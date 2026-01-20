20 Ocak Salı İstanbul Elektrik Kesintisi: Telefonlarınızı Şarj Edin, İstanbul’da Elektrikler Kesilecek!

İstanbul'da enerji altyapısını güçlendirmek ve dağıtım hatlarını modernize etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün kentin pek çok noktasında zorunlu elektrik kesintisine gidiliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak Salı gününe ait güncel çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı. Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre, sabahın erken saatlerinde start alacak olan bakım, onarım ve yatırım faaliyetleri nedeniyle vatandaşların gün içinde mağduriyet yaşamaması için önlem alması gerekiyor.

Program dahilinde megakentin hem yoğun nüfuslu merkez ilçelerinde hem de çevre bölgelerinde enerji akışı geçici olarak durdurulacak. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Sultangazi bulunuyor. Ayrıca listede Pendik de yer alıyor. Sahada görev yapacak ekiplerin yürüteceği teknik müdahalelerin kapsamına ve zorluğuna göre, elektriğin hanelere tekrar verilme süresinin bazı mahallelerde dokuz saate kadar uzayabileceği öngörülüyor.

BEDAŞ yetkilileri, gerçekleştirilen bu planlı kesintilerin anlık bir arıza kaynaklı olmadığını, tamamen hizmet kalitesini artırmaya yönelik planlı bir yatırım ve bakım hamlesi olduğunu vurguladı. Şebekelerin yenilenmesiyle birlikte, ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek plansız ve daha uzun süreli teknik aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Vatandaşların çalışma saatleri boyunca elektronik cihazlarını korumaya almaları ve günlük iş planlarını açıklanan kesinti saatlerine göre yeniden düzenlemeleri önemle tavsiye edildi.