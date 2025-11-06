onedio
2023’te Dünya Nüfusunun Ne Kadarının Elektriğe Erişimi Yoktur?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 22:36

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 6 Kasım 2025 Perşembe akşamı küresel yaşam koşullarıyla ilgili önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dâhil olduğu raporun verilerine göre 2023’te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?” sorusu yöneltildi. Bu soru, dünya genelindeki enerji eşitsizliği üzerine izleyicilerin dikkatini çekti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümünün de dâhil olduğu raporun verilerine göre 2023’te dünya nüfusunun yaklaşık ne kadarının elektriğe erişimi yoktur?

A: Yüzde 3

B: Yüzde 8

C: Yüzde 23

D: Yüzde 28

Doğru Cevap: B: Yüzde 8

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
