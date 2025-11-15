15 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?
15 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklık gün içinde 17 dereceye kadar yükselirken akşam saatlerine doğru hızla düşecek. Yer yer parçalı bulutlu bir hava görülse de genel tablo güneşli olacak. Rüzgarın gün boyunca düşük hızlarda esmesi bekleniyor. İşte Bursa’nın 15 Kasım Cumartesi saatlik hava durumu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın