19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Yantrası: Lumera Yantra

Lûmera Yantra;
• Gerçek aşkı çağıran
• Evlilik ve kalıcı birliktelik enerjisini aktive eden
• İlişkilerde tekrar eden tıkanıklıkları ve karmasal döngüleri çözen
• Şans, koruma ve uyum frekansını yükselten
özel bir Şaman Yantra sistemidir.
Bu çalışma, yalnızca niyetle değil; doğum haritası, gezegen enerjileri ve kişisel frekans alanı dikkate alınarak hazırlanır.
10 GEZEGEN ENERJİSİYLE ÇALIŞAN GÜÇLÜ BİR SİSTEM
Lûmera Yantra’nın en ayırt edici özelliği, doğum haritasındaki 10 ana gezegen enerjisini aynı anda aktive etmesidir.
Bu ne sağlar?
• Aşk ve evlilik alanında bilinçaltı blokajların çözülmesi
• Korku, kaygı ve nazar kaynaklı enerji sızıntılarının mühürlenmesi
• Kadersel eşleşmelerin görünür hâle gelmesi
• İlişkilerde denge, güven ve süreklilik enerjisinin yükselmesi
Bu yantra, yalnızca bugünü değil, tüm zaman ve boyutları kapsayan bir etki alanı oluşturur.
KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANIR
Lûmera Yantra seri üretim değildir.
Her çalışma:
• Kişinin doğum haritasına
• Gezegen yerleşimlerine
• Aşk ve evlilik alanındaki karmik göstergelere
• Enerji ihtiyacına
özel olarak hazırlanır.
Kullanılan materyaller:
Altın – Gümüş – Oniks – Bakır
kişinin haritasına en uygun kombinasyonla belirlenir.
888 • 412 • 128
SAYI SEKANSI İLE AKTİVE EDİLMİŞTİR
Lûmera Yantra, yüksek titreşimli
888 – 412 – 128 sayı sekansı ile hazırlanmıştır.
Bu sekans:
• Bolluk ve kader kapılarını açar
• Aşk alanındaki tıkanıklıkları çözer
• Koruma ve mühürleme enerjisini güçlendirir
Yantra, bu frekansla sonsuz zamana mühürlenir.
BU YANTRA KİMLER İÇİN?
• Sürekli aynı ilişki döngüsünü yaşayanlar
• Evlilik niyeti olup yolu açılmayanlar
• Gerçek aşkı hayatına almak isteyenler
• İlişkilerde korku, güvensizlik ve nazar etkisi hissedenler
• Kadersel eşleşmesini aktive etmek isteyenler
için özel olarak tasarlanmıştır.
YASAL UYARI
Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup,
Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.
İzinsiz kullanımı, çoğaltılması ve paylaşımı yasal olarak saklıdır.
