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İlk Buluşmada Romantikliğini Ne Kadar Gösteriyorsun?

etiket İlk Buluşmada Romantikliğini Ne Kadar Gösteriyorsun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 22:01

İlk buluşmada ne kadar romantiksin veya ne kadar romantikliğini gösterebiliyorsun? Heyecanlanıp çok mu soğuk davranıyorsun yoksa aşırı mı romantiksin? Testi çöz, ne kadar romantik göründüğünü söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. İlk buluşmayı önceden mi planlarsın yoksa spontane mi olur?

3. Peki ilk buluşma için kıyafet seçimin nasıl?

4. Akşam yemeği için gideceğiniz yere rezervasyon yaptırır ve masa hazırlatır mısın?

5. İlk buluşmana giderken ona minik de olsa bir hediye alır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ve geldik onu buluşmada ilk gördüğün o ana... Ne yaparsın?

7. Peki buluşma yerinde mi buluşursunuz yoksa öncesinde buluşup birlikte mi gidersiniz?

8. Son olarak; biri sizi sevgili sandı, ne tepki verirsin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen romantikliğini göstermekle kalmıyor adeta yaşatıyorsun!

Sen demek romantiklik demek. Sen ilk buluşmada romantikliğini öyle bir gösteriyorsun ki karşındaki etkilenmeden duramıyor. En ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve yaptıklarınla karşındaki kişiyi de önemsediğini gösteriyorsun. Romantizm senin göbek adın olmuş resmen. Karşındaki kişiyi etkilemeyi çok ama çok iyi biliyorsun. Ee bir de duygularını gizleme ihtiyacı duymuyorsun. Bu şekilde devam edersen ilk buluşmada evlenebilirsiniz bile!

Ucundan birazcık gösteriyorsun!

Kabul edelim sen öyle çok romantik değilsin. Arada sırada canın isteyince ve karşındaki kişiden etkilenince birkaç romantik hareketler yapıyorsun ama aşırıya kaçmıyorsun. Romantikliğini göstermekten biraz çekindiğin de oluyor tabii. O yüzden karşındaki kişi ilk buluşmada romantikliğini ve duygularını anlayamıyor ama sonraki buluşmalarda seni yakından tanıdıkça anlamaya başlıyor.

Romantiklik mi? O da ne?

Dürüst olmak gerekirse sen ilk buluşmada hiç ama hiç romantikliğini gösteremiyorsun. Bunu yapmak senin için hem zor geliyor hem de bazen komik buluyorsun. İlk buluşmada çok ileri gitmemek için bazen bırak romantikliği oldukça normal hatta soğuk bile davrandığın oluyor. Belki ilk buluşmalara biraz daha özenirsen bir şeyler daha hızlı ilerleyebilir, denemeyi unutma!

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