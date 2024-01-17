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Gala Nerede Biz Oradayız! Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa'nın En Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!

Gala Nerede Biz Oradayız! Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa'nın En Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 22:34

Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galası dün akşam gerçekleşti. Gelin galanın en şık ve rüküş isimlerini birlikte seçelim!

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1. Barış Arduç

1. Barış Arduç

2. Engin Öztürk

2. Engin Öztürk

3. Yağmur Yüksel

3. Yağmur Yüksel

4. Ceren Özer

4. Ceren Özer

5. Gupse Özay

5. Gupse Özay
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6. Gülse Birsel

6. Gülse Birsel

7. Can Bonomo

7. Can Bonomo

8. Berrak Tüzünataç

8. Berrak Tüzünataç

9. Büşra Pekin

9. Büşra Pekin

10. Ezgi Mola

10. Ezgi Mola
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11. Hazal Türesan

11. Hazal Türesan

12. Esra Ruşan

12. Esra Ruşan

13. Melisa Senolsun

13. Melisa Senolsun

14. Defne Samyeli

14. Defne Samyeli

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