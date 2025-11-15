15 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?

Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece seviyesinde olacak. Parçalı bulutlu havayla birlikte nem oranı yüzde 66 olarak ölçülüyor. Rüzgarın 4 km/sa hızla esmesi nedeniyle hava çok sert hissedilmeyecek. Öğleye doğru sıcaklık belirgin şekilde artıyor ve 17 dereceye yükseliyor. Aynı saatlerde nem oranının yüzde 64’e gerilediği görülüyor.

Öğleden sonra sıcaklık tekrar 13 derece seviyesine düşecek. Bu saatlerde nem oranı yüzde 80’e yükseldiği için hava daha serin hissedilebilir. Akşam saatlerinde ise kentte tamamen güneşli bir hava bekleniyor. 18.00’de sıcaklık 10 dereceye kadar iniyor. Geceye girerken sıcaklık 7 derece olacak ve nem yine yüzde 78 seviyelerinde seyredecek.