıkıntılı zamanlar yaşar. 

Yaratıcı: Rob McElhenney

Oyuncular: Kaitlin Olson, Rob McElhenney, Charlie Day

2. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

2. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)

IMDb: 8,8

Özet: Anthony Bourdain ülkeleri ziyaret ederek onların siyasi sorunlarının yanı sıra yerli yiyecek ve kültürleri de inceliyor.

Yaratıcı: Anthony Bourdain

Oyuncular: Anthony Bourdain

1. Succession (2018)

1. Succession (2018)

IMDb: 8,9

Özet: Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor. 

Yaratıcı: Jesse Armstrong

Oyuncular: Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong

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