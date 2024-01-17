Gupse Özay'ın Gala Fotoğraflarına Yorum Yapan Bartu Küçükçağlayan'a Cevabı Herkesi Kahkahaya Boğacak

Gupse Özay yıllar sonra Lohusa filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Ocak'ta yapılan galaya ilgi o kadar yoğundu ki ortaya harika anlar çıktı. Geride kalan galadan paylaşım yapan Gupse Özay'a Bartu Küçükçağlayan da yorum yaptı. Gupse Özay da sitemli cevabıyla herkesi güldürdü!