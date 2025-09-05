onedio
10 Soruda Sana İyi Gelecek Kahveyi Söylüyoruz!

10 Soruda Sana İyi Gelecek Kahveyi Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
05.09.2025 - 21:02

Kahve konusu ciddi bir mesele! Kahveye sadece kafein açısından değil, ruh hali, damak tadı ve biraz da stil meselesi olarak bakıyoruz. Kimimiz kahveyi sert sever, kimimiz ise çoook yumuşak içer. Şekli ne olursa olsun kahvenin bize iyi geldiği gerçeğini göz ardı edemeyiz.

Peki sana hangi kahve iyi geliyor?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlıyoruz! Günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun?

4. Hiç kendi evinin baristası olmayı istedin mi?

5. Kahve senin için en çok neyi temsil ediyor?

6. Sana bizden bir fincan kahve! Kahveni nasıl alırsın?

7. "Şurada ne güzel kahve içilirdi!" dediğin bir ortam seç!

8. Daha önce denemediğin kahve çeşitlerini denemeyi sever misin?

9. İçtiğin kahveyi nasıl tatlandırıyorsun?

10. Öğütülmüş kahve alıp evde kendi kahveni yapabiliyor musun?

Iced Latte!

Verdiğin cevaplara göre sana iyi gelecek olan kahve Iced Latte! Yumuşak içimli, hafif tatlı ve bol sütlü bir kahve tam senin tarzın. Sert kahvelerden çok daha yumuşak kahveler damak tadına uygun. Süt ve kahve dengesi tam oturduğunda her yudum keyifli bir ara gibi gelir. Philips 5500 LatteGo ile tek tuşla barista ayarında buzlu latte yapabilirsin. Köpüğü yumuşacık ve kahvesi de tam kararında. Havanı 5500 yap, yazın en tatlı serinliğini kendi mutfağında yakala!

Doubleshot Iced Shaken Espresso!

Doubleshot Iced Shaken Espresso!

Kahvede netlikten yanasın. Yoğun aroması ve buzla birleşince gelen o taze tadıyla Doubleshot Iced Shaken Espresso elbette tam senlik. Tabii içine dilediğin sütü katabilirsin. Bu kahveyi yapmak belki zahmetli olabilir ama Philips 5500 LatteGo shaker’a gerek bırakmadan sana bu güçlü soğuk espresso bazlı kahveyi hemen hazırlatır! Havanı 5500 yap, enerjini tek yudumda topla!

Iced Vanilla Latte!

Iced Vanilla Latte!

Verdiğin yanıtlara baktığımızda senin için kahve biraz tatlı bir kaçamak gibi! Vanilyanın o yumuşak aromasıyla birleşen buzlu latte ile modun aniden değişebiliyor. Bir noktada haklısın çünkü soğuk bir kahveye kimse hayır diyemez! Philips 5500 LatteGo ile espresso ve sıcak sütün hemen hazır. Köpüğü kremamsı olur ve aroması tam dengeli bir şekle bürünür. Havanı 5500 yap, yaz tatlılığını her yudumda hisset!

Iced Americano!

Iced Americano!

Belli ki senin kahve zevkin net, temiz ve epey iddialı! Fazla süt, şurup ya da tatlandırıcıyla aran hiiiiç yok. Buz gibi bir Americano ile içtiğin kahvenin tadını sonuna kadar alabiliyorsun. Philips 5500 LatteGo ile buzlu Americano tam istediğin gibi olur. Yoğun kahve tadı almak istiyorsan fincanına birer shot daha eklemeni öneririz. Havanı 5500 yap, yoğun kahve tadını doyasıya çıkar!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
