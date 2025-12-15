onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
15 – 21 Aralık 2025 Gökyüzü Enerjileri: Dünya Sistemini Yeniden Ayarlıyor

etiket 15 – 21 Aralık 2025 Gökyüzü Enerjileri: Dünya Sistemini Yeniden Ayarlıyor

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 19:43

Bu hafta gökyüzü “gizlenen kalmaz, ertelenen yüzeye çıkar, korkulan somutlaşır” mesajını net şekilde veriyor. Güneş Yay burcunun son derecelerinde ilerlerken, Satürn ve Neptün Koç hattındaki baskısını artırıyor. Merkür Oğlak geçişine yaklaşırken, sözler sertleşiyor, kararlar resmîleşiyor, hesaplar açılıyor.

Bu hafta: Söz verenler sınanır. Kaçanlar yakalanır. Bekletenler bekletilir.

Gerçeği taşıyamayanlar sistem dışına itilmek zorunda kalır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siyasi Arena: Sözlerin Değil Belgelerin Konuştuğu Hafta

Siyasi Arena: Sözlerin Değil Belgelerin Konuştuğu Hafta

Dünya genelinde siyasi alanda bu hafta:

  • Gizli görüşmelerin açığa çıkması

  • Diplomatik pazarlıkların sertleşmesi

  • Daha önce örtülen dosyaların kamuoyuna yansıması

  • Liderler arası güç mücadelesinin açık krize dönüşmesi

şeklinde çalışır.

Türkiye özelinde:

Devlet yönetiminde “artık idare ederiz” dönemi kapanır. Kararların sonuçları doğrudan halka yansır. Özellikle güvenlik, eğitim ve ekonomi başlıklarında geçmişte alınmış kararların net faturası önümüze düşer.

Bu hafta siyaset için ana tema:

Geri adım atan kaybeder. Oyalayan güven kaybeder. Açık oynayan ayakta kalır.Finans ve Ekonomi: Paranın Yönü Değişiyor, Panik Yanıltır

Finans piyasaları bu hafta:

  • Dalgalı

  • Sert iniş çıkışlara açık

  • Spekülatif hamlelere karşı savunmasız

bir yapı sergiler.

Altın, döviz, borsa ve kripto tarafında:

Ani yükselişlerin arkasından ani düzeltmeler gelir. Kazanç kadar kayıp riski de büyüktür.

Türkiye ekonomisinde:

  • Faiz

  • Vergi

  • Kamu harcamaları

  • Büyük şirket borçları

başlıkları öne çıkar.

Bu hafta “çok kazanma hırsı” ile hareket edenlerin kayıp yaşama ihtimali yüksektir. Kontrollü adım atanlar ayakta kalır. Borcu borçla kapatmaya çalışanlar zincirleme sıkışır.

Finansın bu haftaki mesajı nettir:

Korunmayan sermaye erir. Planı olmayan yatırım yorar.

Yargı ve Adalet: Saklanan Dosyalar Açılır, Geciken Kararlar Gelir

Yargı ve Adalet: Saklanan Dosyalar Açılır, Geciken Kararlar Gelir

Bu hafta yargı alanında:

  • Uzun süredir bekleyen davaların hızlanması

  • Kamuoyunu ilgilendiren dosyalarda karar aşaması

  • Hukuksuzluk iddialarının yeniden gündeme taşınması

olasıdır.

Türkiye’de özellikle:

  • Kamu ihaleleri

  • Büyük şirket davaları

  • İmar ve mülkiyet konuları

öne çıkar.

Bu hafta adalet teması şunu söyler:

Geç gelen karar da kaderdir. Ama sonuç kaçınılmazdır.

Sanat ve Medya: İmaj Düşer, Gerçek Kimlik Ortaya Çıkar

Sanat dünyasında:

  • Ünlü isimler hakkında beklenmedik gündemler

  • İtibar sarsıcı açıklamalar

  • Daha önce parlatılan figürlerin sorgulanması

gözlemlenebilir.

Medya alanında:

Yalan haber, algı yönetimi ve manipülasyon daha görünür olur. Sahte parıltı dökülür. Gerçek üreticiler öne çıkar.

Bu haftanın sanat mesajı:

Sahne ışığı gerçeği gizlemez, tam aksine ortaya çıkarır.

İş Dünyası: Ayakta Kalanlar Değil, Düşenler Kazanır

Şirketlerde:

  • Yönetim değişiklikleri

  • Ortaklık bitişleri

  • Devralmalar

  • İşten çıkarmalar

  • Büyük yeniden yapılanmalar

öne çıkar.

Patronlar için:

Kontrolcü yapı kırılmak zorunda kalır. Esnek olmayan sistemler çatlar.

Çalışanlar için:

Sabredenler değil, kendini geliştirenler kazanır. Bekleyen değil, hareket eden güçlenir.

Bu haftanın iş dünyası kuralı:

Yenilenemeyen korunamaz.

Bireysel Yaşam Mottosu: "Kaçma, Tam Ortasından Geç"

Bireysel Yaşam Mottosu: "Kaçma, Tam Ortasından Geç"

Bu hafta bireysel yaşamda:

  • Korkularla yüzleşme

  • Ertelenen konuşmalar

  • Bekletilen kararlar

  • Yarım kalan meselelerin kapanışı

yaşanır.

İlişkiler:

Güven testten geçer. Kaçamak bağlar dağılır. Net olanlar güçlenir.

Ruhsal düzlem:

Kendini kandıranlar yorgun düşer. Gerçeğini kabul edenler hafifler.

Bu haftanın kişisel mottosu şudur:

Kaçtığın yer seni büyütmez. Yüzleştiğin yer seni özgürleştirir.

15 – 21 Aralık 2025 Gökyüzünün Toplu Mesajı

Bu hafta:

  • Maskeler düşer

  • Dosyalar açılır

  • Borçlar görünür olur

  • Gerçekler ertelenmez

  • Yarım kalanlar tamamlanır

  • Kaçanlar yakalanır

  • Susulanlar konuşur

  • Bekleyenler saf dışı kalır

Bu hafta gökyüzü kimseyi kandırmaz.

Sizi sadece gerçeğinizle baş başa bırakır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam