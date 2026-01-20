onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
20 Ocak Salı İstanbul Elektrik Kesintisi: Telefonlarınızı Şarj Edin, İstanbul’da Elektrikler Kesilecek!

20 Ocak Salı İstanbul Elektrik Kesintisi: Telefonlarınızı Şarj Edin, İstanbul’da Elektrikler Kesilecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.01.2026 - 11:47 Son Güncelleme: 20.01.2026 - 11:52

İstanbul'da şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bugün birçok noktaya elektrik verilemeyecek. BEDAŞ, 20 Ocak Salı günü için yaptığı duyuruda, kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar uzayabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da 9 saate kadar sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

İstanbul’da 9 saate kadar sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

İstanbul'da enerji altyapısını güçlendirmek ve dağıtım hatlarını modernize etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün kentin pek çok noktasında zorunlu elektrik kesintisine gidiliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak Salı gününe ait güncel çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, sabahın erken saatlerinde start alacak olan bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle vatandaşların gün içinde mağduriyet yaşamaması için önlem alması gerekiyor.

Program dahilinde megakentin hem yoğun nüfuslu merkez ilçelerinde hem de çevre bölgelerinde enerji akışı geçici olarak durdurulacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Sultangazi bulunuyor. Ayrıca listede Pendik de yer alıyor. Sahada görev yapacak ekiplerin yürüteceği teknik müdahalelerin kapsamına ve zorluğuna göre, elektriğin hanelere tekrar verilme süresinin bazı mahallelerde dokuz saate kadar uzayabileceği öngörülüyor.

BEDAŞ yetkilileri, gerçekleştirilen bu planlı kesintilerin anlık bir arıza kaynaklı olmadığını, tamamen hizmet kalitesini artırmaya yönelik planlı bir yatırım ve bakım hamlesi olduğunu vurguladı. Şebekelerin yenilenmesiyle birlikte, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek plansız ve daha uzun süreli teknik aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşların çalışma saatleri boyunca elektronik cihazlarını korumaya almaları ve günlük iş planlarını açıklanan kesinti saatlerine göre yeniden düzenlemeleri önemle tavsiye edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın