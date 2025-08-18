onedio
18 - 24 Ağustos 2025 Haftasının Kristali: Altın Sitrine

etiket 18 - 24 Ağustos 2025 Haftasının Kristali: Altın Sitrine

Dr.Astrolog Şenay Devi
18.08.2025 - 09:01

Altın sitrin, diğer adıyla “tacir taşı” veya “bolluk taşı”, güneş enerjisiyle güçlü bir şekilde ilişkilendirilen bir kuvars türüdür. Bu taş, özellikle Güneş (irade, özgüven) ve Jüpiter (bolluk, genişleme) temalarını aktive etmede etkili olduğu düşünülmektedir. En çok Güneş/Solar Pleksus (3. çakra) ve ikinci olarak Sakral (2. çakra) ile çalışır.

Başlıca Faydaları

  • Bolluk & Bereket: Parasal akışı, fırsatları ve işte görünürlüğü desteklediği düşünülür; “çekim alanını” güçlendirir.

  • Özgüven & Motivasyon: İçsel güneşi canlandırır; kararlılık, cesaret ve “ben yaparım” hissini artırır.

  • Zihinsel Netlik: Odak, karar verme ve pratik zekâ için iyi bir çalışma taşıdır.

  • Yaratıcılık & Neşe: Duygusal durağanlığı dağıtır; pozitiflik ve canlılık katar.

  • Enerji Temizliği: Ortamdaki düşük titreşimleri dönüştürmeye yardımcı olduğuna inanılır.

  • Bedensel Denge (Enerjetik): Solar pleksus hizasıyla ilişkili olarak sindirim/karın merkezi üzerine sakinleştirici bir sıcaklık hissi verebilir.

Kimlere/Hangi Niyetlere?

  • Yeni girişim, satış, pazarlık, sunum, görüşme dönemleri

  • Özgüven artırma, sahne/ekran karşısında rahatlama

  • Para, iş ve fırsat kapılarını açma niyeti

  • Yazın/ateş elementini dengelemek isteyenler

Nasıl Kullanılır?

  • Üzerinizde Taşıyın: Gündüz saatlerinde kolye veya cep taşı olarak kullanılabilir. Toplantıdan önce 2–3 dakika avuç içinde tutup niyet edin.

  • Çalışma Masasında: Bilgisayarın yanına bir parça ve küçük bir kâse bozuk para veya niyet kartı ile “bolluk köşesi” oluşturun.

Kısa Ritüel (2 dk)

  • Taşı göbek üstü/solar pleksusa koyun.

  • Nefes: 4 sayıda al – 4 tut – 4 ver.

  • İçinizden 3 kez: “Bolluk bana kolaylıkla akar; emeğimin karşılığını hayrımla alırım.”

Eşleştirmeler

  • Pyrit: Zenginlik alanı

  • Yeşil Aventurin: Şans

  • Dumanlı Kuvars: Topraklanma

  • Siyah Turmalin: Koruma

Temizlik & Şarj

  • Temizleme: Tütsü/ses (zilsesleri), selenit üzerinde bekletme, akan su (kısa).

  • Şarj: Sabah güneşinde birkaç dakika veya ay ışığında gece. Uzun süreli yoğun güneş rengi soldurabilir, dikkat edin.

Doğal mı Isı İşlemli mi?

Piyasadaki sitrinlerin önemli bir kısmı ısıtılmış ametisttir. Doğal sitrin genelde açık bal–şampanya rengindedir ve daha homojen görünür. Enerjetik çalışmada ikisi de kullanılabilir; doğal olanı bulabilirseniz tercih edebilirsiniz.

Kısa Bolluk Niyeti (Günde 1 kez)

“Güneşin aydınlığı, Jüpiter’in bereketi üzerimde. Emeklerim değerle karşılık bulur; helal ve hayırlı kazanç kapıları şimdi açılır. Bu niyet Yüce Allah’ın iradesiyle mühürlendi. Evet, evet, evet.”

Bu niyetle kristalin enerjisini aktive edin.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

