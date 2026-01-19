19 – 25 Ocak 2026 Haftanın Kristali: Stilibat

Bu hafta neden Stilibat, nasıl kullanılır, neden bu kadar kritik ve burçlara özel niyetlerle bilinçli kullanım rehberi

19–25 Ocak 2026 haftası gökyüzü açısından “yüksek sorumluluk” haftasıdır.

Oğlak burcu vurgusu ağırlaşır.

Zihin baskı altındadır.

Aile, iş, para ve gelecek planları aynı anda çalışır.

Bu nedenle bu haftanın kristali;

güç pompalayan değil,

zihni berraklaştıran, duyguyu yumuşatan ve doğru kararı seçmeye yardımcı olan bir kristal olmalıdır.

İşte bu yüzden haftanın kristali:

STİLİBAT.