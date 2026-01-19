onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Yantrası: Lumera Yantra

etiket 19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Yantrası: Lumera Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 13:03

Gökler bu hafta tesadüf konuşmuyor.

19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında aktive edilen Lûmera Yantra, aşk, evlilik ve birliktelik alanında tekrar eden kısır döngüleri kırmak üzere hazırlanmış, yüksek frekanslı ve çok katmanlı bir Şaman Yantra çalışmasıdır.

Bu yantra; yalnızca duygusal bağları değil, kader düzeyinde eşleşmeleri, ruhsal sözleşmeleri ve kalpten kalbe akan ilahi bağı harekete geçirmek için tasarlanmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LÛMERA YANTRA NEDİR?

LÛMERA YANTRA NEDİR?

Lûmera Yantra;

• Gerçek aşkı çağıran

• Evlilik ve kalıcı birliktelik enerjisini aktive eden

• İlişkilerde tekrar eden tıkanıklıkları ve karmasal döngüleri çözen

• Şans, koruma ve uyum frekansını yükselten

özel bir Şaman Yantra sistemidir.

Bu çalışma, yalnızca niyetle değil; doğum haritası, gezegen enerjileri ve kişisel frekans alanı dikkate alınarak hazırlanır.

10 GEZEGEN ENERJİSİYLE ÇALIŞAN GÜÇLÜ BİR SİSTEM

Lûmera Yantra’nın en ayırt edici özelliği, doğum haritasındaki 10 ana gezegen enerjisini aynı anda aktive etmesidir.

Bu ne sağlar?

• Aşk ve evlilik alanında bilinçaltı blokajların çözülmesi

• Korku, kaygı ve nazar kaynaklı enerji sızıntılarının mühürlenmesi

• Kadersel eşleşmelerin görünür hâle gelmesi

• İlişkilerde denge, güven ve süreklilik enerjisinin yükselmesi

Bu yantra, yalnızca bugünü değil, tüm zaman ve boyutları kapsayan bir etki alanı oluşturur.

KİŞİYE ÖZEL HAZIRLANIR

Lûmera Yantra seri üretim değildir.

Her çalışma:

• Kişinin doğum haritasına

• Gezegen yerleşimlerine

• Aşk ve evlilik alanındaki karmik göstergelere

• Enerji ihtiyacına

özel olarak hazırlanır.

Kullanılan materyaller:

Altın – Gümüş – Oniks – Bakır

kişinin haritasına en uygun kombinasyonla belirlenir.

888 • 412 • 128

SAYI SEKANSI İLE AKTİVE EDİLMİŞTİR

Lûmera Yantra, yüksek titreşimli

888 – 412 – 128 sayı sekansı ile hazırlanmıştır.

Bu sekans:

• Bolluk ve kader kapılarını açar

• Aşk alanındaki tıkanıklıkları çözer

• Koruma ve mühürleme enerjisini güçlendirir

Yantra, bu frekansla sonsuz zamana mühürlenir.

BU YANTRA KİMLER İÇİN?

• Sürekli aynı ilişki döngüsünü yaşayanlar

• Evlilik niyeti olup yolu açılmayanlar

• Gerçek aşkı hayatına almak isteyenler

• İlişkilerde korku, güvensizlik ve nazar etkisi hissedenler

• Kadersel eşleşmesini aktive etmek isteyenler

için özel olarak tasarlanmıştır.

YASAL UYARI

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup,

Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

İzinsiz kullanımı, çoğaltılması ve paylaşımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Doğal Taş • Takı • Aksesuar

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam