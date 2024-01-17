İlk Buluşmada Romantikliğini Ne Kadar Gösteriyorsun?

Dürüst olmak gerekirse sen ilk buluşmada hiç ama hiç romantikliğini gösteremiyorsun. Bunu yapmak senin için hem zor geliyor hem de bazen komik buluyorsun. İlk buluşmada çok ileri gitmemek için bazen bırak romantikliği oldukça normal hatta soğuk bile davrandığın oluyor. Belki ilk buluşmalara biraz daha özenirsen bir şeyler daha hızlı ilerleyebilir, denemeyi unutma!