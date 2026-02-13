onedio
14 - 20 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 14 - 20 Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.02.2026 - 17:19 Son Güncelleme: 13.02.2026 - 17:20

14 - 20  Şubat 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Şubat 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Yayla Tane Tane Pirinç 2 Kg 139,50 TL

  • Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 269 TL

  • Balküpü / Doğuş / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Öncü Biber Salçası 900 gr 139,50 TL

  • Öncü Pul Biber 500 gr 135 TL

  • Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 gr 79,50 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 112,50 TL

  • Dudomi Noodle Çeşitleri 5x70 gr 54,50 TL

  • Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 214,90 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69 TL

  • Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,50 TL

  • Emotion Kadın Deodorant 150 ml 115 TL

  • Blade Erkek Deodorant 150 ml 115 TL

  • Veet Klasik Ağda Bandı 12'li 136,50 TL

  • Veet Tüy Dökücü Krem 100 ml 136,50 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 Kg 329 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Kaanlar / Kebir Kolot Peyniri 500 gr 185 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 99,50 TL

  • Ahir Tulum Peyniri 450 gr 165 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 209 TL

  • Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 Kg 105 TL

  • Birşah Homojenize Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 149 TL

  • Birşah %3,1 Yağlı Süt 1 Litre 41 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 49 TL

  • Pınar Hindi Salam 500 gr 79,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Sosis 170 gr 56,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Salam 70 gr 31,50 TL

  • Superfresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1 Kg 109,90 TL

Colgate Ağız Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

Colgate Ağız Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

