15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Orgonit Lapis Lazuli

Orgonit, yaşam enerjisi olan 'orgone enerjisini' dengelemek ve çevresel negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürmek amacıyla metal talaşları, reçine ve kristallerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir enerji aracıdır. Lapis Lazuli ise mavi tonları içinde altın rengi pirit parçacıklarıyla süslü, bilgelik, içsel güç ve sezgi kristalidir. Kadim uygarlıklarda krallara ve liderlere özel kullanılırdı, çünkü “hakikati söyleten”, “göksel bağlantı” kurduran taş olarak bilinirdi.

Orgonit Lapis, bu iki güçlü enerjinin birleşimidir. Orgonit yapısının elektromanyetik dengelemesiyle, Lapis’in ruhsal açılım enerjisi birleşir ve ortaya hem zihinsel hem ruhsal arınma sağlayan bir güç kaynağı çıkar.

Özellikleri ve FaydalarıZihin Açıcı ve İfade Gücünü Artırıcı

Lapis Lazuli, boğaz çakrasını aktive eder, kişinin kendini açık, dürüst ve cesurca ifade etmesini destekler.

Özellikle topluluk önünde konuşma yapanlar, eğitmenler, sanatçılar ve liderlik pozisyonunda olanlar için güçlü bir destekçidir.

Enerji Temizleyici ve EMF Kalkanı

Orgonit yapısı, elektromanyetik alanları nötralize eder.

Yorgunluk, baş ağrısı, uyku problemleri gibi EMF kaynaklı etkileri azaltır.

İçsel Bilgelik ve Sezgi Gelişimi

Lapis Lazuli, kişinin iç sesiyle bağlantı kurmasına, rüyalarını hatırlamasına ve sezgisel bilgeliğini artırmasına yardımcı olur.

Ruhsal çalışmalarda rehberlik ve korunma sağlar.

Negatif Enerji Dönüştürücü

Evde veya ofiste birikmiş ağır, sıkışmış ya da kıtlık bilinci içeren enerjileri temizler.

Bulunduğu ortamı yüksek frekanslı, saf ve berrak enerjiyle doldurur.

Orgonit Lapis'in Ev ve Ofiste Kullanımı

Evde Kullanım

Yatak odasında başucuna konduğunda huzurlu uyku, rüyaların netleşmesi ve koruyucu bir enerji alanı sağlar.

Oturma odasında, televizyon ve Wi-Fi gibi cihazların yakınına yerleştirildiğinde, elektromanyetik alanları dengeleyerek ev halkının enerjisini yükseltir.

Meditasyon alanında kullanıldığında, transa geçişi kolaylaştırır, rehberlik alımını artırır.

Ofiste Kullanım