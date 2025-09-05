10 Soruda Sana İyi Gelecek Kahveyi Söylüyoruz!

Verdiğin cevaplara göre sana iyi gelecek olan kahve Iced Latte! Yumuşak içimli, hafif tatlı ve bol sütlü bir kahve tam senin tarzın. Sert kahvelerden çok daha yumuşak kahveler damak tadına uygun. Süt ve kahve dengesi tam oturduğunda her yudum keyifli bir ara gibi gelir. Philips 5500 LatteGo ile tek tuşla barista ayarında buzlu latte yapabilirsin. Köpüğü yumuşacık ve kahvesi de tam kararında. Havanı 5500 yap, yazın en tatlı serinliğini kendi mutfağında yakala!