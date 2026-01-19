19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Yantrası: Lumera Yantra

Gökler bu hafta tesadüf konuşmuyor.

19–25 Ocak 2026 tarihleri arasında aktive edilen Lûmera Yantra, aşk, evlilik ve birliktelik alanında tekrar eden kısır döngüleri kırmak üzere hazırlanmış, yüksek frekanslı ve çok katmanlı bir Şaman Yantra çalışmasıdır.

Bu yantra; yalnızca duygusal bağları değil, kader düzeyinde eşleşmeleri, ruhsal sözleşmeleri ve kalpten kalbe akan ilahi bağı harekete geçirmek için tasarlanmıştır.