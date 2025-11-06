2023’te Dünya Nüfusunun Ne Kadarının Elektriğe Erişimi Yoktur?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı küresel yaşam koşullarıyla ilgili önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dâhil olduğu raporun verilerine göre 2023’te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?” sorusu yöneltildi. Bu soru, dünya genelindeki enerji eşitsizliği üzerine izleyicilerin dikkatini çekti.