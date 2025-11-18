onedio
18 Kasım Salı Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

18 Kasım Salı Ankara Hava Durumu: Ankara'da Bugün Hava Nasıl, Yağmur Var mı?

Merve Ersoy
18.11.2025 - 08:57

18 Kasım Salı Ankara'da hava nasıl?

Ankara'da sabah saatlerinde 5 dereceye kadar düşen sıcaklık gün içinde puslu ve nemli havayla birlikte 16 dereceye kadar yükseliyor. Bugün yağış beklenmezken hafta boyunca Ankara'da parçalı bulutlu ve puslu bir havanın hakim olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar, Ankara'da yerini ortalama bir sıcaklığa bırakıyor.

Ankara'da yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Ankara'da hava bugün puslu ve nemli olacak.

Sabah saatlerinde düşük seyreden sıcaklık öğle saatlerinde yerini mevsim normallerine bırakacak. Parçalı bulutlu ve puslu bir havanın hakim olduğu Ankara'da bu hafta boyunca yağış beklenmiyor. Yapılan son tahminlere göre hafta sonuna kadar sıcaklıklar 17-18 derece civarında seyredecek ve nemli bir hava hakim olacak.

