18 Kasım Salı Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
18 Kasım Salı Diyarbakır’da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte bugün gün içinde parçalı az bulutlu ve yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah erken saatlerde yer yer sis ve pus görülebilir; gün boyunca zaman zaman bulut geçişleri olsa da yağış öngörülmüyor. Akşam ve gece saatlerinde de hava yine bulutlu, yer yer puslu ancak yağışsız devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 18 Kasım Salı günü Diyarbakır’da hava yağışsız geçecek.
