19–25 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 888 • 412 • 128

Bu çalışma 19 Ocak Pazartesi günü başlar, 25 Ocak Pazar günü tamamlanır.
GEREKENLER
Bir bardak içme suyu
Bir çay kaşığı kaya tuzu
Sessiz bir ortam
Her gün aynı bardak ve aynı niyetle yapılması önerilir.
UYGULAMA ŞEKLİ
Bir bardağa su koy.
İçine bir çay kaşığı kaya tuzu ekle.
Bardağın üzerine sağ elini koy.
Aşağıdaki olumlama ve mühürleme metnini 3 kez oku.
Okuma bittikten sonra suyu yavaşça iç.
Aynı tuzdan çok az bir miktarı diline değdir ve yut.
Bu uygulama her gün, 7 gün boyunca yapılır.
HAFTANIN OLUMLAMASI VE MÜHÜRLEMESİ
“
Ben şimdi ilahi düzenle hizalanıyorum.
Hayatımdaki tüm gecikmeler, tıkanıklıklar ve askıda kalan alanlar çözüme kavuşuyor.
Hak ettiğim bolluk ve bereket bana doğru akıyor.
888 ile geçmiş emeklerimin karşılığını alıyorum.
412 ile hayatım ilahi düzene giriyor.
128 ile yeni kapılar benim için açılıyor.
Benim için doğru olan, doğru zamanda, doğru şekilde gerçekleşiyor.
Kaderim artık benim lehime çalışıyor.
Bu niyet şimdi mühürlenmiştir.
”
BU ÇALIŞMANIN HAFTA BOYUNCA ETKİLERİ
Ruhsal Etkiler
İç sıkışmasının azalması
Netlik hissi
Sezgilerin güçlenmesi
“Olduğunu hissetme” hali
Maddi ve Dünyevi Etkiler
Beklenen bir haberin gelmesi
Para ile ilgili yeni bir kapı
İş, proje ya da görüşmelerde akış
Geciken ödemeler veya fırsatlarda hareketlenme
İlişkisel Etkiler
Belirsizliklerin çözülmesi
Karşı taraftan net tavır
Kopması gereken bağların kendiliğinden çözülmesi
Sağlıklı sınırların kurulması
BU HAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bu hafta niyet güçlüdür, ancak sabır ve teslimiyet ister.
ASTRODEHA NOTU
Bu sayı sekansı, özellikle 2026’nın ilk çeyreğine girerken kader çizgisini yeniden ayarlamak isteyenler için hazırlanmıştır. 7 gün sonunda etkiler bitmez; dalga dalga açılmaya devam eder.
Bu bir dilek değil, bir mühürleme çalışmasıdır.
Yani niyet atılır, kader cevap verir.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA