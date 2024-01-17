Gupse Özay'ın Gala Fotoğraflarına Yorum Yapan Bartu Küçükçağlayan'a Cevabı Herkesi Kahkahaya Boğacak
Gupse Özay'ın Gala Fotoğraflarına Yorum Yapan Bartu Küçükçağlayan'a Cevabı Herkesi Kahkahaya Boğacak
Gupse Özay yıllar sonra Lohusa filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Ocak'ta yapılan galaya ilgi o kadar yoğundu ki ortaya harika anlar çıktı. Geride kalan galadan paylaşım yapan Gupse Özay'a Bartu Küçükçağlayan da yorum yaptı. Gupse Özay da sitemli cevabıyla herkesi güldürdü!
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Kızı Jan Asya'nın doğumunun ardından yaşadıklarından ilham alan Gupse Özay, hayranlarıyla arasındaki hasrete bir son vererek Lohusa filmini yazdı.
Yeni ebeveyn olmuş bir ailenin bebekleriyle ilk kırk gününün konu alındığı eğlenceli film 19 Ocak'ta izleyiciyle buluşuyor.
Heyecanla beklenen filmin galası yapıldı ve bol eğlenceli, keyif dolu anlar yaşandı.
Mükemmel anlara sahne olan gecenin ardından Gupse Özay Instagram hesabından bazı paylaşımlar yaptı.
"Müthiş bir galaydı. Gelen herkese teşekkür ederiz. Coşku inanılmazdı." notuyla paylaşıp teşekkürlerini ileten Gupse Özay'a yapılan binlerce yorum arasında eski rol arkadaşı Bartu Küçükçağlayan'ın yorumu göze çarpıyordu.
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Gala için muhteşemdi diyen Bartu Küçükçağlayan'a Gupse Özay'ın cevabı kahkaha attırdı!
😅 Çok haklı değil mi sizce de?
Belli ki Küçükçağlayan o kalabalıkta arada kaynarım diye düşünmüş ama pek işe yaramamış.
Samimiyetleri çok tatlı değil mi? ❤️
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