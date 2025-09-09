onedio
16 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 16 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
09.09.2025 - 13:15 Son Güncelleme: 09.09.2025 - 13:16

16 Eylül Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 275 TL

  • Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 gr 89 TL

  • Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 gr gr 159 TL

  • De Lucca Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 135 TL

  • Torku Tam Çikolatam Süt Kremalı Bisküvi 3x83 gr 52,50 TL

  • Süsse Çifte Kavrulmuş Petibör 175 gr 14,50 TL

  • Schogetten Şeftali Aromalı Dondurulabilir Çikolata 100 gr 69 TL

  • Ozmo Hoppo Çikolata Krema Dolgulu Bisküvi 90 gr 32,50 TL

  • Ülker Halley Mini 10x10,3 gr 39 TL

  • Eti Bol Sütlü Çikolata 60 gr 49 TL

  • Eti Puf Tuzlu Karamel Sos Dolgulu Bisküvi 20 gr 5 TL

  • Eti Popkek Vişne Soslu Kek 60 gr 9 TL

  • Osmaneli Ayva Lokumu 400 gr 89 TL

  • Tariş Küp Kesik Kuru İncir 150 gr 49 TL

  • Tayaş Damla Çilek Aromalı Ekşili Yumuşak Şeker 300 gr 55 TL

  • Simbat Siirt Fıstığı 300 gr 250 TL

  • Ülker Altınbaşak Yulaflı Kepekli Bisküvi 5x46 gr 45 TL

  • Fruit Drops Karışık Meyveli İçecek Çeşitleri 200 ml 9,75 TL

  • Dimes Cool Lime Çeşitleri 310 ml 39,50 TL

  • Züber Buzlu Çay Çeşitleri 250 ml 38 TL

  • Cafe Crown Çözünebilir Kahve Gold 100 gr 119 TL

  • Cafe Crown Çözünebilir Kahve Classic 100 gr 105 TL

  • Zühre Ana Karadut Özü 670 gr 185 TL

Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre Litre 24,75 TL

  • Bonfilet Dana Kıyma 1000 gr 475 TL

  • İkbal Dana Kangal Sucuk 300 gr 239 TL

  • Banvit Piliç Bandırma Köfte 1000 gr 115 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr gr 69 TL

  • Namet Hindi Fıstıklı Salam 2x50 gr gr 27,50 TL

  • Bonfilet Dana Döner 250 gr gr 139 TL

  • Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 169 TL

  • Muratbey Yarım Yağlı Taze Lor Peyniri 500 gr 49 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 289 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • İçim Yarım Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr 169 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 129 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • İçim Ayran 2 Litre Litre 65 TL

  • Sek Ayran 200 ml 6,75 TL

  • Yörükoğlu Süt Çeşitleri 8,75 TL

  • Pizzamiss Pesto Soslu Napoliten Pizza 460 gr 89,50 TL

  • Ekmecik Mini Baget Ekmek 370 gr 45 TL

  • İçim Aronya Karadut Kefir 250 ml 22,50 TL

  • Danone Danissimo Kırmızı Meyve Parçalı Yoğurt 125 gr 26,50 TL

Fit Me Krem Kapatıcı 289 TL

  • Crayon Super Stay İnk Kalem Ruj 269 TL

  • Lifter Gloss Dudak Parlatıcısı 279 TL

  • Sunkisser Likit Allık 279 TL

  • Fit Me Fondöten 105 Natural Ivory 289 TL

  • Lasting Drama Automatic Liner Göz Kalemi 149 TL

  • Maskara Falsies Lash Lift 279 TL

  • Domestos Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 5 Litre 179 TL

  • Güldal Klasik Çamaşır Suyu 4 Litre 66,50 TL

  • Abc Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 119 TL

  • Doa Lavabo Aç 1000 ml 45 TL

  • Doa Arap Sabunu 1000 ml 45 TL

  • Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 199 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 65 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 65 TL

  • Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı ve Kurutucu 400 ml 65 TL

  • Banat 6240 Pro Diş Fırçası 49 TL

  • Molped Gece Hijyenik Ped Pure&Soft 99 TL

  • Molped Günlük Ped İncecik 39 TL

  • Blume Kağıt Havlu 129 TL

  • Blume Tuvalet Kağıdı 189 TL

  • Sleepy Bio Natural Bebek Bezi Kanallı Premium 299 TL

  • Alo Toz Deterjan 8 Kg (Beyazlar Ve Renkliler) 349 TL

  • Urban Care Expert Series Biotin Caffein Şampuan 350 ml + Saç Toniği 100 ml 199 TL

  • Privacy Deodorant 200 ml (Kadın / Erkek) 89 TL

  • Gilette Venüs Simply 3 Tıraş Bıçağı 1 Sap + 4 Yedek 259 TL

  • Soft Cepli Sunum Peçete 20'li 33x40 cm 39,50 TL

  • Deepfresh Yüzey Temizlik Havlusu 115 TL

  • Boxer Erkek 52,50 TL

  • Ribana Atlet Erkek 52,50 TL

  • Ribana Atlet Kadın 52,50 TL

  • Bato Kadın 40 TL

  • Pofu Islak Havlu 20 TL

