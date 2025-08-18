18 - 24 Ağustos 2025 Haftasının Kristali: Altın Sitrine

Altın sitrin, diğer adıyla “tacir taşı” veya “bolluk taşı”, güneş enerjisiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilen bir kuvars türüdür. Bu taş, özellikle Güneş (irade, özgüven) ve Jüpiter (bolluk, genişleme) temalarını aktive etmede etkili olduğu düşünülmektedir. En çok Güneş/Solar Pleksus (3. çakra) ve ikinci olarak Sakral (2. çakra) ile çalışır.