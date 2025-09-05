10 Soruda Sana İyi Gelecek Kahveyi Söylüyoruz!
Kahve konusu ciddi bir mesele! Kahveye sadece kafein açısından değil, ruh hali, damak tadı ve biraz da stil meselesi olarak bakıyoruz. Kimimiz kahveyi sert sever, kimimiz ise çoook yumuşak içer. Şekli ne olursa olsun kahvenin bize iyi geldiği gerçeğini göz ardı edemeyiz.
Peki sana hangi kahve iyi geliyor?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlıyoruz! Günün ilk kahvesini ne zaman içiyorsun?
4. Hiç kendi evinin baristası olmayı istedin mi?
5. Kahve senin için en çok neyi temsil ediyor?
6. Sana bizden bir fincan kahve! Kahveni nasıl alırsın?
7. "Şurada ne güzel kahve içilirdi!" dediğin bir ortam seç!
8. Daha önce denemediğin kahve çeşitlerini denemeyi sever misin?
9. İçtiğin kahveyi nasıl tatlandırıyorsun?
10. Öğütülmüş kahve alıp evde kendi kahveni yapabiliyor musun?
Iced Latte!
Doubleshot Iced Shaken Espresso!
Iced Vanilla Latte!
Iced Americano!
