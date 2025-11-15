onedio
15 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Bugün Hava Nasıl?

Gökçe Cici
15.11.2025 - 09:31

15 Kasım Cumartesi Bursa hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklık gün içinde 17 dereceye kadar yükselirken akşam saatlerine doğru hızla düşecek. Yer yer parçalı bulutlu bir hava görülse de genel tablo güneşli olacak. Rüzgarın gün boyunca düşük hızlarda esmesi bekleniyor. İşte Bursa’nın 15 Kasım Cumartesi saatlik hava durumu...

15 Kasım Cumartesi Bursa Hava Durumu

Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece seviyesinde olacak. Parçalı bulutlu havayla birlikte nem oranı yüzde 66 olarak ölçülüyor. Rüzgarın 4 km/sa hızla esmesi nedeniyle hava çok sert hissedilmeyecek. Öğleye doğru sıcaklık belirgin şekilde artıyor ve 17 dereceye yükseliyor. Aynı saatlerde nem oranının yüzde 64’e gerilediği görülüyor.

Öğleden sonra sıcaklık tekrar 13 derece seviyesine düşecek. Bu saatlerde nem oranı yüzde 80’e yükseldiği için hava daha serin hissedilebilir. Akşam saatlerinde ise kentte tamamen güneşli bir hava bekleniyor. 18.00’de sıcaklık 10 dereceye kadar iniyor. Geceye girerken sıcaklık 7 derece olacak ve nem yine yüzde 78 seviyelerinde seyredecek.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
