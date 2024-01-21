'The Bear' Dizisini Seviyorsanız Size Önereceğimiz Bu Dizilere de Mutlaka Bir Şans Vermelisiniz!
'The Bear' Dizisini Seviyorsanız Size Önereceğimiz Bu Dizilere de Mutlaka Bir Şans Vermelisiniz!
Eğer 'The Bear' dizisine hayranlık duyuyorsanız sizin için derlediğimiz bu dizi önerilerine de kesinlikle göz atmalısınız. Bu diziler, 'The Bear'ın sizde bıraktığı etkiyi tekrar yaşamanızı sağlayacak ve belki de yeni favorilerinizi keşfetmenize yardımcı olacak.
Şimdiden keyifli seyirler!
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15. Sweetbitter (2018)
14. Gentefied (2020)
13. Family Business (2019)
12. Happy Endings (2011)
11. Ramy (2019)
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10. Reservation Dogs (2021)
9. Julia (2022)
8. Midnight Diner (2016)
7. This Is Going to Hurt (2022)
6. Shameless (2011)
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5. Atlanta (2016)
4. Severance (2022)
3. It's Always Sunny in Philadelphia (2005)
2. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013)
1. Succession (2018)
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