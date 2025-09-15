15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Orgonit Lapis Lazuli

Kristallerin gücünü maksimize etmek için onları niyetle programlamak çok önemlidir. Orgonit Lapis için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
🔄 Arındırma
İlk kullanım öncesi, kristalinizi tütsü ile tütsüleyerek ya da toprağa gömerek arındırabilirsiniz.
Alternatif olarak birkaç saat sirkeli suda bekletme ya da dolunay ışığında bırakma da uygundur.
Programlama (Niyet Yükleme)
Şu şekilde bir niyetle programlayabilirsiniz:
“Ben bu kristali tüm boyutlarda, tüm zamanlarda Yüce Allah’ın izniyle şu niyetle programlıyorum: Bulunduğum her ortamda bolluk, bereket, arınma, ifade gücü, sezgisel farkındalık ve koruma enerjisi yaysın. Tüm negatif enerjileri sevgiye dönüştürsün ve bana yüksek benliğimle uyumlu kararlar almamda destek olsun. Şükürler olsun. Kabuldeyim. Evet, evet, evet.”
- Kristali her gün ya da haftada bir kısa bir teşekkür niyetiyle aktive etmeye devam edin.
Bonus: Kristalle Mantra Çalışması
Orgonit Lapis’in yanında şu olumlamaları tekrarlayarak enerjisini artırabilirsiniz:
“Kendimi cesurca ve dürüstçe ifade ediyorum.”
“Sezgilerime güveniyor ve onları rehber ediniyorum.”
“Bolluğu, korumayı ve şifayı bulunduğum her yere yayıyorum.”
📌 Sonuç
Orgonit Lapis, sadece bir dekoratif obje değil; enerjiyle çalışan, ruhsal koruma sağlayan ve yüksek frekanslı niyetlerle dolu bir dosttur. Evde, ofiste, çantanızda ya da çalışma masanızda size hizmet etmesi için ona zaman ayırın, niyetinizi verin ve onunla birlikte enerji alanınızı dönüştürün.
Unutmayın: Enerji niyetle yönlenir. Kristalinize ne yüklerseniz onu yayar.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA