19 Kasım Çarşamba Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.11.2025 - 08:26

Diyarbakır’da 19 Kasım Çarşamba güneş yüzünü bol bol gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Diyarbakır hava durumu raporunu yayınladı. Sabah saatlerinde serin başlayan hava, gün ilerledikçe ılık ve açık bir havaya bırakıyor. Rapora göre kentte yağış beklenmezken, rüzgar zaman zaman etkisini hissettirse de rahatsız edici seviyede değil.

İşte Diyarbakır hava durumu raporu detayları...

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Sabah 06.00’da hava 7 derece ölçüldü ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyedeydi. Öğleye doğru sıcaklık 14 dereceye, 15.00 itibarıyla ise günün en yükseği olan 18 dereceye çıktı. Öğleden sonra kısa süreli az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken nem oranı gün içinde %36–71 arasında değişti.

Akşam saatlerinde sıcaklık yavaş yavaş düşüyor. 18.00’den sonra 12 derece, gece yarısına doğru ise 8 derece bekleniyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
