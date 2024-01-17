İlk Buluşmada Romantikliğini Ne Kadar Gösteriyorsun?
İlk Buluşmada Romantikliğini Ne Kadar Gösteriyorsun?
İlk buluşmada ne kadar romantiksin veya ne kadar romantikliğini gösterebiliyorsun? Heyecanlanıp çok mu soğuk davranıyorsun yoksa aşırı mı romantiksin? Testi çöz, ne kadar romantik göründüğünü söyleyelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. İlk buluşmayı önceden mi planlarsın yoksa spontane mi olur?
3. Peki ilk buluşma için kıyafet seçimin nasıl?
4. Akşam yemeği için gideceğiniz yere rezervasyon yaptırır ve masa hazırlatır mısın?
5. İlk buluşmana giderken ona minik de olsa bir hediye alır mısın?
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6. Ve geldik onu buluşmada ilk gördüğün o ana... Ne yaparsın?
7. Peki buluşma yerinde mi buluşursunuz yoksa öncesinde buluşup birlikte mi gidersiniz?
8. Son olarak; biri sizi sevgili sandı, ne tepki verirsin?
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