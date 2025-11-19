19 Kasım Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
Diyarbakır’da 19 Kasım Çarşamba güneş yüzünü bol bol gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Diyarbakır hava durumu raporunu yayınladı. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, gün ilerledikçe ılık ve açık bir havaya bırakıyor. Rapora göre kentte yağış beklenmezken, rüzgar zaman zaman etkisini hissettirse de rahatsız edici seviyede değil.
İşte Diyarbakır hava durumu raporu detayları...
Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
