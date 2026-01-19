19–25 Ocak 2026 Haftanın Sayı Sekansı: 888 • 412 • 128

Bu çalışma 19 Ocak Pazartesi günü başlar, 25 Ocak Pazar günü tamamlanır.

GEREKENLER

Bir bardak içme suyu

Bir çay kaşığı kaya tuzu

Sessiz bir ortam

Her gün aynı bardak ve aynı niyetle yapılması önerilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bir bardağa su koy.

İçine bir çay kaşığı kaya tuzu ekle.

Bardağın üzerine sağ elini koy.

Aşağıdaki olumlama ve mühürleme metnini 3 kez oku.

Okuma bittikten sonra suyu yavaşça iç.

Aynı tuzdan çok az bir miktarı diline değdir ve yut.

Bu uygulama her gün, 7 gün boyunca yapılır.

HAFTANIN OLUMLAMASI VE MÜHÜRLEMESİ

“

Ben şimdi ilahi düzenle hizalanıyorum.

Hayatımdaki tüm gecikmeler, tıkanıklıklar ve askıda kalan alanlar çözüme kavuşuyor.

Hak ettiğim bolluk ve bereket bana doğru akıyor.

888 ile geçmiş emeklerimin karşılığını alıyorum.

412 ile hayatım ilahi düzene giriyor.

128 ile yeni kapılar benim için açılıyor.

Benim için doğru olan, doğru zamanda, doğru şekilde gerçekleşiyor.

Kaderim artık benim lehime çalışıyor.

Bu niyet şimdi mühürlenmiştir.

”

BU ÇALIŞMANIN HAFTA BOYUNCA ETKİLERİ

Ruhsal Etkiler

İç sıkışmasının azalması

Netlik hissi

Sezgilerin güçlenmesi

“Olduğunu hissetme” hali

Maddi ve Dünyevi Etkiler

Beklenen bir haberin gelmesi

Para ile ilgili yeni bir kapı

İş, proje ya da görüşmelerde akış

Geciken ödemeler veya fırsatlarda hareketlenme

İlişkisel Etkiler

Belirsizliklerin çözülmesi

Karşı taraftan net tavır

Kopması gereken bağların kendiliğinden çözülmesi

Sağlıklı sınırların kurulması

BU HAFTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Acele karar alma

Eski döngülere bilinçsiz geri dönüş

“Zorlayarak oldurma” hali

Şikâyet dili

Bu hafta niyet güçlüdür, ancak sabır ve teslimiyet ister.

ASTRODEHA NOTU

Bu sayı sekansı, özellikle 2026’nın ilk çeyreğine girerken kader çizgisini yeniden ayarlamak isteyenler için hazırlanmıştır. 7 gün sonunda etkiler bitmez; dalga dalga açılmaya devam eder.

Bu bir dilek değil, bir mühürleme çalışmasıdır.

Yani niyet atılır, kader cevap verir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA