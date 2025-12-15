15 – 21 Aralık 2025 Gökyüzü Enerjileri: Dünya Sistemini Yeniden Ayarlıyor
Bu hafta gökyüzü “gizlenen kalmaz, ertelenen yüzeye çıkar, korkulan somutlaşır” mesajını net şekilde veriyor. Güneş Yay burcunun son derecelerinde ilerlerken, Satürn ve Neptün Koç hattındaki baskısını artırıyor. Merkür Oğlak geçişine yaklaşırken, sözler sertleşiyor, kararlar resmîleşiyor, hesaplar açılıyor.
Bu hafta: Söz verenler sınanır. Kaçanlar yakalanır. Bekletenler bekletilir.
Gerçeği taşıyamayanlar sistem dışına itilmek zorunda kalır.
Siyasi Arena: Sözlerin Değil Belgelerin Konuştuğu Hafta
Yargı ve Adalet: Saklanan Dosyalar Açılır, Geciken Kararlar Gelir
Bireysel Yaşam Mottosu: "Kaçma, Tam Ortasından Geç"
