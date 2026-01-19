onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
19–25 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 888 • 412 • 128

etiket 19–25 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 888 • 412 • 128

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 13:33

Bolluk, İlahi Düzen ve Kadersel Açılım Haftası

Bu hafta gökyüzü matematiksel bir bilinçle çalışıyor. Enerji, tesadüf değil; sayısal hizalanma üzerinden ilerliyor. 19–25 Ocak 2026 haftası, özellikle kapanış–yeniden başlatma–ilahi düzen kurma temalarını aynı anda aktive eden nadir frekanslardan birini taşıyor.

Bu haftanın sayı sekansı 888 • 412 • 128, yalnızca bir niyet değil; bir mühürleme algoritması gibi çalışır. Doğru şekilde, doğru niyetle ve düzenli uygulandığında hem maddi hem ruhsal alanlarda kalıcı etkiler bırakır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BU HAFTA NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Bu hafta, hayatında şunları yaşayanlar için özellikle etkilidir:

  • Uzun süredir beklenen bir açılımın gecikmesi

  • Para, iş, kariyer ya da emeklerin karşılığını alamama hissi

  • İlişkilerde netlik ihtiyacı

  • Ruhsal yorgunluk ve “neden olmuyor?” sorusu

  • Kadersel bir döngünün kapanıp yenisinin başlaması

Bu hafta zorlama değil, hizalanma ister. Sayı sekansı da tam olarak bunu sağlar.

SAYI SEKANSININ ANLAMI

888

Tamamlanmış bir karmanın karşılığını alma frekansıdır.

Emek–karşılık dengesi kurar.

Bolluk, bereket, hak edilmiş kazanç enerjisini aktive eder.

412

İlahi düzen kurma sayısıdır.

Dağınık olanı toparlar.

Yanlış ilerleyen süreci doğru hizaya çeker.

128

Yeni kapı açma ve kader kilidi çözme frekansıdır.

“Artık zamanı geldi” enerjisini taşır.

Başlangıçları mühürler.

Bu üçlü birlikte çalıştığında etki geçici değil, kalıcı olur.

7 GÜNLÜK SU VE TUZ İLE MÜHÜRLEME ÇALIŞMASI

7 GÜNLÜK SU VE TUZ İLE MÜHÜRLEME ÇALIŞMASI

Bu çalışma 19 Ocak Pazartesi günü başlar25 Ocak Pazar günü tamamlanır.

GEREKENLER

  • Bir bardak içme suyu

  • Bir çay kaşığı kaya tuzu

  • Sessiz bir ortam

Her gün aynı bardak ve aynı niyetle yapılması önerilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

  • Bir bardağa su koy.

  • İçine bir çay kaşığı kaya tuzu ekle.

  • Bardağın üzerine sağ elini koy.

  • Aşağıdaki olumlama ve mühürleme metnini 3 kez oku.

  • Okuma bittikten sonra suyu yavaşça iç.

  • Aynı tuzdan çok az bir miktarı diline değdir ve yut.

Bu uygulama her gün7 gün boyunca yapılır.

HAFTANIN OLUMLAMASI VE MÜHÜRLEMESİ



Ben şimdi ilahi düzenle hizalanıyorum.

Hayatımdaki tüm gecikmeler, tıkanıklıklar ve askıda kalan alanlar çözüme kavuşuyor.

Hak ettiğim bolluk ve bereket bana doğru akıyor.

888 ile geçmiş emeklerimin karşılığını alıyorum.

412 ile hayatım ilahi düzene giriyor.

128 ile yeni kapılar benim için açılıyor.

Benim için doğru olan, doğru zamanda, doğru şekilde gerçekleşiyor.

Kaderim artık benim lehime çalışıyor.

Bu niyet şimdi mühürlenmiştir.

BU ÇALIŞMANIN HAFTA BOYUNCA ETKİLERİ

Ruhsal Etkiler

  • İç sıkışmasının azalması

  • Netlik hissi

  • Sezgilerin güçlenmesi

  • “Olduğunu hissetme” hali

Maddi ve Dünyevi Etkiler

  • Beklenen bir haberin gelmesi

  • Para ile ilgili yeni bir kapı

  • İş, proje ya da görüşmelerde akış

  • Geciken ödemeler veya fırsatlarda hareketlenme

İlişkisel Etkiler

  • Belirsizliklerin çözülmesi

  • Karşı taraftan net tavır

  • Kopması gereken bağların kendiliğinden çözülmesi

  • Sağlıklı sınırların kurulması

BU HAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Acele karar alma

  • Eski döngülere bilinçsiz geri dönüş

  • “Zorlayarak oldurma” hali

  • Şikâyet dili

Bu hafta niyet güçlüdür, ancak sabır ve teslimiyet ister.

ASTRODEHA NOTU

Bu sayı sekansı, özellikle 2026’nın ilk çeyreğine girerken kader çizgisini yeniden ayarlamak isteyenler için hazırlanmıştır. 7 gün sonunda etkiler bitmez; dalga dalga açılmaya devam eder.

Bu bir dilek değil, bir mühürleme çalışmasıdır.

Yani niyet atılır, kader cevap verir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam