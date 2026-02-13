onedio
14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları: Eşe, Sevgiliye Romantik, Resimli, En Güzel Sevgililer Günü Mesajları 2026!

14 Şubat Sevgililer Günü Mesajları: Eşe, Sevgiliye Romantik, Resimli, En Güzel Sevgililer Günü Mesajları 2026!

Şüheda Duran
Şüheda Duran - Onedio Üyesi
14.02.2026 - 00:12

En Güzel, en romantik, en duygusal 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri...

Tarihsel bir derinliği ve kutlama geçmişi bulunan Valentine's Day (Sevgililer Günü) evrensel bir gün olup, tüm Dünya'da her yıl Şubat Ayının 14'ünde kutlanmaktadır. Sevgiyi yücelten bu günde 24 saat boyunca tüm insanlık aşk denilen o özel duyguya odaklanır. Bu özel günde, sevgili ya da evli çiftler birbirlerine aşklarını bir kez daha tazelerler ve bugünün anısına birbirlerine sevgililer günü hediyeleri alırlar. 

Hayatındaki en özel kişiye içten ve romantik bir mesaj atmak isteyenler de en özel sözleri ve mesajları araştırmaya başladı. En anlamlı ve duygusal 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ile eşlerine, nişanlılarına ve sevgililerine yılın en romantik gününde 2026 yılının en güzel Sevgililer Günü mesajlarını hazırladık. İşte eşe, sevgiliye, romantik, duygusal, resimli, en güzel 14 Şubat 2026 sevgililer günü sözleri ve mesajları...

Sevgililer Günü kutlu olsun... İyi okumalar...

14 Şubat Sevgililer Günü

14 Şubat Sevgililer Günü

Takvim yaprakları 14 Şubat'ı gösterdiğinde sevgililer için sevgililer günü sözleri hemen araştırılır. Akla gelebilecek hemen hemen her konuda söylenen bir çok güzel söze rastlamak ve bulmak mümkün. Bu sözleri, içinde bulunduğumuz çeşitli hal ve duygularımıza göre paylaşır, etkileşim yaratırız. Bugün sizler için 14 Şubat sevgililer günü sözleri üzerine bir içerik hazırladık. Paylaştığınızda sevdiğiniz insanların içini ısıtacak, nahif bir ruh haline sokacak sözler arıyorsanız hemen paylaşmaya hazır sözler burada. İster WhatsApp, ister Instagram, isterse Facebook veya kısa mesaj (SMS) olsun hepsini bu içerikte bulabilirsiniz.

Romantik Sevgililer Günü Mesajları

Romantik Sevgililer Günü Mesajları

  • Kumsaldaki küçük kum tanecikleri; gökyüzündeki tüm yıldızlar kadar seni çok sevdiğimi söylesem yine yetmez! İyi ki varsın sevgilim nice mutlu yarınlara… Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

  • Seni ilk gördüğüm zaman kalbim öyle hızlı ve tatlı çarpmıştı ki… O hissi hiçbir zaman unutmayacağım. Bana her zaman bu tatlılığı yaşatman dileğiyle Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

  • Ve ben hayatımda sana sahip olduğum için bu dünyadaki en şanslı adamım! Sevgililer Günün Kutlu Olsun biricik tatlı kalbim!

  • Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım! Seni ilk gördüğüm an nasıl seviyorsam yine öyle seviyorum. Gerçi bize her gün sevgililer günü ama adettendir yine Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

  • Aşkım, Bu sevgililer gününde yanında değilim belki ama sana olan sevgim hep kalbimde, hemen yanı başında. Seni çok özledim. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

  • Hiçbir sözcük ya da şiir yok bunu anlatmaya… Sadece dünyanın bilmesini istiyorum. Seni prensesimi, tüm kalbimle seviyorum. 

  • Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... 14 Şubat Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

  • Hayatıma sensiz bir gün asla gelmemeli ve olsaydı bile, bunun hayatımın son günü olması isterdim. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

  • Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Bu dünyaya güçlü bir ebedi bağ ile girdik. Hayatımdaki varlığın, Rabbimin bana nimetidir. Seni her zaman seveceğim. Mutlu Sevgililer Günü diliyorum sevgilim.

  • Bana kendiyle beni sevdiren sevgilim. Varlığın bana güç katıyor ve senin neşen keyfimi yerine getiriyor. İşte bu 14 Şubatı bu yüzden seviyor, bu yüzden yaşıyorum.

  • Sen bana bir yaşam sebebi verdin. Beni her gün mutlu ettin ve etmeye de devam ediyorsun. Teşekkür ederim sevgilim, iyi ki benimlesin!

  • Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

  • Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgârlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Sana yüreğimden bir kelebek uçurdum. Aramızdaki mesafelere inat dağları, denizleri aştı. Yanağına bir öpücük kondurdu. Sevgililer günümüz kutlu olsun canım aşkım.

  • Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da sana yalnızca kalbin kadar yakın olacağım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy, çünkü ben hep orda seninleyim. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun pıtırcığım!

Eşe Sevgililer Günü Mesajları

Eşe Sevgililer Günü Mesajları

  • Yıldızların ışıklarıyla parıldayan saçların, ellerimi mıknatıs gibi çeken güzel tenin ve mis kokunla hayatımdaki en güzel şeysin. İyi ki benimlesin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun…

  • Senin gibi hoş bir kadınla yılın aslında her gününün ne kadar muhteşem geçtiğini çok iyi biliyorum! Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

  • Sen hayatımın en özel nimeti oldun. Sen varlığımın sebebisin ve sen benim yaşam sebebimsin. Sevgili kocam, sana romantik bir Sevgililer Günü diliyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim!

  • Şarkılar da türküler de senin için, başka ne yapsam sevdiğimi anlaman için. Bilmiyor musun sevildiğini, gözümün içine bak neler neler göreceksin. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Hiçbir sözcük ya da şiir yok bunu anlatmaya… Sadece dünyanın bilmesini istiyorum .. Seni prensesim tüm kalbimle seviyorum. SENİ ÇOK SEVİYORUM… Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

  • Hayat boyunca senin yanında olmak, beni çok mutlu ediyor. Yaşım ilerledikçe seni daha çok sevmeye söz veriyorum. Gücüm oldukça söz veriyorum. Mutlu Sevgililer Günü, sevgili kocam.

  • Sevgi sana hissettiklerimi anlatmak için çok zayıf bir kelimedir. Bu hayat, sana aşık olduğumu delice ifade etmek için çok küçük bir zamandır. Seni çok seviyorum… 14 Şubat Sevgililer Günün Kutlu olsun Birtanem.

  • Sevgililer Günü ne denli önemli olabilir? Ne kadar mühim senin için? Her günüm, her nefesim sana olan özlemimle parıldıyor. Sanırım aşık oluyorum. Karşılaştığımızda yüreğim çırpınıyor. Nefesim… İyi ki varsın.

  • Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

  • Gökyüzü dönüyordu ve bugüne uyandım adeta. Sevgililer Günü kutlu olsun aşkım, iyi ki varsın.

  • Sevgililer Günü bir tutam gökkuşağı gibi etrafı süslüyor. Senden uzakta olmak düşüncesiyle nefesimi elimden alıyor. Öylesine özlüyorum ki yanında değilken çıldıracağım. Benim her şeyim, kıymetli sevgilimsin. Sevgililer Günü kutlu olsun.

  • Birimizin diğerini anlamadığı bir an yokken bu huzura neden şaşırıyoruz ki? Kelimelere gerek kalmayan duygulu bakışların üzerimden eksik olmasın. İyi ki varsın. Sevgililer Günü Kutlu Olsun.

  • İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu... Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

  • Aşk veya sevgiyle ilgili tanımım ilk seninle başlar! Çünkü aşk denilen şeyi ancak sen olduğun zaman anlayabilirim. Sen benim yaşam motivasyonum, özlemim ve gücümsün. Seni çok seviyorum. İlk Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun Biricik Aşkım!

  • Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

  • Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Şüheda Duran
Şüheda Duran
Onedio Üyesi
