18 Kasım Salı Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

18 Kasım Salı Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.11.2025 - 08:27

18 Kasım Salı Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte bugün gün içinde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus görülebilir; gün boyunca zaman zaman bulut geçişleri olsa da yağış öngörülmüyor. Akşam ve gece saatlerinde de hava yine bulutlu, yer yer puslu ancak yağışsız devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 18 Kasım Salı günü Diyarbakır’da hava yağışsız geçecek.

Sabah erken saatlerde (06.00–09.00) sis/pus bekleniyor, sıcaklık yaklaşık 7°C olacak. Gün içinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sıcaklık 17°C’ye kadar yükselerek günün en yüksek değerine ulaşacak. Öğleden sonra 14°C civarına inen sıcaklık, akşam ve gece saatlerinde yeniden 11–8°C bandına gerileyecek; sabah görülen sis/pus benzeri durumun akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Genel olarak rüzgâr hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek; günün en düşük sıcaklığı ise sabah saatlerindeki 7°C civarında ölçülecek.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
