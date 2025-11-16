1 Zarf Seç Hayatının Aşkıyla Nerede Tanışacaksın Söyleyelim!
Hayatının aşkıyla nerede karşılaşacağını merak mı ediyorsun? O zaman doğru yerdesin! Bu eğlenceli ve bir o kadar da heyecan verici zarf seçme oyunumuzla, geleceğini biraz olsun şekillendirebilirsin. Belki de hayatının aşkıyla tanışacağın yer hakkında bir ipucu elde edersin. Kim bilir?
Haydi, bir zarf seç ve hayatının aşkıyla nerede tanışacağını öğren!
1 zarf seçer misin?
Bir kitapçıda karşılaşacaksınız!
Bir düğünde tanışacaksınız!
Tesadüfen yolda!
Sosyal medyada!
Bir seyahatte!
İş veya okul ortamında!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
