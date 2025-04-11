12 Nisan Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün toplumsal kurallar ve aile içi düzenini yeniden düşünebilirsin. Senin doğrularına, arzularına ve yaşam tarzına ters olan normları yıkmaya hazır olduğunu fark edebilirsin. Ay'ın etkisinde olmak istediğin kişiye dönüşebilir, gerçek kimliğini özgür bırakabilirsin.

Kalıplar, sınırlar ve baskı zaten hiç de senlik değil. Sadece uyum sağlamaya çalıştığını biliyoruz, ama zorunda değilsin. İçindeki anaç kişilik, etrafındakileri üzmemek ya da onları da doğruya yönlendirmek için mücadele ediyor olabilir. Ama belki de artık bırakmalı ve yüzeye tek başına yüzmelisin.

Tabii bir yandan değişim için mücadele eden bir toplulukta yer alıyorsan, çabaya devam edeceğine eminiz. Sadece kendini önceliklendirmeni istediğimizi belirtmeliyiz. Çünkü dünyayı daha güzel bir yer yapabilecek bir burç varsa, detaycı ve akılcı duruşunla bu sen olabilirsin ancak kendi hayatını da iyileştirmen şart! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…