onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Stilibat

etiket 19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Stilibat

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.01.2026 - 17:32

Bu hafta neden Stilibat, nasıl kullanılır, neden bu kadar kritik ve burçlara özel niyetlerle bilinçli kullanım rehberi

19–25 Ocak 2026 haftası gökyüzü açısından “yüksek sorumluluk” haftasıdır.

Oğlak burcu vurgusu ağırlaşır.

Zihin baskı altındadır.

Aile, iş, para ve gelecek planları aynı anda çalışır.

Bu nedenle bu haftanın kristali;

güç pompalayan değil,

zihni berraklaştıran, duyguyu yumuşatan ve doğru kararı seçmeye yardımcı olan bir kristal olmalıdır.

İşte bu yüzden haftanın kristali:

STİLİBAT.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

STİLİBAT KRİSTALİ NEDİR?

STİLİBAT KRİSTALİ NEDİR?

Stilibat, zihinsel gerginliği çözen, duygusal yükleri yumuşatan ve bilinçli farkındalığı artıran güçlü bir denge kristalidir.

Bu kristal baskıyla değil, idrakle çalışır.

Stilibat’ın enerjisi şudur:

Zorlamadan çözmek.

Savaşmadan netleşmek.

Sessizlikte doğruyu duymak.

BU HAFTA STİLİBAT NEDEN ÖZEL?

19–25 Ocak 2026 haftasında:

  • Zihinsel baskı artar

  • Karar alma süreçleri sertleşir

  • Aile sorumlulukları ağırlaşır

  • İş hayatında hata payı azalır

  • Duygular bastırılır ama içte birikir

Stilibat bu hafta şunları dengeler:

  • Aşırı kontrol ihtiyacını yumuşatır

  • Karar verirken zihni berraklaştırır

  • Aile içi gerilimleri çözer

  • İş stresini absorbe eder

  • Uykusuzluk ve iç sıkıntısını hafifletir

Bu hafta güç kazanmak değil,

yanlış yapmamak önemlidir.

Stilibat tam olarak bunu sağlar.

STİLİBAT’IN BU HAFTAKİ EN GÜÇLÜ FAYDALARI

STİLİBAT’IN BU HAFTAKİ EN GÜÇLÜ FAYDALARI

  • Zihinsel karmaşayı sakinleştirir

  • Sert düşünce kalıplarını çözer

  • Aile ve iş arasında denge kurar

  • Duygusal yükleri hafifletir

  • İç sesi bastırmaz, netleştirir

Bu kristal yüksek sesle çalışmaz.

Ama karar anında seni yanlış yoldan çeker.

OFİSTE STİLİBAT KULLANIMI

Bu hafta ofislerde en büyük risk:

yanlış kararlar ve sert iletişim.

Stilibat ofiste:

  • Çalışma masasının sol üst köşesine

  • Bilgisayarın yanına

  • Evrak ve ajanda yakınına

konulduğunda:

  • Toplantılarda tansiyonu düşürür

  • Söylenen sözleri yumuşatır

  • Zihinsel netlik sağlar

  • Stratejik düşünmeyi artırır

Özellikle yöneticiler, danışmanlar, eğitimciler ve yoğun zihinsel iş yapanlar için bu hafta kritik bir destekçidir.

EVDE STİLİBAT KULLANIMI

Bu hafta evlerde ana tema:

aile dengesi ve duygusal yüklerin çözülmesi.

Stilibat evde:

  • Salonun sakin bir köşesinde

  • Yatak odasında başucundan uzak ama görünür bir noktada

  • Aile bireylerinin birlikte vakit geçirdiği alanda

kullanıldığında:

  • Tartışmaları yumuşatır

  • Suskunluk yerine sağlıklı iletişim getirir

  • Evde huzur hissini artırır

  • Duygusal gerginliği emer

Bu hafta Stilibat olan evde ses yükselmez, farkındalık yükselir.

STİLİBAT NASIL ARINDIRILIR?

Stilibat nazik bir kristaldir.

Sert yöntem sevmez.

ADAÇAYI TÜTSÜSÜ İLE ARINDIRMA

  • Kristali eline al

  • Adaçayını yak

  • Dumanın içinden yavaşça geçir

  • Net bir niyet tut

Bu yöntem özellikle:

  • Ofiste kullanılan kristallerde

  • Başkalarının enerjisine maruz kalmış Stilibatlar için

  • çok etkilidir.

SU İLE ARINDIRMA

  • Akan su altında 10–15 saniye

  • Sessiz bir niyetle

  • Ardından yumuşak bir bezle kurula

Bu yöntem:

  • Aile içi gerilim sonrası

  • Uykusuzluk dönemlerinde

  • Duygusal yük boşaltımında

çok güçlü çalışır.

BURÇLARA GÖRE STİLİBAT KRİSTALİ VE NİYET EŞLEŞMESİ

BURÇLARA GÖRE STİLİBAT KRİSTALİ VE NİYET EŞLEŞMESİ

Bu hafta Stilibat tek başına değil, niyetle birlikte çalıştırılmalıdır.

KOÇ

Niyet:

“ACELE ETMEDEN DOĞRU ADIMI SEÇİYORUM.”

BOĞA

Niyet:

“SABIRLA KURDUĞUM HER ŞEY KALICI.”

İKİZLER

Niyet:

“ZİHNİM SAKİN, KARARIM NET.”

YENGEÇ

Niyet:

“AİLE VE KALBİM ARASINDA DENGE KURUYORUM.”

ASLAN

Niyet:

“KONTROLÜ BIRAKTIKÇA GÜÇLENİYORUM.”

BAŞAK

Niyet:

“FAZLALIĞI BIRAKIYOR, BERRAKLIĞI SEÇİYORUM.”

TERAZİ

Niyet:

“HAYATIMDA SAĞLIKLI DENGEYİ KURUYORUM.”

AKREP

Niyet:

“DERİNLİĞİM SAKİN, GÜCÜM DENGELİ.”

YAY

Niyet:

“YAVAŞLADIKÇA DOĞRUYU GÖRÜYORUM.”

OĞLAK

Niyet:

“SORUMLULUKLARIMI HAFİFLİKLE TAŞIYORUM.”

KOVA

Niyet:

“ZİHNİM TEMİZ, YOLUM NET.”

BALIK

Niyet:

“İÇ SESİME GÜVENİYORUM.”

BU HAFTANIN KRİSTAL MESAJI

19–25 Ocak 2026 haftası

zorlamayla değil,

bilinçle kazanılır.

Stilibat bu hafta sana şunu fısıldar:

Her şeyi yapmak zorunda değilsin.

Doğru olanı seçmen yeterli.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam