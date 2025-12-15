15 – 21 Aralık 2025 Gökyüzü Enerjileri: Dünya Sistemini Yeniden Ayarlıyor

Bu hafta yargı alanında:

Uzun süredir bekleyen davaların hızlanması

Kamuoyunu ilgilendiren dosyalarda karar aşaması

Hukuksuzluk iddialarının yeniden gündeme taşınması

olasıdır.

Türkiye’de özellikle:

Kamu ihaleleri

Büyük şirket davaları

İmar ve mülkiyet konuları

öne çıkar.

Bu hafta adalet teması şunu söyler:

Geç gelen karar da kaderdir. Ama sonuç kaçınılmazdır.

Sanat ve Medya: İmaj Düşer, Gerçek Kimlik Ortaya Çıkar

Sanat dünyasında:

Ünlü isimler hakkında beklenmedik gündemler

İtibar sarsıcı açıklamalar

Daha önce parlatılan figürlerin sorgulanması

gözlemlenebilir.

Medya alanında:

Yalan haber, algı yönetimi ve manipülasyon daha görünür olur. Sahte parıltı dökülür. Gerçek üreticiler öne çıkar.

Bu haftanın sanat mesajı:

Sahne ışığı gerçeği gizlemez, tam aksine ortaya çıkarır.

İş Dünyası: Ayakta Kalanlar Değil, Düşenler Kazanır

Şirketlerde:

Yönetim değişiklikleri

Ortaklık bitişleri

Devralmalar

İşten çıkarmalar

Büyük yeniden yapılanmalar

öne çıkar.

Patronlar için:

Kontrolcü yapı kırılmak zorunda kalır. Esnek olmayan sistemler çatlar.

Çalışanlar için:

Sabredenler değil, kendini geliştirenler kazanır. Bekleyen değil, hareket eden güçlenir.

Bu haftanın iş dünyası kuralı:

Yenilenemeyen korunamaz.