Gala Nerede Biz Oradayız! Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa'nın En Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!
Gala Nerede Biz Oradayız! Gupse Özay'ın Yeni Filmi Lohusa'nın En Şık ve Rüküşlerini Oylarınızla Seçiyoruz!
Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın galası dün akşam gerçekleşti. Gelin galanın en şık ve rüküş isimlerini birlikte seçelim!
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1. Barış Arduç
2. Engin Öztürk
3. Yağmur Yüksel
4. Ceren Özer
5. Gupse Özay
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6. Gülse Birsel
7. Can Bonomo
8. Berrak Tüzünataç
9. Büşra Pekin
10. Ezgi Mola
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11. Hazal Türesan
12. Esra Ruşan
13. Melisa Senolsun
14. Defne Samyeli
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