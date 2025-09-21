onedio
2001'de Doğan 12 Yıl Yaşayıp Ölen Trevor Judge Waltrip'in Doğuştan Hangi Organı Neredeyse Hiç Yoktur?

2001'de Doğan 12 Yıl Yaşayıp Ölen Trevor Judge Waltrip'in Doğuştan Hangi Organı Neredeyse Hiç Yoktur?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 22:41

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı bir hayli zorlayan bir soru soruldu. 21 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümde 300.000 TL'lik soru çok konuşuldu. '2001'de Doğan, 12 Hafta Bile Yaşayamayacağı Düşünülürken 12 Yıl Yaşayıp Uykusunda Ölen Trevor Judge Waltrip'in Doğuştan Hangi Organı Neredeyse Hiç Yoktur?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

2001'de Doğan, 12 Hafta Bile Yaşayamayacağı Düşünülürken 12 Yıl Yaşayıp Uykusunda Ölen Trevor Judge Waltrip'in Doğuştan Hangi Organı Neredeyse Hiç Yoktur?

2001'de Doğan, 12 Hafta Bile Yaşayamayacağı Düşünülürken 12 Yıl Yaşayıp Uykusunda Ölen Trevor Judge Waltrip'in Doğuştan Hangi Organı Neredeyse Hiç Yoktur?

A) Akciğer

B) Karaciğer

C) Beyin

D) Kalp

Doğru Cevap: C, Beyin

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
