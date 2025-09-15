onedio
15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Orgonit Lapis Lazuli

15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Kristali: Orgonit Lapis Lazuli

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 08:03

Doğanın ve evrenin kadim sırlarını içinde barındıran kristaller, yaşam alanlarımıza denge ve pozitif enerji getirme gücüne sahiptir. Bu hafta Orgonit Lapis Lazuli'nin büyüleyici dünyasına adım atarak, hakikatin kristaliyle hem zihinsel hem de ruhsal bir arınma deneyimi yaşayacak, içsel bilgeliğinizi ve ifade gücünüzü keşfedeceksiniz.

Orgonit Lapis Nedir?

Orgonit Lapis Nedir?

Orgonit, yaşam enerjisi olan 'orgone enerjisini' dengelemek ve çevresel negatif enerjiyi pozitif enerjiye dönüştürmek amacıyla metal talaşları, reçine ve kristallerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir enerji aracıdır. Lapis Lazuli ise mavi tonları içinde altın rengi pirit parçacıklarıyla süslü, bilgelik, içsel güç ve sezgi kristalidir. Kadim uygarlıklarda krallara ve liderlere özel kullanılırdı, çünkü “hakikati söyleten”, “göksel bağlantı” kurduran taş olarak bilinirdi.

Orgonit Lapis, bu iki güçlü enerjinin birleşimidir. Orgonit yapısının elektromanyetik dengelemesiyle, Lapis’in ruhsal açılım enerjisi birleşir ve ortaya hem zihinsel hem ruhsal arınma sağlayan bir güç kaynağı çıkar.

Özellikleri ve FaydalarıZihin Açıcı ve İfade Gücünü Artırıcı

  • Lapis Lazuli, boğaz çakrasını aktive eder, kişinin kendini açık, dürüst ve cesurca ifade etmesini destekler.

  • Özellikle topluluk önünde konuşma yapanlar, eğitmenler, sanatçılar ve liderlik pozisyonunda olanlar için güçlü bir destekçidir.

Enerji Temizleyici ve EMF Kalkanı

  • Orgonit yapısı, elektromanyetik alanları nötralize eder.

  • Yorgunluk, baş ağrısı, uyku problemleri gibi EMF kaynaklı etkileri azaltır.

İçsel Bilgelik ve Sezgi Gelişimi

  • Lapis Lazuli, kişinin iç sesiyle bağlantı kurmasına, rüyalarını hatırlamasına ve sezgisel bilgeliğini artırmasına yardımcı olur.

  • Ruhsal çalışmalarda rehberlik ve korunma sağlar.

Negatif Enerji Dönüştürücü

  • Evde veya ofiste birikmiş ağır, sıkışmış ya da kıtlık bilinci içeren enerjileri temizler.

  • Bulunduğu ortamı yüksek frekanslı, saf ve berrak enerjiyle doldurur.

Orgonit Lapis'in Ev ve Ofiste Kullanımı

Evde Kullanım

  • Yatak odasında başucuna konduğunda huzurlu uyku, rüyaların netleşmesi ve koruyucu bir enerji alanı sağlar.

  • Oturma odasında, televizyon ve Wi-Fi gibi cihazların yakınına yerleştirildiğinde, elektromanyetik alanları dengeleyerek ev halkının enerjisini yükseltir.

  • Meditasyon alanında kullanıldığında, transa geçişi kolaylaştırır, rehberlik alımını artırır.

Ofiste Kullanım

  • Bilgisayar, yazıcı ve modem gibi cihazların yakınına konduğunda elektromanyetik kalkan oluşturur.

  • Masanın üzerine yerleştirildiğinde zihinsel odaklanma, iletişim netliği ve iş hayatında sezgisel karar alma yeteneğini artırır.

  • Ofiste “kıskançlık, rekabet, yoğun stres” gibi enerjileri dönüştürerek sakin ve üretken bir atmosfer yaratır.

Orgonit Lapis Nasıl Programlanır?

Orgonit Lapis Nasıl Programlanır?

Kristallerin gücünü maksimize etmek için onları niyetle programlamak çok önemlidir. Orgonit Lapis için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

🔄 Arındırma

  • İlk kullanım öncesi, kristalinizi tütsü ile tütsüleyerek ya da toprağa gömerek arındırabilirsiniz.

  • Alternatif olarak birkaç saat sirkeli suda bekletme ya da dolunay ışığında bırakma da uygundur.

Programlama (Niyet Yükleme)

  • Kristalinizi iki elinizin arasına alın ve gözlerinizi kapatın.

  • Derin nefeslerle zihninizi boşaltın.

Şu şekilde bir niyetle programlayabilirsiniz:

“Ben bu kristali tüm boyutlarda, tüm zamanlarda Yüce Allah’ın izniyle şu niyetle programlıyorum: Bulunduğum her ortamda bolluk, bereket, arınma, ifade gücü, sezgisel farkındalık ve koruma enerjisi yaysın. Tüm negatif enerjileri sevgiye dönüştürsün ve bana yüksek benliğimle uyumlu kararlar almamda destek olsun. Şükürler olsun. Kabuldeyim. Evet, evet, evet.”

  • Kristali her gün ya da haftada bir kısa bir teşekkür niyetiyle aktive etmeye devam edin.

Bonus: Kristalle Mantra Çalışması

Orgonit Lapis’in yanında şu olumlamaları tekrarlayarak enerjisini artırabilirsiniz:

  • “Kendimi cesurca ve dürüstçe ifade ediyorum.”

  • “Sezgilerime güveniyor ve onları rehber ediniyorum.”

  • “Bolluğu, korumayı ve şifayı bulunduğum her yere yayıyorum.”

📌 Sonuç

Orgonit Lapis, sadece bir dekoratif obje değil; enerjiyle çalışan, ruhsal koruma sağlayan ve yüksek frekanslı niyetlerle dolu bir dosttur. Evde, ofiste, çantanızda ya da çalışma masanızda size hizmet etmesi için ona zaman ayırın, niyetinizi verin ve onunla birlikte enerji alanınızı dönüştürün.

Unutmayın: Enerji niyetle yönlenir. Kristalinize ne yüklerseniz onu yayar. 

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

